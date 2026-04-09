Jueves, 9 de Abril 2026
Independiente modifica su calendario: la Copa de Campeones comenzará más tarde en Guandacol
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Independiente modifica su calendario: la Copa de Campeones comenzará más tarde en Guandacol

La primera fecha de la Copa de Campeones del Torneo Barrial de Guandacol queda suspendida por daños en el campo de juego. Se espera reprogramar los encuentros para el próximo fin de semana, afectando la expectativa de la comunidad local.

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La primera fecha de la Copa de Campeones del Torneo Barrial de Guandacol ha sido suspendida debido a actos de vandalismo en el campo de juego. El Club Atlético Independiente tomó esta decisión tras el incidente donde personas ajenas a la institución arrojaron agua, dejando la cancha en condiciones inadecuadas para los partidos.

Los encuentros, que estaban programados para este fin de semana, incluían partidos de la Zona A como Juventus contra El Barrial y Los Olivares frente a Retamito, además de un clásico interzonal entre Desamparados y Difunta Correa. Por su parte, la Zona B tenía programados los duelos de 9 de Julio contra El Altillo y Rioja Juniors ante San Nicolás.

A pesar de la suspensión, se planea que los partidos sean reprogramados para el próximo fin de semana. Esta situación afecta no solo a los clubes, sino también a la comunidad local, que espera con entusiasmo el inicio del torneo, considerado un evento importante para el esparcimiento y la integración de los habitantes.

El Club Atlético Independiente se ha comprometido a restablecer el estado de la cancha para asegurar que los encuentros se realicen en condiciones óptimas, fortaleciendo así el desarrollo social y económico de la región.

Etiquetas: guandacol copa de campeones suspensión de partidos fútbol deportes
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