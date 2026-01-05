Pronóstico del tiempo en Villa Unión: lluvias y temperaturas bajas para hoy

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El clima en Villa Unión para este lunes 5 de enero de 2026 se caracterizará por una temperatura máxima de 34°C y una mínima de 18°C. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se anticipan vientos leves del sur a 10 km/h y una humedad promedio del 52%.

En la mañana, se espera que la humedad se mantenga en 52% sin precipitaciones, con vientos del sur a 10 km/h. Para media mañana, la humedad descenderá ligeramente al 51%, con vientos de 8 km/h del mismo sector. A lo largo de la tarde y noche, las condiciones seguirán estables sin precipitaciones, y los vientos aumentarán a 19 km/h y 20 km/h, respectivamente.

El SMN tiene como función principal la predicción del clima y la emisión de alertas sobre fenómenos meteorológicos. Estas alertas son fundamentales para la planificación de actividades en sectores como la agricultura y la navegación, y se emiten con anticipación para ayudar a la población a tomar decisiones informadas.