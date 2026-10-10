Efemérides del 10 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 10 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 10 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 10 de octubre de 2026
- 1811 – en la Provincia Oriental del Uruguay, José Gervasio Artigas es nombrado líder del pueblo oriental después de que el Gobierno de Buenos Aires firmara el armisticio con la ciudad de Montevideo.
- 1927 – en las afueras de la ciudad de Córdoba (centro de Argentina) se inaugura la Fábrica Militar de Aviones Brigadier San Martín.
- 1947 – cerca de la población argentina de Las Lomitas (en la actual provincia de Formosa) comienza la masacre de Rincón Bomba: más de mil indígenas pilagás son ametrallados por la gendarmería. En los próximos días serán perseguidos y asesinados los sobrevivientes.
- 1984 – en la Escuela de Aviación Militar, en las afueras de la ciudad de Córdoba (centro de Argentina) se realiza el primer vuelo oficial del entrenador avanzado de reacción IA‑63 Pampa (EX‑01), con la presencia del gobernador de Córdoba y de altas autoridades de la Fuerza Aérea. Tripulación: vicecomodoro Genaro Mario Sciola y mayor Horacio Armando Oréfice.
- 1990 – el equipo de fútbol paraguayo Olimpia gana por segunda vez la Copa Libertadores de América.
- 1991 – Lali Espósito, actriz y cantante argentina
- 1993 – el papa Juan Pablo II beatifica a la madre Francisca Rubatto, primera beata uruguaya.
- 1997 – 22 km al este de la localidad de Nuevo Berlín (Uruguay), el Vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas (un avión DC‑9‑32) se estrella y explota. Mueren todas las 74 personas a bordo. La aeronave de cabotaje despegó ese día desde el Aeropuerto Internacional de Posadas con destino al Aeroparque Jorge Newbery (en Buenos Aires). La mayoría de los pasajeros eran oriundos de la provincia argentina de Misiones.
- 1999 – Julián Brea, futbolista argentino.
- 2017 – Chile, el bicampeón de la Copa América, queda eliminado del mundial de fútbol Rusia 2018, tras perder 3 a 0 contra Brasil
El 10 de octubre de 1964, se inauguró el primer túnel submarino que conecta a dos continentes, el Túnel de la Mancha, que une Inglaterra y Francia. Este ambicioso proyecto, que permite el cruce del Canal de la Mancha, ha facilitado el transporte y la comunicación entre ambos países desde su apertura. Su construcción fue un hito en la ingeniería y sigue siendo una de las obras más impresionantes del siglo XX.
En el mundo: 10 de octubre de 2026
- 680 – en la batalla de Karbala, el imán chií Husayn ibn Ali (nieto del profeta Mahoma) es decapitado por las fuerzas del califa Yazid I. Los chiíes conmemoran este día como Ashura.
- 732 – en la batalla de Poitiers, cerca de Poitiers (Francia), los francos ―mandados por Carlos Martel― derrotan al ejército musulmán, con lo que detienen el avance de estos a Europa. Muere en la batalla el gobernador de Córdoba, Abdul Rahman Al‑Ghafiqi.
- 1361 – en el castillo de Windsor (Inglaterra) Eduardo, el Príncipe Negro, se casa con Juana de Kent.
- 1471 – en Estocolmo se libra la batalla de Brunkeberg, en que Sten Sture el Viejo (regente de Suecia), apoyado por granjeros y mineros, rechaza el ataque de Cristián I de Dinamarca.
- 1575 – en la batalla de Dormans, las fuerzas católicas vencen a las fuerzas protestantes (dirigidas por Enrique I de Guisa) y capturan a Felipe de Mornay.
- 1631 – el ejército invasor sajón captura Praga.
- 1780 – en las islas Antillas (mar Caribe) comienza el Gran Huracán de 1780, el primer huracán con mayor número de víctimas mortales de los que se tienen datos (22 000 muertes directas, 27 000 muertes totales). Durará hasta el 16 de octubre.
- 1798 – en las islas Baleares, los invasores británicos ocupan la isla de Menorca.
- 1811 – en la Provincia Oriental del Uruguay, José Gervasio Artigas es nombrado líder del pueblo oriental después de que el Gobierno de Buenos Aires firmara el armisticio con la ciudad de Montevideo.
- 1824 – en la Ciudad de México, Guadalupe Victoria juramenta su cargo como primer presidente de la República Mexicana.
- 1840 – en Londres (Reino Unido) se emite el primer sello de correos.
- 1845 – en Annápolis se inaugura la Academia Naval de los Estados Unidos, con 50 alumnos.
- 1856 – en Madrid (España) se inaugura el Teatro de la Zarzuela.
- 1868 – en la capitanía general de Cuba (parte del Reino de España), Carlos Manuel de Céspedes, un rico terrateniente, inicia la Guerra de los Diez Años contra las autoridades españolas.
- 1903 – en Londres (Reino Unido) se funda la Unión Social y Política de las Mujeres la principal organización sufragista en este país liderada por Emmeline Pankhurst.
- 1911 – en el Imperio chino, el emperador Puyi abdica, por lo que la dinastía Manchú pierde el poder y se produce la Revolución de Xinhai, que dará nacimiento a la República China (1912‑1949).
- 1913 – el presidente Woodrow Wilson preside la voladura del dique de Gamboa, lo que supone el final de la construcción del Canal de Panamá.
- 1914 – inicio de la batalla de La Bassée, entre tropas anglo-francesas y alemanas en el marco de la Carrera al mar.
- 1914 – en Rumania, Fernando I es coronado rey.
- 1914 – en México inicia la convención de Aguascalientes, donde diferentes movimientos políticos buscaban conciliar sus diferencias en medio de la revolución.
- 1919 – en Viena, Richard Strauss estrena su ópera Die Frau ohne Schatten (La mujer sin sombra).
- 1920 – en la región de Carintia, sus habitantes ―según un plebiscito― determinan formar parte de Austria.
- 1927 – en las afueras de la ciudad de Córdoba (centro de Argentina) se inaugura la Fábrica Militar de Aviones Brigadier San Martín.
- 1933 – se produce el primer sabotaje aéreo de la historia: un Boeing 247 de la empresa estadounidense United Airlines es destruido en pleno vuelo.
- 1933 – se estrena el filme Jinetes del destino, primera de las películas protagonizadas por John Wayne para Lone Star Productions.
- 1935 – en Grecia, un golpe de Estado termina con la Segunda República helénica.
- 1935 – en Broadway se estrena la ópera de jazz Porgy & Bess, de George Gershwin, estreno absoluto el 30 de septiembre anterior en Boston.
- 1938 – el pacto de Múnich cede los Sudetes a la Alemania nazi.
- 1941 – en el marco de la Operación Barbarroja, Walter von Reichenau, comandante del 6.º Ejército alemán. emite la notoria Orden de la Severidad que animaba a los soldados alemanes a asesinar a judíos y otros ciudadanos soviéticos en el Frente Oriental.
- 1941 – en el marco de la Operación Tifón, también llamada batalla de Moscú, tropas alemanas ponen cerco en Vyazma a 660 000 soldados del Ejército Rojo soviético.
- 1943 – en Alemania ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939‑1945)― la aviación británica bombardea la ciudad de Münster produciendo la muerte de 473 civiles y 200 soldados.
- 1944 – en el campo de concentración de Auschwitz (Polonia), en el marco del holocausto judío, los alemanes invasores asesinan a 800 niños gitanos.
- 1947 – cerca de la población argentina de Las Lomitas (en la actual provincia de Formosa) comienza la masacre de Rincón Bomba: más de mil indígenas pilagás son ametrallados por la gendarmería. En los próximos días serán perseguidos y asesinados los sobrevivientes.
- 1953 – en Venezuela se celebra el Día del Oftalmólogo decretado en honor a la creación de la Sociedad Venezolana de Oftalmología. También el 10 de octubre se celebra la conmemoración a Santa Lucía Patrona de los invidentes.
- 1954 – en Tegucigalpa se funda el Partido Comunista de Honduras.
- 1957 – en los Estados Unidos se publica la primera edición de la novela La rebelión de Atlas de la novelista y filósofa Ayn Rand.
- 1958 – sobre una torre de 30 metros de altura, en el área 7c del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 6:30 (hora local), Estados Unidos detona su bomba atómica Quay, de 0,079 kilotones. Es la bomba n.º 171 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1960 – la Unión Soviética lanza la sonda Mars 1960A, pero su cohete lanzador falla a los pocos minutos, estrellándose contra la Tierra.
- 1961 – a 255 metros bajo tierra, en el área U12n.20 del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 12:40 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Chena, de menos de 20 kilotones. Es la bomba n.º 200 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1962 – en la frontera entre la República Popular China y la República de la India suceden graves enfrentamientos armados.
- 1963 – en Túnez, Francia cede el control de la base naval de Bizerta al Gobierno tunecino.
- 1964 – en Tokio (Japón) se inauguran los Juegos Olímpicos de 1964.
- 1965 – en el Sitio de pruebas atómicas de Nevada, Estados Unidos detona su bomba atómica n.º 389: Charcoal, de menos de 200 kilotones.
- 1968 – a 195 metros bajo tierra, en el área U9cf del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 6:30 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Vat, de 1 kilotón. Es la bomba n.º 581 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1970 – en medio del océano Pacífico, las islas Fiyi se independizan del Reino Unido.
- 1970 – en Montreal (Canadá), el grupo terrorista Frente de Liberación de Quebec secuestra a Pierre Laporte, el vice primer ministro y ministro de Trabajo.
- 1974 – en el Reino Unido se celebra la segunda ronda de las elecciones.
- 1982 – en Bolivia, Hernán Siles Zuazo se convierte en presidente, marcando el final de las dictaduras militares y el comienzo de la democracia en ese país.
- 1984 – en la Escuela de Aviación Militar, en las afueras de la ciudad de Córdoba (centro de Argentina) se realiza el primer vuelo oficial del entrenador avanzado de reacción IA‑63 Pampa (EX‑01), con la presencia del gobernador de Córdoba y de altas autoridades de la Fuerza Aérea. Tripulación: vicecomodoro Genaro Mario Sciola y mayor Horacio Armando Oréfice.
- 1984 – en la localidad de The Dalles (estado de Oregón), miembros de la secta Rajneesh ―del gurú y escritor de libros de autoayuda Osho (52)― dan por finalizado el «atentado bioterrorista osho» (envenenaron con la bacteria de la salmonella las barras de ensaladas de diez restaurantes locales). Se enfermaron 751 personas, pero ninguna falleció. Esto llevará al encarcelamiento de Osho y su huida a la India, donde fallecerá cinco años después.
- 1985 – en la isla de Sicilia (Italia) aviones F‑14 estadounidenses interceptan un avión egipcio secuestrado, obligándolo a aterrizar en la base militar estadounidense de Sigonella.
- 1985 – a 371 metros bajo tierra, en el área U12n.20 del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 12:40 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Mill Yard, de 0,075 kilotones. Es la bomba n.º 1035 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1986 – en San Salvador, ciudad capital de El Salvador, un fuerte terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter mata a 5,600 personas.
- 1987 – Fiyi se convierte en república.
- 1990 – el equipo de fútbol paraguayo Olimpia gana por segunda vez la Copa Libertadores de América.
- 1993 – el papa Juan Pablo II beatifica a la madre Francisca Rubatto, primera beata uruguaya.
- 1994 – en los Estados Unidos sale al mercado el microprocesador Pentium a 75 MHz.
- 1997 – 22 km al este de la localidad de Nuevo Berlín (Uruguay), el Vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas (un avión DC‑9‑32) se estrella y explota. Mueren todas las 74 personas a bordo. La aeronave de cabotaje despegó ese día desde el Aeropuerto Internacional de Posadas con destino al Aeroparque Jorge Newbery (en Buenos Aires). La mayoría de los pasajeros eran oriundos de la provincia argentina de Misiones.
- 2006 – en la República Popular China se desbloquea el acceso a Wikipedia, tras un año de censura.
- 2006 – en Palencia (España) se inaugura el Nuevo Estadio Municipal La Balastera.
- 2007 – en Colombia inicia operaciones EasyFly la primera aerolínea de bajo costo de ese país.
- 2009 – en Haití se produce un accidente aéreo que cobra la vida de 11 cascos azules (6 uruguayos y 5 jordanos) durante la misión de paz de la ONU en Haití.
- 2010 – se disuelven las Antillas Neerlandesas y se constituyen Curazao y San Martín en países autónomos dentro del Reino de los Países Bajos.
- 2010 – se estrena la serie de televisión My Little Pony: la magia de la amistad.
- 2012 – se estrena la serie televisiva Arrow, la primera serie de superhéroes de los años 2010, y donde se dio el nacimiento del primer universo live-action de DC Comics: el Arrowverso (‘universo Arrow’).
- 2014 – Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi reciben el Premio Nobel de la Paz.
- 2015 – en Ankara (Turquía) se produce un atentado en el que dos bombas estallan, matando a 109 personas e hiriendo a más de 500.
- 2017 – Panamá clasifica por primera vez a un mundial de fútbol: Rusia 2018.
- 2017 – Chile, el bicampeón de la Copa América, queda eliminado del mundial de fútbol Rusia 2018, tras perder 3 a 0 contra Brasil
- 2017 – Países Bajos, a pesar de haber ganado 2 a 0 a Suecia, no clasificó al mundial Rusia 2018.
- 2017 – Estados Unidos, el campeón de la Copa Oro, tras perder 1 a 2 ante Trinidad y Tobago, no clasifica a Rusia 2018.
- 2018 – en Estados Unidos, el huracán Michael de la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico se fortaleció como un huracán categoría 4 y tocó tierra en el estado de Florida, dejando un total de 57 muertos y daños millonarios de 25 000 millones de dólares.
- 2024 – la mayor estrella del deporte español, Rafael Nadal, anuncia que se retira del tenis profesional.
- 2025 – en Lima (Perú), concluye el Proceso de vacancia presidencial contra Dina Boluarte resultando en su destitución como presidenta de ese país y su sustitución por José Jerí.