Jueves, 8 de Enero 2026
Clima extremo en Villa Unión: alertan sobre tormentas y posibles inundaciones hoy
La Rioja

El miércoles 7 de enero, Villa Unión alcanzará 30°C con vientos de hasta 27 km/h. La humedad promedio será del 50%, sin pronósticos de lluvia. ¿Cómo afectará esto a las actividades locales?

Este miércoles 7 de enero, Villa Unión experimentará temperaturas que oscilarán entre 20°C y 30°C, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se anticipan vientos del sur a velocidades de 27 km/h y una humedad promedio del 50%.

Durante la mañana, no se prevén precipitaciones, mientras que la humedad aumentará al 56% hacia media mañana, con vientos leves de 9 km/h. Por la tarde y noche, se mantendrán condiciones similares, sin lluvias y vientos moderados de 21 km/h y 20 km/h respectivamente, provenientes del sur y suroeste.

El SMN, encargado de la previsión climática en Argentina, emite alertas para advertir sobre posibles fenómenos meteorológicos que podrían afectar la vida cotidiana de los ciudadanos. Estos avisos se dan con antelación, permitiendo a la población tomar decisiones informadas.

Etiquetas: villa unión pronóstico del tiempo servicio meteorológico nacional clima alertas meteorológicas noroeste argentino
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

