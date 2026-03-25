Relanzamiento de "Movete por La Rioja" busca revitalizar el turismo tras la crisis

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La actividad turística se enfrenta a un panorama complejo en La Rioja, con una ocupación hotelera que apenas alcanza el 30% en la capital, según Armando Zavattieri, presidente de la Federación Empresaria de Gastronomía y Hotelería de la República Argentina (FEHGRA). Las reservas son algo mejores en localidades como Villa Unión y Chilecito, pero la situación general es de incertidumbre, especialmente en la capital donde predomina el turismo de cercanía.

Zavattieri expresó que la ocupación general está alrededor del 20%, lo que se ve afectado por la crisis económica nacional. Además, mencionó que la rentabilidad de los establecimientos gastronómicos se ha visto comprometida, con menúes que mantienen las tarifas del año pasado, siendo un menú completo de $18 mil.

En respuesta a este contexto, se reactivará el programa "Movete por La Rioja", que utilizará la cuasimoneda local. Este programa, que tuvo éxito en ediciones anteriores, se implementará desde el fin de Semana Santa hasta junio, con planeada una tercera edición para las vacaciones de invierno. La reactivación del turismo es crucial para la economía local y para preservar los empleos vinculados a estas actividades.