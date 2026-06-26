Viernes, 26 de Junio 2026
Economía

Desempleo en La Rioja: jóvenes y mujeres son los más perjudicados con 6,1% de tasa

La tasa de desocupación en la Capital de La Rioja alcanzó el 6,1%, lo que se traduce en 7.100 personas sin empleo. La situación es más crítica entre jóvenes y mujeres, generando un alarmante estado de vulnerabilidad laboral.

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La tasa de desocupación en la Capital de La Rioja ha alcanzado el 6,1%, lo que implica un aumento de 7.100 personas sin empleo en la ciudad. Este dato, analizado por la politóloga Rocío Mediavilla Akil, es considerado alarmante, especialmente en el contexto de la Población Económicamente Activa (PEA) de la provincia.

Mediavilla Akil destaca que los sectores más afectados son los jóvenes de 30 años y las mujeres, siendo este último grupo el que presenta la tasa de desempleo más alta. La analista cuestiona la validez de los datos oficiales, sugiriendo que la definición de «empleado» puede distorsionar la realidad del mercado laboral, ya que se considera ocupado a quien trabaja solo una hora a la semana.

El informe también señala que la situación laboral ha empeorado debido a la reducción de políticas públicas por parte del gobierno nacional, lo que ha incrementado la vulnerabilidad de los trabajadores en La Rioja. Actualmente, la falta de empleo se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía, eclipsando otras problemáticas y centrando el debate económico provincial.

Etiquetas: la rioja economía desempleo gobierno nacional políticas públicas trabajo
TL;DR

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