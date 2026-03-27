Viernes, 27 de Marzo 2026
Competencias de trail running en La Rioja: una apuesta al turismo activo y sostenible
Turismo

Competencias de trail running en La Rioja: una apuesta al turismo activo y sostenible

La carrera 3 Quebrachos Ultra Trail en La Rioja se ha posicionado como un evento clave, atrayendo a 400 corredores de todo el país y fomentando el turismo y la economía local.

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La carrera 3 Quebrachos Ultra Trail, que se llevará a cabo en la provincia de La Rioja, se ha convertido en un evento deportivo de gran relevancia, atrayendo a atletas de diversas partes del país. Durante una conferencia de prensa en la Casa de La Rioja en Córdoba, se destacó el impacto positivo de esta competencia en la economía local y en la promoción del trail running.

El secretario de la Casa de La Rioja en Córdoba, Pedro Sánchez, enfatizó el compromiso del gobernador Ricardo Quintela para fomentar el deporte como un eje central de su gestión. Este enfoque busca crear oportunidades para diferentes grupos etarios que encuentran en el trail running un espacio para el desarrollo personal y comunitario.

La Ultra Kamiaré Trail se llevará a cabo los días 23 y 24 de mayo en San Esteban, Córdoba, y contará con circuitos de 50K, 30K y 15K. Esta propuesta no solo promueve el deporte, sino que también acompaña al turismo y la economía circular, con la participación esperada de alrededor de 400 corredores de todo el país.

Etiquetas: la rioja 3 quebrachos ultra trail deporte turismo economía local ricardo quintela
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