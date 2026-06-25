Jueves, 25 de Junio 2026
Economía

Udine S.A. inicia perforaciones en el Salar de Pipanaco para explorar litio en La Rioja

La empresa Udine S.A. comenzará en 20 días la perforación exploratoria en el Salar de Pipanaco, tras dos años de estudios. Este avance promete generar empleo y nuevas oportunidades productivas en Arauco.

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La empresa Udine S.A. comenzará en las próximas semanas la etapa de perforación exploratoria en el Salar de Pipanaco, tras dos años de estudios y trabajos de prospección. Este avance es crucial para evaluar el potencial del litio en la región y se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Minero Sustentable promovido por el Gobierno de La Rioja.

En una reunión reciente, autoridades provinciales y representantes del departamento Arauco coordinaron los detalles del inicio de esta fase, que se llevará a cabo en un área de 20.000 hectáreas en el extremo sur del salar, colindante con Catamarca. La senadora nacional Florencia López enfatizó que los resultados de los estudios realizados son prometedores, lo que facilita la viabilidad técnica y ambiental del proyecto.

La perforación se realizará a través de tres pozos en los próximos 20 días, con el objetivo de determinar la concentración de salmuera con litio. López destacó la importancia de esta inversión, que podría generar nuevas oportunidades laborales y un impacto económico significativo en el departamento Arauco, diversificando su matriz productiva con la incorporación del litio como un nuevo motor de crecimiento.

Etiquetas: la rioja arauco litio perforación exploratoria inversión desarrollo económico
TL;DR

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