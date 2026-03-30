Carolina Ramírez cautivó a los visitantes en su paso por el Parque Nacional Talampaya

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La actriz colombiana Carolina Ramírez, conocida por su papel en "La Reina del Flow", eligió el Parque Nacional Talampaya como destino para disfrutar de la naturaleza. Durante su visita, compartió imágenes de los impresionantes cañones rojizos, declarados Patrimonio de la Humanidad, y expresó su admiración por la belleza del lugar, describiéndolo como “un paraíso en la tierra”.

La presencia de Ramírez ha generado gran repercusión en redes sociales, resaltando la importancia de que figuras internacionales promuevan destinos argentinos como Talampaya. Este parque, conocido por su rica biodiversidad y formaciones rocosas únicas, se ha convertido en un atractivo turístico tanto para visitantes locales como extranjeros.

La visita de personalidades del mundo artístico no solo aumenta la visibilidad del parque, sino que también contribuye a la conservación de especies nativas y fomenta un diálogo sobre la importancia de preservar estos espacios naturales. A medida que más turistas llegan a La Rioja, se vislumbran oportunidades para el desarrollo turístico sostenible y la creación de conciencia ambiental.