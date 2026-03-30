FEHGRA La Rioja elige nuevo presidente en un desafío clave para el turismo local

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Alberto Tarnowsky ha asumido la presidencia de FEHGRA La Rioja en un momento crítico para el sector hotelero y gastronómico. Su compromiso es buscar consensos y fomentar el diálogo en un entorno marcado por la caída de las ventas y la baja en la ocupación turística. Tarnowsky, con 30 años de trayectoria en la institución, destacó la importancia del trabajo colectivo y la representación federal de su comisión directiva, que incluye miembros de Villa Unión, Aimogasta, Chilecito y la Costa.

El nuevo liderazgo enfrenta desafíos significativos, ya que la crisis actual repercute en hoteles, restaurantes y toda la cadena de turismo, afectando a proveedores y trabajadores. Para hacer frente a esta situación, Tarnowsky ha manifestado su intención de gestionar ante el Estado para obtener alivio fiscal y fomentar el turismo interno, así como implementar medidas que mejoren la competitividad del sector.

La nueva comisión directiva de FEHGRA La Rioja está compuesta por: Presidente: Alberto Tarnowsky; Vicepresidente: Ariel Olivencia; Secretario: Armando Zavattieri; Prosecretario: Daniel González; Tesorero: Alexis Blanche; Protesorero: Carlos Milanesio; entre otros vocales y revisores.