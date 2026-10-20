Corte de luz en la avenida Rosa Bazán afecta a numerosos vecinos de la zona

Un ataque vandálico dejó a oscuras la avenida Rosa Bazán de Cámara al dañar un transformador eléctrico. La Municipalidad investiga y busca identificar a los responsables de este grave delito.

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Un ataque de vandalismo tuvo lugar en la avenida Rosa Bazán de Cámara, donde un transformador de energía eléctrica fue sabotajeado, afectando el servicio de alumbrado público en la zona. Operarios de la Municipalidad encontraron daños severos por fuego en el equipo, que según las primeras investigaciones, fue rociado con combustible y encendido intencionalmente por desconocidos.

Las autoridades locales han presentado una denuncia penal para iniciar una investigación formal, mientras que efectivos de la Policía de la provincia trabajan en la recolección de testimonios y en la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los responsables. El hecho ha sido repudiado por la comuna, que considera crucial la protección de las instalaciones que garantizan la seguridad y la visibilidad en la vía pública.

Los equipos técnicos están evaluando los tiempos necesarios para realizar las reparaciones pertinentes y restablecer el servicio a la mayor brevedad posible, con el fin de reducir el impacto en la comunidad afectada por este incidente. Este ataque pone de relieve la necesidad de reforzar la seguridad en infraestructuras críticas.