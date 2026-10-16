Efemérides del 16 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 16 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 16 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 16 de octubre de 2026

1854 – en Buenos Aires (Argentina), el gobernador Pastor Obligado le concede el estatus de municipio al Partido de La Matanza, a 15 km al suroeste de Buenos Aires.

– en Buenos Aires (Argentina), el gobernador Pastor Obligado le concede el estatus de municipio al Partido de La Matanza, a 15 km al suroeste de Buenos Aires. 1941 – se crea por decreto, bajo la dependencia del Ministerio de Marina, la Flota Mercante del Estado Argentino.

– se crea por decreto, bajo la dependencia del Ministerio de Marina, la Flota Mercante del Estado Argentino. 1968 – en Argentina se crea el Día de La Pampa, en conmemoración de esa provincia argentina.

– en Argentina se crea el Día de La Pampa, en conmemoración de esa provincia argentina. 1986 – Franco Armani, futbolista argentino.

– Franco Armani, futbolista argentino. 1991 – Vera Spinetta, cantante y actriz argentina.

– Vera Spinetta, cantante y actriz argentina. 1994 – en la Ciudad del Vaticano, el papa Juan Pablo II beatifica a la fundadora de la Congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña, Madre Petra de San José y al sacerdote jesuita chileno Alberto Hurtado (1901‑1952).

– en la Ciudad del Vaticano, el papa Juan Pablo II beatifica a la fundadora de la Congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña, Madre Petra de San José y al sacerdote jesuita chileno Alberto Hurtado (1901‑1952). 2003 – en Buenos Aires (Argentina), Néstor Kirchner (presidente de Argentina) y Lula da Silva (presidente de Brasil), firman el «Consenso de Buenos Aires» para reactivar la alianza comercial entre ambos países.

– en Buenos Aires (Argentina), Néstor Kirchner (presidente de Argentina) y Lula da Silva (presidente de Brasil), firman el «Consenso de Buenos Aires» para reactivar la alianza comercial entre ambos países. 2004 – en España, el futbolista argentino Lionel Messi hace su debut oficial con el club F. C. Barcelona a los 17 años de edad.

– en España, el futbolista argentino Lionel Messi hace su debut oficial con el club F. C. Barcelona a los 17 años de edad. 2014 – en Kourou, Guayana se lanza el satélite de comunicaciones argentino ARSAT-1.

– en Kourou, Guayana se lanza el satélite de comunicaciones argentino ARSAT-1. 2018 – en Argentina se funda el Partido Libertario, partido que ganaría las elecciones por amplia mayoría en 2023

💡 ¿Sabías que...? El 16 de octubre de 1964, China realizó su primera prueba exitosa de una bomba nuclear, convirtiéndose en la quinta potencia nuclear del mundo. Este evento marcó un hito importante en la Guerra Fría y alteró el equilibrio de poder global. La prueba se llevó a cabo en el desierto de Lop Nor y tuvo un gran impacto en las relaciones internacionales de la época.

En el mundo: 16 de octubre de 2026