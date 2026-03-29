“Movete por La Rioja con Chachos”: una nueva oportunidad para el turismo local

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El programa “Movete por La Rioja con Chachos” tiene como objetivo estimular el turismo mediante un reintegro del 50% a los turistas que se alojen en la provincia por un mínimo de dos días. Esta iniciativa, anunciada por el presidente de FEHGRA, Armando Zavattieri, se implementará después de la Semana Santa y tras las vacaciones de invierno, buscando atraer visitantes en períodos de menor actividad.

Los turistas podrán utilizar los “chachos” en distintos sectores, como gastronomía, productos regionales, agencias de viajes y farmacias. Zavattieri destacó que La Rioja es la única provincia en Argentina que ha propuesto un incentivo de este tipo, lo cual busca mitigar la baja en el turismo durante los meses más tranquilos.

La iniciativa refuerza el compromiso de la provincia con el turismo, un pilar económico fundamental. Las autoridades esperan que este programa no solo aumente la permanencia de turistas, sino que también fomente un consumo diverso que beneficie a varios sectores de la economía local.

Desde su lanzamiento inicial, los resultados han sido positivos, lo que ha llevado a considerar la expansión de esta y otras iniciativas para diversificar la oferta turística y mejorar la infraestructura destinada a los visitantes.