Miércoles, 10 de Junio 2026
Policiales

Bebé de 2 meses gravemente herido en accidente en Avenida Roque A. Luna

Un bebé de dos meses se encuentra en estado grave tras un accidente en la intersección de Avenida Roque A. Luna y calle Santa Fe. El choque involucró a un Chevrolet Ónix y una motocicleta, dejando al menor con heridas severas. Las autoridades están revisando la seguridad vial para evitar futuros siniestros.

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Bebé de 2 meses gravemente herido en accidente en Avenida Roque A. Luna
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Un bebé de dos meses y 23 días se encuentra internado en grave estado tras un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Avenida Roque A. Luna y calle Santa Fe a las 07:50 horas. El pequeño salió despedido de una motocicleta tras colisionar con un automóvil, impactando directamente contra el asfalto.

El accidente involucró a un automóvil Chevrolet Ónix, conducido por una mujer de 47 años, y una motocicleta Gilera Smash, que transportaba a una mujer de 32 años y sus dos hijos, uno de ellos el bebé herido. Ambos vehículos se desplazaban en dirección Oeste a Este por la calle Julio César Corzo al ingresar a la rotonda.

El personal de emergencias trasladó al bebé al Hospital Materno Infantil, donde permanece en observación. Los ocupantes del automóvil no sufrieron lesiones. Efectivos de la Dirección General de Control de Tránsito y Seguridad Vial realizaron los test de alcoholemia a las conductoras, los cuales resultaron negativos. Las autoridades están investigando las circunstancias del siniestro para tomar medidas que eviten futuros accidentes.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito bebé herido seguridad vial hospital materno infantil emergencias médicas
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