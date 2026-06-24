Miércoles, 24 de Junio 2026
Economía

Arauco Solar V inicia operaciones en La Rioja con casi 80 MW de energía limpia

La Secretaría de Energía habilitó el parque solar "Arauco Solar V" en La Rioja, que aportará 79,92 megavatios al Sistema Argentino de Interconexión, impulsando energías renovables en el país.

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La Secretaría de Energía ha habilitado la incorporación de dos parques solares fotovoltaicos al Mercado Eléctrico Mayorista, que sumarán una potencia total de 105,36 megavatios al Sistema Argentino de Interconexión. El parque “Arauco Solar V”, ubicado en La Rioja, aportará 79,92 megavatios y es propiedad de Parque Eólico Arauco S.A.P.E.M. El segundo, “Costa de Araujo”, se encuentra en Mendoza y operará con 25,44 megavatios bajo la firma AFR Solar S.A.

Las resoluciones 138/2026 y 139/2026, publicadas en el Boletín Oficial, oficializan esta medida. La planta de La Rioja se conectará a las barras de 132 kilovoltios de la Estación Transformadora Arauco II, gestionada por Transnoa S.A. En Mendoza, el parque se vinculará al sistema nacional en barras de 66 kV de la nueva E.T. Costa de Araujo, bajo la administración de Edem S.A.

Inicialmente, se había solicitado una capacidad mayor para el proyecto mendocino, pero se confirmó la autorización para los 25,44 megavatios establecidos. CAMMESA aseguró que ambas empresas cumplen con los requisitos técnicos para operar en el MEM. Además, las resoluciones estipulan que los costos por eventuales indisponibilidades técnicas serán a cargo de cada empresa titular, lo que representa un paso importante hacia la diversificación de la matriz energética en el país.

Etiquetas: la rioja energías renovables parques solares mercado eléctrico mayorista secretaria de energía sostenibilidad
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