Turistas rescatados en Laguna Brava tras quedar atrapados en el barro

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Un grupo de turistas experimentó un momento de tensión al quedar varado en las cercanías de Laguna Brava debido a que su vehículo se empantanó en un terreno complejo. Este incidente llevó a la activación de un operativo de rescate para localizar a los afectados en la zona montañosa.

El procedimiento se realizó en Laguna Brava y culminó con el traslado seguro de las personas hacia Jagüé. Las autoridades confirmaron que, tras ser asistidos, los turistas no presentaron complicaciones físicas por las condiciones climáticas o el esfuerzo realizado durante el incidente.

A pesar de que todos se encontraban en buen estado de salud, el episodio generó inquietud respecto a las difíciles condiciones del terreno en la región. Este suceso reaviva el debate sobre la necesidad de contar con el equipamiento adecuado y la experiencia necesaria para explorar destinos de altura en la cordillera.