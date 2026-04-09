Independiente modifica su calendario: la Copa de Campeones comenzará más tarde en Guandacol

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La primera fecha de la Copa de Campeones del Torneo Barrial de Guandacol ha sido suspendida debido a actos de vandalismo en el campo de juego. El Club Atlético Independiente tomó esta decisión tras el incidente donde personas ajenas a la institución arrojaron agua, dejando la cancha en condiciones inadecuadas para los partidos.

Los encuentros, que estaban programados para este fin de semana, incluían partidos de la Zona A como Juventus contra El Barrial y Los Olivares frente a Retamito, además de un clásico interzonal entre Desamparados y Difunta Correa. Por su parte, la Zona B tenía programados los duelos de 9 de Julio contra El Altillo y Rioja Juniors ante San Nicolás.

A pesar de la suspensión, se planea que los partidos sean reprogramados para el próximo fin de semana. Esta situación afecta no solo a los clubes, sino también a la comunidad local, que espera con entusiasmo el inicio del torneo, considerado un evento importante para el esparcimiento y la integración de los habitantes.

El Club Atlético Independiente se ha comprometido a restablecer el estado de la cancha para asegurar que los encuentros se realicen en condiciones óptimas, fortaleciendo así el desarrollo social y económico de la región.