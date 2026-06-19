Sábado, 20 de Junio 2026
Economía

Construcción de bypass en Guandacol: inversión privada para mejorar la circulación

La Secretaría de Minería anunció la construcción de un bypass en Guandacol, financiado por la empresa minera Vicuña, con empresas locales priorizadas en la licitación. Se espera que la obra comience en menos de tres meses y dure aproximadamente nueve meses, buscando fortalecer la economía regional.

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La construcción de un bypass en la localidad de Guandacol se prevé como un avance significativo en el desarrollo del proyecto minero Vicuña. La Secretaría de Minería, liderada por Ivanna Guardia, confirmó que la obra será financiada completamente por la empresa minera, cumpliendo con un compromiso previo con el Gobierno provincial y el municipio.

Guardia destacó que uno de los requisitos fundamentales es que la obra sea ejecutada por empresas riojanas. Para ello, se llevará a cabo un proceso licitatorio que priorizará la participación de constructoras locales, buscando maximizar el impacto económico en la región. Los trabajos podrían iniciarse en menos de tres meses y su duración estimada es de aproximadamente nueve meses.

Esta iniciativa forma parte de una política provincial destinada a fortalecer la participación local en las etapas de desarrollo minero. Además, se está promoviendo la explotación de minerales industriales como cuarzo y feldespato, que son esenciales para industrias como Vaca Muerta. Guardia concluyó afirmando que están capacitando a productores y empresas para convertir a La Rioja en un proveedor clave en este sector.

Etiquetas: la rioja guandacol obras públicas minería desarrollo regional ivanna guardia
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