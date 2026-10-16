Efemérides del 16 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 16 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 16 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 16 de octubre de 2026
- 1854 – en Buenos Aires (Argentina), el gobernador Pastor Obligado le concede el estatus de municipio al Partido de La Matanza, a 15 km al suroeste de Buenos Aires.
- 1941 – se crea por decreto, bajo la dependencia del Ministerio de Marina, la Flota Mercante del Estado Argentino.
- 1968 – en Argentina se crea el Día de La Pampa, en conmemoración de esa provincia argentina.
- 1986 – Franco Armani, futbolista argentino.
- 1991 – Vera Spinetta, cantante y actriz argentina.
- 1994 – en la Ciudad del Vaticano, el papa Juan Pablo II beatifica a la fundadora de la Congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña, Madre Petra de San José y al sacerdote jesuita chileno Alberto Hurtado (1901‑1952).
- 2003 – en Buenos Aires (Argentina), Néstor Kirchner (presidente de Argentina) y Lula da Silva (presidente de Brasil), firman el «Consenso de Buenos Aires» para reactivar la alianza comercial entre ambos países.
- 2004 – en España, el futbolista argentino Lionel Messi hace su debut oficial con el club F. C. Barcelona a los 17 años de edad.
- 2014 – en Kourou, Guayana se lanza el satélite de comunicaciones argentino ARSAT-1.
- 2018 – en Argentina se funda el Partido Libertario, partido que ganaría las elecciones por amplia mayoría en 2023
El 16 de octubre de 1964, China realizó su primera prueba exitosa de una bomba nuclear, convirtiéndose en la quinta potencia nuclear del mundo. Este evento marcó un hito importante en la Guerra Fría y alteró el equilibrio de poder global. La prueba se llevó a cabo en el desierto de Lop Nor y tuvo un gran impacto en las relaciones internacionales de la época.
En el mundo: 16 de octubre de 2026
- 690 – en China, la emperatriz Wu Zetian toma el poder expulsando a la dinastía Tang y estableciendo la Segunda Dinastía Zhou (hasta el 3 de marzo del año 705).
- 912 – en Córdoba (España), Abderramán III es proclamado emir.
- 1311 – en la ciudad de Vienne (Francia) se reúnen 300 obispos católicos en el Concilio de Vienne.
- 1384 – en Polonia, Eduviges I es coronada como «rey».
- 1472 – en España, la corona de Aragón recupera el Rosellón y la Cerdaña (Paz de Pedralbes).
- 1590 – en el Palazzo San Severo el compositor Carlo Gesualdo asesina a su esposa María de Ávalos y a su amante Fabrizio Carafa.
- 1689 – en Roma se realiza la elección del próximo papa. Es elegido el cardenal italiano Pietro Vitto Ottoboni, quien adopta el nombre de Alejandro VIII.
- 1736 – en esta fecha el astrónomo y teólogo británico William Whiston (1667-1752) calculó que un cometa colisionaría con la Tierra, provocando el fin del mundo.
- 1737 – en la península de Kamchatka (Rusia) sucede un terremoto de 9,3 grados de la escala de Richter. Se lo considera el segundo terremoto más potente de la Historia humana.
- 1780 – en las islas Antillas (mar Caribe) es el séptimo y último día del Gran Huracán de 1780, el primer huracán con mayor número de víctimas mortales de los que se tienen datos (22 000 muertes directas, 27 000 muertes totales).
- 1793 – en París, Marie Antoinette ―viuda de Luis XVI― es guillotinada en el marco de la Revolución francesa.
- 1793 – la batalla de Wattignies finaliza en una victoria de la Primera República Francesa.
- 1805 – en Ulm (Alemania) Francia y Austria se enfrentan en la batalla de Ulm.
- 1813 – en Leipzig se produce el mayor enfrentamiento armado de todas las guerras napoleónicas, y la más importante derrota sufrida por Napoleón Bonaparte (batalla de Leipzig).
- 1817 – en el Valle de los Reyes (Egipto) se descubre la tumba de Seti I.
- 1817 – en la plaza Mayor de la venezolana villa de Angostura (hoy Ciudad Bolívar), el general Manuel Carlos Piar es fusilado por orden del general Simón Bolívar.
- 1829 – en un tramo de la línea Liverpool-Mánchester (en Inglaterra) se celebra la primera carrera de velocidad de locomotoras, cuyo vencedor resultó ser George Stephenson (el inventor de la locomotora) y su The Rocket.
- 1834 – en Londres (Inglaterra) se produce el incendio del Palacio de Westminster, destruyéndose la mayor parte del edificio, que luego será rediseñado y reconstruido por Charles Barry.
- 1841 – en Kingston (Canadá) se funda la Universidad de Queen.
- 1843 – al científico William Rowan Hamilton se le ocurre la idea de los cuaterniones (una extensión no conmutativa de los números complejos).
- 1846 – en Boston (Estados Unidos), el doctor William Thomas Green Morton emplea por primera vez el éter como anestésico, dando origen a la cirugía sin dolor.
- 1847 – la novela «Jane Eyre» por Charlotte Brontë es publicada en Londres.
- 1853 – en Crimea (Imperio ruso), una alianza entre el Imperio británico, el Segundo Imperio francés, el Imperio otomano y el Reino de Cerdeña atacan al Imperio ruso (Guerra de Crimea hasta el 30 de marzo de 1856). Vencerá la alianza, con 250 000 muertos, mientras que hubo 450 000 rusos muertos.
- 1854 – en Buenos Aires (Argentina), el gobernador Pastor Obligado le concede el estatus de municipio al Partido de La Matanza, a 15 km al suroeste de Buenos Aires.
- 1859 – en el estado de Virginia Occidental (Estados Unidos), John Brown, un abolicionista estadounidense, toma temporalmente el control en el pueblo de Harpers Ferry.
- 1862 – Francisco Solano López es elegido presidente de la República del Paraguay.
- 1869 – en Cardiff (Estados Unidos), el estanquero George Hull «descubre» el Gigante de Cardiff, uno de los más famosos bulos seudocientíficos de Estados Unidos.
- 1869 – en Reino Unido, se funda Girton College, la primera universidad femenina de Inglaterra.
- 1875 – en Provo (Utah), se funda Universidad Brigham Young.
- 1886 – El presidente Antonio Guzmán Blanco inaugura la primera casa de moneda de Venezuela con el nombre de Casa de la Moneda de Caracas, creando así la Primera Moneda Acuñada en Venezuela.
- 1905 – en la India, el gobernador general de la India, George Curzon ordena la primera partición de la provincia de Bengala. Debido al alto malestar político generado por esta división territorial, ambas partes de Bengala fueron reunidas en 1911.
- 1906 – en la alcaldía de Köpenick (cerca de Berlín), el estafador alemán Wilhelm Voigt se disfraza de capitán y roba 4000 marcos. Será encarcelado diez días después, y finalmente amnistiado por el káiser Guillermo II.
- 1909 – en Ciudad Juárez, Porfirio Díaz y William Howard Taft se reúnen en la primera visita oficial de un presidente estadounidense a suelo de México.
- 1910 – en Cuba se registra la cuarta jornada del Ciclón de los Cinco Días. Mata a unas 700 personas. En La Habana rompe el malecón. Se considera una de las peores catástrofes naturales en la Historia cubana. Fue muy polémico, porque el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos afirmaba que eran dos ciclones separados, mientras que el meteorólogo cubano José Carlos Millás Hernández (1889-1965) decía que era solo uno, lo cual pudo demostrar tomando las observaciones realizadas por varios buques. A este tipo de lazo se le llamó «recurva de Millás».
- 1910 – entre Inglaterra y Francia se realiza la primera travesía del canal de la Mancha en dirigible.
- 1916 – en Brooklyn (Nueva York), Margaret Sanger abre la primera clínica de abortos en los Estados Unidos.
- 1919 – en la ciudad de Múnich (Alemania), Adolf Hitler da su primer mitin en la cervecería Hofbräukeller ante 300 asistentes.
- 1923 – en los Estados Unidos, Walt Disney y su hermano Roy Disney fundan The Walt Disney Company.
- 1934 – en China, los revolucionarios de Mao comienzan la Larga Marcha; finalizará un año y cuatro días más tarde, y durante ese período Mao Zedong reganará su título como líder del partido.
- 1939 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la Luftwaffe alemana lleva a cabo el primer ataque sobre territorio británico.
- 1940 – en Varsovia ―en el marco del Holocausto judío― se establece el famoso gueto judío de Varsovia.
- 1941 – se crea por decreto, bajo la dependencia del Ministerio de Marina, la Flota Mercante del Estado Argentino.
- 1945 – en Quebec (Canadá) se crea la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura).
- 1946 – en Núremberg (Alemania) se llevan a efecto las condenas a muerte dictadas por el Tribunal Militar Penal Internacional durante los llamados Juicios de Núremberg, ahorcándose a 11 criminales de guerra nazis.
- 1949 – Nikolaos Zachariadis, líder del Partido Comunista de Grecia, anuncia un «cese del fuego» temporal. Termina el enfrentamiento con el régimen monárquico griego.
- 1950 – en la isla de Cuba un huracán azota la provincia de Camagüey.
- 1951 – en Rawalpindi es asesinado Liaquat Ali Khan, el 1.º primer ministro de Pakistán.
- 1959 – en Perú sale al aire Panamericana Televisión.
- 1962 – inicio de la Crisis cubana de los misiles entre Estados Unidos, Cuba y la Unión Soviética.
- 1964 – China detona su primera bomba atómica.
- 1967 – en Tuluá (Colombia) se funda la Cortuluá (Corporación Club Deportivo Tuluá).
- 1968 – en Argentina se crea el Día de La Pampa, en conmemoración de esa provincia argentina.
- 1969 – Los New York Mets derrotaron a los Baltimore Orioles por 4 partidos a 1 y se coronaron campeones de la Serie Mundial por primera vez en su historia.
- 1972 – en California, se separa la banda de swamp rock Creedence Clearwater Revival.
- 1975 – los Balibo Five, un grupo de periodistas televisivos basados en el pueblo de Balibo en la entonces Timor Portuguesa (actualmente Timor Oriental), son asesinados por soldados indonesios.
- 1975 – en la aldea de Kuralia (en Bangladés), la niña Rahima Banu (2) es la última persona conocida en estar infectada de viruela.
- 1978 – en la Ciudad del Vaticano, los cardenales de la Iglesia católica eligen al cardenal polaco Karol Wojtyła como papa, quien toma el nombre de Juan Pablo II.
- 1978 – el cantautor británico Elton John, publica su duodécimo álbum de estudio, A Single Man.
- 1979 – Comienzan las obras para construir Itaipú, la mayor represa hidroeléctrica del mundo.
- 1980 – en la Ciudad de Guatemala, una banda parapolicial secuestra a la periodista Irma Flaquer y la desaparece.
- 1985 – en Anderson Mesa (Arizona) el astrónomo Edward Bowell descubre el asteroide (4446) Carolyn.
- 1986 – Reinhold Messner se convierte en la primera persona en ascender a los catorce montañas «ochomiles».
- 1989 – en Bucaramanga (Colombia), el Cartel de Medellín realiza un atentado terrorista con coche bomba y destruye las instalaciones del diario Vanguardia Liberal; deja 4 muertos y 6 heridos.
- 1989 – en los Estados Unidos, el informático Richard Sexton, en un mensaje por Usenet, enuncia por primera vez la afirmación que se convertiría en la ley de Godwin.
- 1991 – en la cafetería Luby’s, en Killeen (Texas) un ex-marine mata a 23 personas y hiere a 20 en la Masacre de Luby.
- 1992 – en Suecia, la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú obtiene el Premio Nobel de la Paz.
- 1994 – en la Ciudad del Vaticano, el papa Juan Pablo II beatifica a la fundadora de la Congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña, Madre Petra de San José y al sacerdote jesuita chileno Alberto Hurtado (1901‑1952).
- 1995 – en Palma de Mallorca se celebra con carácter experimental (por primera vez en España) un juicio con jurado popular.
- 1996 – en la Ciudad de Guatemala, 47 000 espectadores tratan de ingresar al Estadio Doroteo Guamuch Flores, de 36 000 asientos. Mueren 84 personas.
- 1998 – en Londres, el senador genocida y exdictador chileno Augusto Pinochet es detenido por orden del juez español Baltasar Garzón.
- 2000 – en España, los terroristas de la banda ETA asesinan al coronel excolaborador del franquismo y médico español Antonio Muñoz.
- 2002 – en la ciudad egipcia de Alejandría se inaugura oficialmente la Bibliotheca Alexandrina en conmemoración de la desaparecida Biblioteca de Alejandría.
- 2003 – en Buenos Aires (Argentina), Néstor Kirchner (presidente de Argentina) y Lula da Silva (presidente de Brasil), firman el «Consenso de Buenos Aires» para reactivar la alianza comercial entre ambos países.
- 2004 – en España, el futbolista argentino Lionel Messi hace su debut oficial con el club F. C. Barcelona a los 17 años de edad.
- 2012 – se descubre el planeta extrasolar Alpha Centauri Bb.
- 2014 – en Kourou, Guayana se lanza el satélite de comunicaciones argentino ARSAT-1.
- 2015 – en los Estados Unidos finaliza la emisión de la serie original del canal Disney Channel Jessie.
- 2018 – en Argentina se funda el Partido Libertario, partido que ganaría las elecciones por amplia mayoría en 2023
- 2021 – en Huaral Perú se registró un temblor de 4.6 grados a las 7:53:40 de la mañana
- 2023 – The Walt Disney Company cumple 100 años de su creación.
- 2023 – Se estrena la primera emisión de Noticiero Calle, informativo transmitido por Calle 90.9 FM en Calabozo Estado Guárico Venezuela producido y conducido por Carlos ALberto Blanco Realza