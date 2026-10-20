Alerta amarilla por vientos intensos: precauciones necesarias en La Rioja desde hoy

La Rioja enfrenta un alerta amarilla por vientos intensos y Zonda, con ráfagas de hasta 100 km/h. Se desaconseja la quema al aire libre por riesgo extremo de incendios.

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La provincia de La Rioja enfrenta un alerta meteorológica de nivel amarillo debido a la llegada de un sistema de vientos intensos y viento Zonda, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se espera que este fenómeno comience a afectar la región desde la tarde de este martes, con ráfagas que podrían llegar hasta los 100 km/h en la cordillera.

El informe detalla que la doble advertencia se manifestará en distintas franjas horarias y áreas geográficas. En la zona de montaña, los vientos tendrán velocidades promedio de entre 30 y 70 km/h, mientras que en los valles y zonas bajas, el viento Zonda podría concentrarse durante la tarde, con ráfagas de 30 a 50 km/h, lo que generará un aumento repentino de las temperaturas y una baja en la humedad relativa.

Ante esta situación, la Secretaría de Prevención y Riesgo y Defensa Civil han recomendado extremar precauciones para evitar accidentes y la propagación de incendios forestales, decretando un riesgo extremo de incendios. Se prohíbe estrictamente la quema de pastizales y el encendido de fuego al aire libre. Además, se aconseja asegurar puertas y ventanas en los hogares y retirar objetos sueltos que puedan volar por los vientos.