Pronóstico del tiempo en Villa Unión: ¿qué clima se espera para hoy?

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Unión este jueves 8 de enero indica que se espera una temperatura máxima de 22°C y una mínima de 17°C. Se prevén vientos del sur a velocidades que oscilarán entre 16 km/h y 24 km/h, y la humedad promedio será del 61%.

En la mañana, no se anticipan precipitaciones, con una humedad del 61% y vientos suaves. Para media mañana, la humedad aumentará al 72% y los vientos serán moderados de 21 km/h. Por la tarde y noche, se mantendrá la ausencia de lluvias, con vientos que alcanzarán hasta 22 km/h.

El SMN también aclara que emite alertas meteorológicas para informar sobre posibles fenómenos que podrían afectar a la población, con el fin de facilitar la toma de decisiones ante situaciones climáticas adversas.