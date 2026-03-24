Martes, 24 de Marzo 2026
Turistas rescatados en Laguna Brava: operativos concluyen con éxito y sin heridos
Turismo

Turistas rescatados en Laguna Brava: operativos concluyen con éxito y sin heridos

Un grupo de turistas quedó varado en Laguna Brava, lo que llevó a un operativo de rescate exitoso hacia Jagüé. El incidente resalta la necesidad de precauciones al explorar la cordillera.

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Un grupo de turistas quedó varado en las inmediaciones de Laguna Brava debido a que su vehículo sufrió un empantanamiento. Este incidente ocurrió en un terreno de alta complejidad, lo que generó un momento de tensión para los involucrados.

Se activó un operativo de rescate que permitió localizar a los turistas en la zona montañosa. Este procedimiento culminó con el traslado de las personas hacia Jagüé, garantizando así su seguridad. Afortunadamente, no se registraron complicaciones físicas entre los afectados a pesar de las difíciles condiciones climáticas.

El episodio generó preocupación respecto a las condiciones del terreno en la región, que puede ser peligrosa para quienes no están adecuadamente preparados. Este hecho reaviva el debate sobre la importancia de la seguridad y la preparación en actividades al aire libre, especialmente en destinos de altura en la cordillera, donde la geografía presenta desafíos significativos.

Etiquetas: la rioja laguna brava operativo de rescate turismo seguridad montaña
TL;DR

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