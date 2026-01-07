Clima extremo en Villa Unión: alertan sobre tormentas y posibles inundaciones hoy

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este miércoles 7 de enero, Villa Unión experimentará temperaturas que oscilarán entre 20°C y 30°C, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se anticipan vientos del sur a velocidades de 27 km/h y una humedad promedio del 50%.

Durante la mañana, no se prevén precipitaciones, mientras que la humedad aumentará al 56% hacia media mañana, con vientos leves de 9 km/h. Por la tarde y noche, se mantendrán condiciones similares, sin lluvias y vientos moderados de 21 km/h y 20 km/h respectivamente, provenientes del sur y suroeste.

El SMN, encargado de la previsión climática en Argentina, emite alertas para advertir sobre posibles fenómenos meteorológicos que podrían afectar la vida cotidiana de los ciudadanos. Estos avisos se dan con antelación, permitiendo a la población tomar decisiones informadas.