Jueves, 8 de Enero 2026
Pronóstico del tiempo en Villa Unión: ¿qué clima se espera para hoy?
La Rioja

Pronóstico del tiempo en Villa Unión: ¿qué clima se espera para hoy?

El pronóstico del tiempo para Villa Unión este jueves indica una temperatura máxima de 22°C y mínima de 17°C. Se esperan vientos del sur de hasta 24 km/h y humedad promedio del 61%. No se prevén precipitaciones durante el día.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Unión este jueves 8 de enero indica que se espera una temperatura máxima de 22°C y una mínima de 17°C. Se prevén vientos del sur a velocidades que oscilarán entre 16 km/h y 24 km/h, y la humedad promedio será del 61%.

En la mañana, no se anticipan precipitaciones, con una humedad del 61% y vientos suaves. Para media mañana, la humedad aumentará al 72% y los vientos serán moderados de 21 km/h. Por la tarde y noche, se mantendrá la ausencia de lluvias, con vientos que alcanzarán hasta 22 km/h.

El SMN también aclara que emite alertas meteorológicas para informar sobre posibles fenómenos que podrían afectar a la población, con el fin de facilitar la toma de decisiones ante situaciones climáticas adversas.

Etiquetas: villa unión pronóstico del tiempo servicio meteorológico nacional clima humedad vientos
Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

