Sábado, 4 de Julio 2026
Economía

Banco Rioja facilita créditos para aguinaldos: alivio para trabajadores en diciembre

Banco Rioja lanzó una línea de créditos de hasta 30 millones de pesos para ayudar a pymes y comercios a pagar aguinaldos, con una tasa del 37% a 24 meses. Este apoyo se da en un contexto donde cerca de 150 comercios en La Rioja han cerrado.

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Banco Rioja ha lanzado una nueva línea de créditos destinada a empresas, pymes y comercios para facilitar el pago de aguinaldos en un contexto económico adverso. Este financiamiento puede alcanzar hasta 30 millones de pesos, con un plazo de devolución de 24 meses y una tasa de interés del 37%, condiciones que se consideran favorables para aquellas firmas que requieren liquidez en esta época del año.

El vicepresidente de Banco Rioja, Marcelo Becerra, destacó que este crédito está diseñado exclusivamente para el pago de aguinaldos y que ya ha despertado el interés de varias empresas. Para acceder a este beneficio, es esencial que las empresas operen con Banco Rioja y que el préstamo se utilice específicamente para abonar los aguinaldos, asegurando así que los empleados reciban sus haberes a través de la entidad.

Becerra señaló que, a nivel nacional, aproximadamente 15 mil pymes han cerrado, y en La Rioja, cerca de 150 comercios han dejado de funcionar. La situación se complica aún más para muchas pymes que, a pesar de estar en crisis, continúan operando. Las políticas nacionales están influyendo en la inestabilidad de la economía tanto macro como micro, aumentando los niveles de endeudamiento.

Para acceder a esta línea de crédito, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos, incluyendo abonar haberes a través de Cubix, tener descubierto en cuenta corriente y poseer tarjetas corporativas business.

Etiquetas: la rioja banco rioja créditos aguinaldos pymes economía
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