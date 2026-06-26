Viernes, 26 de Junio 2026
Economía

El Programa Intercosecha 2026 busca impulsar la producción agrícola en La Rioja

Gobierno de La Rioja lanzó el Programa Intercosecha 2026, destinado a trabajadores temporarios, con inscripciones abiertas hasta el 6 de julio y asistencia económica.

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La inscripción para el Programa Intercosecha 2026 permanecerá abierta hasta el 6 de julio. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería a través de la Secretaría de Políticas de Empleo, está destinada a trabajadores temporarios de los sectores vitivinícola, olivícola y nogalero, quienes podrán acceder a una ayuda económica durante el período de inactividad laboral y participar de instancias de capacitación que fortalezcan sus oportunidades de empleo.

El lanzamiento del programa se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio y contó con la participación del ministro Federico Bazán, la secretaria de Políticas de Empleo, Beatriz Tello, la secretaria de Trabajo, Myriam Espinosa, y representantes de UATRE, CIOLAR (Cámara Riojana de Productores Agropecuarios), RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) y CARPA. Este programa tiene como objetivo acompañar a las y los trabajadores temporarios del sector agrario y agroindustrial durante el período entre cosechas, ofreciendo asistencia económica y herramientas para mejorar la empleabilidad.

Según Tello, las inscripciones se desarrollarán en tres etapas. “Los interesados deben ser mayores de 18 años, residir en la provincia de La Rioja y acercarse a nuestras oficinas en Capital o a las Oficinas de Empleo Municipales del interior, donde también recibirán el asesoramiento correspondiente”, señaló. Destacó que el programa no solo ofrece un acompañamiento económico durante el período de inactividad, sino que también promueve la capacitación constante de los trabajadores. “Desde la mirada del empleo rural, este programa fortalece la empleabilidad porque, mientras se percibe esta ayuda, los beneficiarios pueden acceder a cursos de capacitación y a procesos de terminalidad educativa que les permiten mejorar sus competencias laborales”, indicó.

Desde el sector productivo, la continuidad de la iniciativa ha sido bien valorada. Gabriel Mateos, en representación de CIOLAR, afirmó que “es muy importante acompañar una medida que brinda apoyo a quienes trabajan de manera temporaria. Como empresarios entendemos las dificultades que atraviesa el sector y consideramos fundamental colaborar con este tipo de políticas públicas”. En la misma línea, Omar Cedrón, de UATRE, expresó: “Valoramos la continuidad del programa. Es una herramienta muy importante que se implementa desde 2013 y siempre la hemos acompañado”. Silvio Zárate, de RENATRE, también destacó que “es una ayuda muy importante para el trabajador rural que atraviesa un contexto económico difícil y se encuentra sin empleo durante el período de intercosecha”. Por su parte, Oscar Gómez, vicepresidente de CARPA, señaló que “es una medida acertada porque quienes trabajan en actividades estacionales tienen períodos con ingresos y otros sin actividad, y este programa les brinda un respaldo en esos momentos”.

Los requisitos para postularse incluyen ser mayores de 18 años, contar con DNI y CUIL, residir en la provincia, estar desocupados durante el período de intercosecha y acreditar entre tres y diez meses de aportes como trabajadores temporarios durante los últimos doce meses. También se debe haber percibido al menos el 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil durante el período trabajado. Las inscripciones pueden realizarse en la ciudad Capital en la Secretaría de Políticas de Empleo, ubicada en Hipólito Yrigoyen 148 (2° piso), de lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 18 horas; en la Subsecretaría de Promoción del Empleo Local, en el Centro Administrativo Provincial, de 9 a 13 y de 16 a 18 horas; y en las Oficinas de Empleo Municipales de los departamentos del interior.

TL;DR

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