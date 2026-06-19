Estudiantes de la UNLaR enfrentan un alto costo de vida de más de $800.000 anuales

Un nuevo informe del Instituto de Economía y Administración (IDEA) de la Universidad Nacional de La Rioja detalla el presupuesto necesario para que los estudiantes puedan continuar con sus estudios. Este análisis busca fundamentar futuras políticas de becas y estrategias para combatir el riesgo de deserción. El estudio, que se actualizó en marzo, se basa en más de 10.000 consultas y un análisis de precios en la capital riojana.
El informe clasifica a los estudiantes en dos perfiles principales: el Perfil Independiente, que incluye a quienes viven fuera de su hogar, y el Perfil Dependiente, que vive con su familia. Para el primer grupo, la canasta básica mensual asciende a $815.100, donde el alquiler representa el 58% de sus gastos. En contraste, el segundo perfil tiene un costo mensual de $303.650, concentrándose el mayor gasto en alimentación.
Raúl Aparicio, director del IDEA, enfatizó que estos datos son cruciales para prevenir el abandono escolar, resaltando que los alumnos tienden a dejar sus estudios si no pueden cubrir estos costos. Además, el informe sugiere mejorar los servicios en el campus y reconfigurar las políticas de apoyo estudiantil.