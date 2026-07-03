Industriales del norte y litoral exigen soluciones ante la crisis del gas

Las restricciones en el suministro de gas afectan a 120 plantas industriales debido a la alta demanda residencial durante la ola polar. Las cámaras industriales advierten que los cortes podrían extenderse entre 60 y 90 días, lo que impacta significativamente en la producción.

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La ola polar que afecta al país ha generado restricciones en el suministro de gas, impactando a aproximadamente 120 plantas industriales que ahora tienen un servicio limitado. La prioridad del Gobierno nacional ha sido el abastecimiento a hogares, escuelas y hospitales, lo que ha derivado en cortes y restricciones a las industrias, especialmente aquellas con contratos interrumpibles.

Las cámaras industriales advierten que estas limitaciones podrían extenderse entre 60 y 90 días, lo que representa un desafío significativo para la actividad productiva en el norte del país. La situación se ha vuelto más crítica debido a la intensidad del frío, y se repite cada invierno, acentuada este año por problemas estructurales en el sistema de transporte de gas.

Las industrias enfrentan además un aumento en los costos del gas natural licuado (GNL), que ha pasado de aproximadamente 11 dólares a más de 26 dólares por millón de BTU. Los empresarios expresan su preocupación por la incertidumbre en el suministro y la falta de inversión en infraestructura que podría ayudar a mitigar estos problemas en el futuro.