Efemérides del 10 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 10 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 10 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 10 de octubre de 2026

1811 – en la Provincia Oriental del Uruguay, José Gervasio Artigas es nombrado líder del pueblo oriental después de que el Gobierno de Buenos Aires firmara el armisticio con la ciudad de Montevideo.

– en la Provincia Oriental del Uruguay, José Gervasio Artigas es nombrado líder del pueblo oriental después de que el Gobierno de Buenos Aires firmara el armisticio con la ciudad de Montevideo. 1927 – en las afueras de la ciudad de Córdoba (centro de Argentina) se inaugura la Fábrica Militar de Aviones Brigadier San Martín.

– en las afueras de la ciudad de Córdoba (centro de Argentina) se inaugura la Fábrica Militar de Aviones Brigadier San Martín. 1947 – cerca de la población argentina de Las Lomitas (en la actual provincia de Formosa) comienza la masacre de Rincón Bomba: más de mil indígenas pilagás son ametrallados por la gendarmería. En los próximos días serán perseguidos y asesinados los sobrevivientes.

– cerca de la población argentina de Las Lomitas (en la actual provincia de Formosa) comienza la masacre de Rincón Bomba: más de mil indígenas pilagás son ametrallados por la gendarmería. En los próximos días serán perseguidos y asesinados los sobrevivientes. 1984 – en la Escuela de Aviación Militar, en las afueras de la ciudad de Córdoba (centro de Argentina) se realiza el primer vuelo oficial del entrenador avanzado de reacción IA‑63 Pampa (EX‑01), con la presencia del gobernador de Córdoba y de altas autoridades de la Fuerza Aérea. Tripulación: vicecomodoro Genaro Mario Sciola y mayor Horacio Armando Oréfice.

– en la Escuela de Aviación Militar, en las afueras de la ciudad de Córdoba (centro de Argentina) se realiza el primer vuelo oficial del entrenador avanzado de reacción IA‑63 Pampa (EX‑01), con la presencia del gobernador de Córdoba y de altas autoridades de la Fuerza Aérea. Tripulación: vicecomodoro Genaro Mario Sciola y mayor Horacio Armando Oréfice. 1990 – el equipo de fútbol paraguayo Olimpia gana por segunda vez la Copa Libertadores de América.

– el equipo de fútbol paraguayo Olimpia gana por segunda vez la Copa Libertadores de América. 1991 – Lali Espósito, actriz y cantante argentina

– Lali Espósito, actriz y cantante argentina 1993 – el papa Juan Pablo II beatifica a la madre Francisca Rubatto, primera beata uruguaya.

– el papa Juan Pablo II beatifica a la madre Francisca Rubatto, primera beata uruguaya. 1997 – 22 km al este de la localidad de Nuevo Berlín (Uruguay), el Vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas (un avión DC‑9‑32) se estrella y explota. Mueren todas las 74 personas a bordo. La aeronave de cabotaje despegó ese día desde el Aeropuerto Internacional de Posadas con destino al Aeroparque Jorge Newbery (en Buenos Aires). La mayoría de los pasajeros eran oriundos de la provincia argentina de Misiones.

– 22 km al este de la localidad de Nuevo Berlín (Uruguay), el Vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas (un avión DC‑9‑32) se estrella y explota. Mueren todas las 74 personas a bordo. La aeronave de cabotaje despegó ese día desde el Aeropuerto Internacional de Posadas con destino al Aeroparque Jorge Newbery (en Buenos Aires). La mayoría de los pasajeros eran oriundos de la provincia argentina de Misiones. 1999 – Julián Brea, futbolista argentino.

– Julián Brea, futbolista argentino. 2017 – Chile, el bicampeón de la Copa América, queda eliminado del mundial de fútbol Rusia 2018, tras perder 3 a 0 contra Brasil

💡 ¿Sabías que...? El 10 de octubre de 1964, se inauguró el primer túnel submarino que conecta a dos continentes, el Túnel de la Mancha, que une Inglaterra y Francia. Este ambicioso proyecto, que permite el cruce del Canal de la Mancha, ha facilitado el transporte y la comunicación entre ambos países desde su apertura. Su construcción fue un hito en la ingeniería y sigue siendo una de las obras más impresionantes del siglo XX.

En el mundo: 10 de octubre de 2026