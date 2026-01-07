Pronóstico meteorológico para Villa Unión: se esperan lluvias y fuertes vientos hoy.

Este miércoles 7 de enero, el clima en Villa Unión se prevé con una temperatura máxima de 30°C y mínima de 20°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se anticipan vientos de 27 km/h y una humedad promedio del 50% a lo largo del día.
Durante la mañana, no se esperan lluvias y la humedad será del 50%, con vientos moderados del sur. A medida que avanza la mañana, la humedad aumentará al 56% y los vientos disminuirán a 9 km/h. Para la tarde y noche, se mantendrá la ausencia de precipitaciones, con vientos moderados de 21 km/h y 20 km/h, respectivamente.
El SMN es el organismo encargado de ofrecer información meteorológica en Argentina, emitiendo alertas para fenómenos que pueden impactar en diversas actividades. Estos avisos pueden ser de corto o largo plazo, y buscan facilitar decisiones informadas entre la población.