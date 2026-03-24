Martes, 24 de Marzo 2026
Turistas rescatados en Laguna Brava tras quedar atrapados en el barro
Turismo

Turistas rescatados en Laguna Brava tras quedar atrapados en el barro

Un grupo de turistas quedó varado en Laguna Brava, lo que llevó a un operativo de rescate exitoso hacia Jagüé. Sin complicaciones físicas, el incidente resalta los riesgos de la cordillera.

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Un grupo de turistas experimentó un momento de tensión al quedar varado en las cercanías de Laguna Brava debido a que su vehículo se empantanó en un terreno complejo. Este incidente llevó a la activación de un operativo de rescate para localizar a los afectados en la zona montañosa.

El procedimiento se realizó en Laguna Brava y culminó con el traslado seguro de las personas hacia Jagüé. Las autoridades confirmaron que, tras ser asistidos, los turistas no presentaron complicaciones físicas por las condiciones climáticas o el esfuerzo realizado durante el incidente.

A pesar de que todos se encontraban en buen estado de salud, el episodio generó inquietud respecto a las difíciles condiciones del terreno en la región. Este suceso reaviva el debate sobre la necesidad de contar con el equipamiento adecuado y la experiencia necesaria para explorar destinos de altura en la cordillera.

Etiquetas: la rioja laguna brava accidente rescate turismo montaña
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