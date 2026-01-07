Pronóstico meteorológico para Villa Unión: se esperan lluvias y fuertes vientos hoy.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este miércoles 7 de enero, el clima en Villa Unión se prevé con una temperatura máxima de 30°C y mínima de 20°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se anticipan vientos de 27 km/h y una humedad promedio del 50% a lo largo del día.

Durante la mañana, no se esperan lluvias y la humedad será del 50%, con vientos moderados del sur. A medida que avanza la mañana, la humedad aumentará al 56% y los vientos disminuirán a 9 km/h. Para la tarde y noche, se mantendrá la ausencia de precipitaciones, con vientos moderados de 21 km/h y 20 km/h, respectivamente.

El SMN es el organismo encargado de ofrecer información meteorológica en Argentina, emitiendo alertas para fenómenos que pueden impactar en diversas actividades. Estos avisos pueden ser de corto o largo plazo, y buscan facilitar decisiones informadas entre la población.