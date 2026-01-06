Martes, 6 de Enero 2026
Condiciones climáticas adversas en Villa Unión generan preocupación entre los habitantes hoy
La Rioja

Este martes 6 de enero, Villa Unión alcanzará 36°C sin precipitaciones, con vientos del sur de hasta 31 km/h. Con un clima cálido y seco, se recomienda precaución.

Hace 12 h 1 min de lectura
Este martes 6 de enero, el clima en Villa Unión se caracterizará por una temperatura máxima de 36°C y una mínima de 19°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan precipitaciones a lo largo del día, y la humedad se mantendrá alrededor del 51%.

Durante la mañana, los vientos serán leves, con velocidades de 13 km/h del sur. A medida que avance la mañana, se prevé que la humedad baje al 50% y los vientos continúen siendo suaves, alcanzando 10 km/h.

En la tarde, se anticipan vientos moderados de 29 km/h, con condiciones similares en la noche, donde la velocidad del viento podría llegar a 31 km/h. El SMN, que se encarga de emitir alertas meteorológicas, no ha anunciado ningún fenómeno que pueda afectar a la región en este momento.

