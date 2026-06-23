Aumentos de precios en La Rioja: educación y servicios públicos lideran con 25,9% y 24%

El último informe del INDEC indica que los precios de Servicios Públicos en La Rioja aumentaron un 25,9%, mientras que Educación creció un 24,0%. Las tarifas congeladas distorsionan la percepción del costo de vida. La presión inflacionaria en áreas clave continúa afectando los presupuestos familiares.

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El último informe del INDEC expone una disparidad en los costos de sectores cruciales para la economía de La Rioja. Aunque se observan aumentos, las tarifas de servicios locales están afectadas por la política de congelamiento vigente. Durante los primeros cinco meses del año, Educación y Servicios Públicos destacan como los rubros con mayor presión inflacionaria en la región.

El sector de Servicios Públicos lidera con un incremento del 25,9%, aunque esta cifra debe ser considerada con precaución, ya que en La Rioja los precios de electricidad, agua e internet se mantienen congelados. En segundo lugar se encuentra Educación con un 24,0% de aumento, seguido por Transporte con 18,6%.

Otros sectores también presentan incrementos, como Restaurantes y Hoteles (17,5%), Alimentos y Bebidas (17,4%), Comunicación (16,8%), Salud (12,5%) y Recreación y Cultura (12,2%). Por otro lado, el sector de Vestimenta muestra un leve aumento del 4,8%, evidenciando una desaceleración en las ventas.

La situación económica en La Rioja resalta la dificultad que enfrentan los hogares para gestionar sus recursos. La coexistencia de tarifas congeladas en servicios esenciales y aumentos significativos en otros sectores genera presión sobre los presupuestos familiares, en un contexto inflacionario sin signos de mejora.