Sábado, 20 de Junio 2026
Economía

Estudiantes de la UNLaR enfrentan un alto costo de vida de más de $800.000 anuales

Un estudio del IDEA de la UNLaR revela que el costo de vida de los estudiantes oscila entre $303.650 y $815.100 mensuales, dependiendo de su situación habitacional. Estos datos son cruciales para diseñar políticas de becas y evitar la deserción académica.

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Un nuevo informe del Instituto de Economía y Administración (IDEA) de la Universidad Nacional de La Rioja detalla el presupuesto necesario para que los estudiantes puedan continuar con sus estudios. Este análisis busca fundamentar futuras políticas de becas y estrategias para combatir el riesgo de deserción. El estudio, que se actualizó en marzo, se basa en más de 10.000 consultas y un análisis de precios en la capital riojana.

El informe clasifica a los estudiantes en dos perfiles principales: el Perfil Independiente, que incluye a quienes viven fuera de su hogar, y el Perfil Dependiente, que vive con su familia. Para el primer grupo, la canasta básica mensual asciende a $815.100, donde el alquiler representa el 58% de sus gastos. En contraste, el segundo perfil tiene un costo mensual de $303.650, concentrándose el mayor gasto en alimentación.

Raúl Aparicio, director del IDEA, enfatizó que estos datos son cruciales para prevenir el abandono escolar, resaltando que los alumnos tienden a dejar sus estudios si no pueden cubrir estos costos. Además, el informe sugiere mejorar los servicios en el campus y reconfigurar las políticas de apoyo estudiantil.

Etiquetas: la rioja unlar educación presupuesto deserción estudiantil políticas de becas
TL;DR

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