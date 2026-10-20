Martes, 20 de Octubre 2026
La Rioja

Chilecito se recupera tras el corte de luz que afectó a toda la ciudad en la madrugada

Un corte de energía afectó a Chilecito el 20 de octubre, interrumpiendo el servicio por 46 minutos. EDELAR investiga la causa y promete un informe técnico pronto.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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En la madrugada de este martes 20 de octubre, un corte de energía eléctrica afectó a toda la ciudad de Chilecito. El suministro estuvo interrumpido desde las 03.00 hasta las 03.46 horas, cuando el servicio fue restablecido.

La empresa distribuidora EDELAR informó que la causa de la interrupción fue una falla en la línea de alta tensión que abastece la zona. Tras la restauración del servicio, los equipos técnicos comenzaron a revisar el origen del problema.

Personal técnico está evaluando los eventos en las estaciones transformadoras de Chilecito y Nonogasta. Además, se solicitó a la empresa transportista TRANSNOA realizar un recorrido preventivo para verificar el estado operativo de la línea de alta tensión. EDELAR continuará analizando los datos técnicos para proporcionar un informe detallado sobre el incidente en las próximas horas.

Etiquetas: chilecito corte de energía edelar servicio eléctrico tránsito comunidad
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