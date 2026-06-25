Jueves, 25 de Junio 2026
Economía

Desempleo en La Rioja: 25 familias afectadas por el cierre de KM TEX y 14 empresas en riesgo

El cierre de KM TEX en el Parque Industrial afecta a 25 trabajadores y suma 4.700 empleos perdidos en La Rioja. La crisis del sector textil se agudiza con 14 empresas cerradas. ¿Qué medidas se tomarán para enfrentar esta situación?

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La Secretaría de Trabajo provincial anunció el cierre definitivo de la firma KM TEX, lo que afecta a 25 trabajadores y eleva a 4.700 el total de empleos perdidos en la provincia este año. Myriam Espinoza, Secretaria de Trabajo, comunicó que la planta textil, ubicada en el Parque Industrial, se encontraba en una situación insostenible debido a la caída en los pedidos de producción, lo que llevó a la desvinculación gradual del personal.

Este cierre no es un caso aislado, ya que el sector de la confección en La Rioja enfrenta una crisis significativa, con el cierre de 14 empresas que ha dejado a miles de trabajadores desocupados. La situación también se refleja a nivel nacional, afectando a la casa central de KM TEX en Buenos Aires, donde la plantilla se redujo de 200 operarios a solo 30.

Espinoza destacó que los propietarios se han comprometido a pagar el 100% de las liquidaciones e indemnizaciones a través de acuerdos individuales con los empleados. La Secretaría está enfocada en manejar los conflictos laborales y asegurar la paz social en medio de un clima económico complicado, señalando que las políticas públicas nacionales han desprotegido la producción local.

Etiquetas: la rioja km tex cierre de empresa trabajo economía conflictos laborales
TL;DR

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