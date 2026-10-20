Martes, 20 de Octubre 2026
La Rioja

Talleres de finanzas en Casa Pachakusi: una oportunidad para la autonomía en La Rioja

La Secretaría de la Mujer y Diversidad del Gobierno de La Rioja lanzará el ciclo “Finanzas para nuestra autonomía”, con tres talleres para empoderar económicamente a las mujeres. Las inscripciones están abiertas.

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La Secretaría de la Mujer y Diversidad del Gobierno de La Rioja, junto al Banco Rioja, llevará a cabo el ciclo de talleres “Finanzas para nuestra autonomía”. Este programa se desarrollará en la Casa Pachakusi, ubicada en avenida San Nicolás de Bari Este 774, y consta de tres encuentros programados para los días 21 y 30 de octubre y el 4 de noviembre, de 9 a 12 horas.

El objetivo de estos talleres es proporcionar herramientas de formación con perspectiva de género, enfocándose en la administración del dinero y la independencia financiera. Se abordarán temas como la organización de ingresos y gastos, la planificación financiera y la gestión de emprendimientos para fomentar la autonomía económica de las participantes.

Las interesadas podrán inscribirse a través de un formulario en línea. Esta iniciativa no solo refuerza el compromiso del gobierno provincial con la igualdad de género, sino que también busca empoderar a las mujeres y mejorar su calidad de vida y la de sus familias mediante el acceso a conocimientos financieros adecuados.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial educación financiera talleres empoderamiento femenino autonomía económica
TL;DR

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