Martes, 20 de Octubre 2026
La Rioja

Cierre del ciclo lectivo en diciembre: estudiantes se preparan para el fin de clases en La Rioja

La regulación del uso de pantallas en escuelas busca fortalecer los vínculos interpersonales y limitar distracciones en el aula. Entrará en vigencia progresivamente tras la sanción de la ley.

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Redacción Equipo Editorial
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El ministro de Educación, Ariel Martínez, informó sobre una nueva regulación que busca limitar el uso de pantallas en las instituciones educativas. Esta iniciativa, que cuenta con apoyo científico y social, tiene como objetivo fortalecer los vínculos interpersonales y mejorar el proceso de enseñanza mediante la reducción del impacto de los dispositivos móviles.

La normativa, que se implementará de manera progresiva tras la sanción de la ley, establece un esquema diferenciado por niveles educativos. En el Nivel Inicial y Primario, se prohibirá el uso de dispositivos móviles dentro de las instituciones, permitiendo su uso solo bajo solicitud del docente. En el Nivel Secundario, se crearán espacios sin pantallas durante los recreos, y el uso de teléfonos estará permitido únicamente a requerimiento del profesor.

Martínez subrayó que esta decisión no es arbitraria, sino el resultado de un diagnóstico exhaustivo que involucró a docentes, familias y estudiantes. Se busca equilibrar el uso de tecnología y evitar la sobrecarga digital, especialmente fuera del horario escolar. Además, se están realizando experiencias piloto en algunos establecimientos antes de la implementación total de la normativa.

Etiquetas: la rioja educación regulación de pantallas ministerio de educación política educativa aula
TL;DR

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