Lunes, 30 de Marzo 2026
FEHGRA La Rioja elige nuevo presidente en un desafío clave para el turismo local
Turismo

FEHGRA La Rioja elige nuevo presidente en un desafío clave para el turismo local

Alberto Tarnowsky asume la presidencia de FEHGRA La Rioja en un contexto crítico para el sector turístico, con caídas en ventas y aumento de costos operativos. Su enfoque buscará consensos y alivios fiscales para revitalizar el turismo.

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Alberto Tarnowsky ha asumido la presidencia de FEHGRA La Rioja en un momento crítico para el sector hotelero y gastronómico. Su compromiso es buscar consensos y fomentar el diálogo en un entorno marcado por la caída de las ventas y la baja en la ocupación turística. Tarnowsky, con 30 años de trayectoria en la institución, destacó la importancia del trabajo colectivo y la representación federal de su comisión directiva, que incluye miembros de Villa Unión, Aimogasta, Chilecito y la Costa.

El nuevo liderazgo enfrenta desafíos significativos, ya que la crisis actual repercute en hoteles, restaurantes y toda la cadena de turismo, afectando a proveedores y trabajadores. Para hacer frente a esta situación, Tarnowsky ha manifestado su intención de gestionar ante el Estado para obtener alivio fiscal y fomentar el turismo interno, así como implementar medidas que mejoren la competitividad del sector.

La nueva comisión directiva de FEHGRA La Rioja está compuesta por: Presidente: Alberto Tarnowsky; Vicepresidente: Ariel Olivencia; Secretario: Armando Zavattieri; Prosecretario: Daniel González; Tesorero: Alexis Blanche; Protesorero: Carlos Milanesio; entre otros vocales y revisores.

Etiquetas: la rioja fehgra turismo economía alberto tarnowsky crisis hotelera
TL;DR

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