Efemérides del 11 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 11 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 11 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 11 de octubre de 2026
- 1811 – Se proclama el Estado de Quito, la primera nación hispanoamericana en desconocer la soberanía del Imperio español en Sudamérica.
- 1833 – en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) estalla la Revuelta de los Restauradores, dirigida por los federales contra el Gobierno de Juan Ramón Balcarce.
- 1838 – en el Río de la Plata (Argentina), una escuadra francesa invade la isla Martín García.
- 1878 – en Argentina, Julio Argentino Roca emprende la llamada Campaña del «Desierto» contra las tribus del sur del país.
- 1904 – Nace Tita Merello (en la imagen), actriz y cantante argentina.
- 1961 – Gilda (Miriam Alejandra Bianchi), cantante argentina (f. 1996).
- 1962 – Alberto Weretilneck, político argentino, Gobernador de Río Negro desde 2023.
- 1962 – Gustavo Luza, tenista argentino.
- 1970 – Gerardo Chendo, actor argentino.
- 1976 – Diego Topa, actor y conductor de televisión argentino.
El 11 de octubre de 1975, el cineasta estadounidense Francis Ford Coppola estrenó "La conversación", una película que se convirtió en un referente del cine de suspenso y análisis psicológico, abordando temas de vigilancia y privacidad. Esta obra fue muy influyente y recibió varios premios, destacando por su profundidad narrativa y técnica cinematográfica. La producción se considera un precursor del cine moderno, explorando la ética de la tecnología en la vida personal.
En el mundo: 11 de octubre de 2026
- 368 – en Nicea (Turquía) sucede un terremoto. Algunos días después hubo otro terremoto en el Helesponto.
- 1138 – en Aleppo y Ganzah (Siria) se registra un terremoto de magnitud 8,5 en la escala sismológica de Richter, que deja un saldo de 230 000 muertos.
- 1469 – en Dueñas (España) el rey Fernando II de Aragón se entrevista con Isabel I de Castilla, y deciden casarse (serán los Reyes Católicos).
- 1582 – en España, Italia, Polonia y Portugal, se saltea este día ―entre el jueves 4 de octubre de 1582 y el viernes 15 de octubre― debido a la implementación del calendario gregoriano.
- 1634 – entre esta noche y mañana, la costa de Alemania y los Países Bajos es barrida por una marejada ciclónica (la inundación de Burchardi). Queda un saldo de 10 000 a 15 000 personas ahogadas.
- 1698 – Francia, Inglaterra y Países Bajos firman en La Haya un tratado para repartirse los territorios de la Corona de España, a la muerte sin descendencia de Carlos II de España.
- 1700 – Carlos II de España nombra sucesor al pretendiente francés a la corona de España.
- 1727 – Jorge II y Carolina de Brandeburgo-Ansbach son coronados como reyes de Gran Bretaña.
- 1737 – en la noche, la ciudad de Calcuta (capital de Bengala, en la India) recibe en medio de una tormenta (cayeron 380 mm de agua en 6 h) una marejada ciclónica de varios metros de altura, generada por un superciclón. Solo en Calcuta ―que en esa época contaba con 20 000 habitantes― mueren 3000 personas. Posiblemente sea exagerado el número de 300 000 personas fallecidas, y la ola de «12 m de altura» (posiblemente bastante menos). Algunos consideran que se trató de un maremoto.
- 1745 – el sabio y clérigo alemán Ewald Jurgen von Kleist presenta el experimento eléctrico que se hizo famoso con el nombre de "botella de Leyden".
- 1780 – en las Antillas (mar Caribe) es el segundo día del Gran Huracán de 1780, el primer huracán con mayor número de víctimas mortales del que se tienen datos (27 000 muertes totales). Durará hasta el 16 de octubre.
- 1811 – en Chile, gracias a la iniciativa de Manuel de Salas, se crea la Ley de Libertad de vientres, la cual convierte a Chile en el segundo país del mundo (después de Francia) en legislar contra la esclavitud.
- 1811 – en España, el general Francisco Espoz y Mina llega a Ayerbe para sitiar y atacar a la numerosa guarnición francesa que se hallaba fortificada en el palacio del señor marqués de Ayerbe.
- 1830 – en Varsovia (Polonia), el compositor Frédéric Chopin interpreta como solista su Concierto para piano n.º 1, uno de los conciertos para piano y orquesta más importantes de la historia.
- 1833 – en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) estalla la Revuelta de los Restauradores, dirigida por los federales contra el Gobierno de Juan Ramón Balcarce.
- 1835 – en España se dicta el decreto de extinción, con excepciones, de las órdenes religiosas en el país y de la desamortización de bienes eclesiásticos.
- 1838 – en el Río de la Plata (Argentina), una escuadra francesa invade la isla Martín García.
- 1846 – la isla de Cuba completa es azotada por la Tormenta de San Francisco de Borja. Fue el único huracán de categoría 5 que ha tocado La Habana y uno de los pocos huracanes de esa categoría que han azotado a Cuba. Ocurrió solo dos años después del fortísimo huracán de 1844 (contradiciendo las estadísticas de aparición de huracanes). Solo fue comparable con los huracanes de 1926 y 1944.
- 1852 – en Australia se inaugura la Universidad de Sídney, la universidad más antigua de ese país.
- 1856 – en Masaya (Nicaragua), empieza la Primera Batalla de Masaya con el ataque de las tropas del filibustero William Walker a dicha ciudad ocupada por el Ejército Aliado Centroamericano, dirigido por el general salvadoreño Ramón Belloso, y que terminará 2 días después con la derrota de Walker.
- 1864 – en Brasil, la villa de Campina Grande se establece como ciudad.
- 1876 – en México, el general Porfirio Díaz se subleva contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, al que luego sucede.
- 1878 – en Argentina, Julio Argentino Roca emprende la llamada Campaña del «Desierto» contra las tribus del sur del país.
- 1890 – en Washington, se funda la Daughters of the American Revolution.
- 1899 – en Sudáfrica comienza la Segunda Guerra de los Bóeres entre Reino Unido, los bóeres de Transvaal y el Estado Libre de Orange.
- 1899 – en Estados Unidos, la antigua Liga Oeste de beisbol cambia su nombre a Liga Americana
- 1909 – la isla de Cuba es azotada por un fuerte huracán.
- 1912 – en el marco de la primera guerra de los Balcanes, el ejército griego libra la ciudad de Kozani.
- 1934 – en España, El gobierno de Alejandro Lerroux restablece la pena de muerte por garrote vil.
- 1944 – la República Popular de Tannu Tuvá se anexiona a la Unión Soviética.
- 1954 – en el marco de la guerra de Indochina, el Viet Minh toma el control de Vietnam del Norte.
- 1958 – en Estados Unidos, la NASA lanza la prueba lunar Pioneer 1; sin embargo la nave falla y vuelve a la Tierra.
- 1960 – en España llegan al país los primeros 60 kg de uranio enriquecido para ser usado en investigación y experimentación. España se incorpora así a la era atómica.
- 1961 – Se lleva a cabo la Noche de las tres P en Cuba.
- 1962 – en la Ciudad del Vaticano, el papa Juan XXIII inaugura el Concilio Vaticano II, que modernizó el espíritu y las estructuras de la Iglesia católica.
- 1963 – a 261 metros bajo tierra, en el área U3bz del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 6:00 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Grunion, de 8 kilotones. A las 13:00 detona la bomba Tornillo, a 149 metros bajo tierra, de 0,38 kilotones. Son las bombas n.º 341 y 342 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1968 – en Panamá, un golpe de Estado de la Guardia Nacional derroca al presidente Arnulfo Arias Madrid (1901-1988), y se forma una Junta presidida por Omar Torrijos y Boris Martínez.
- 1971 – en Múnich (Alemania) se presenta el tren experimental de suspensión magnética Transrapid.
- 1973 – la banda de rock Queen publica la canción que se considera su primer gran éxito, Killer Queen.
- 1977 – en España, regresa a Madrid Victoria Kent, exministra de Sanidad en la República, luego de 38 años en el exilio.
- 1978 – en Panamá, Arístides Royo asume la presidencia.
- 1980 – el venezolano Baruj Benacerraf gana el Premio Nobel de Medicina.
- 1981 – en Bucaramanga (Colombia) al menos cuatro hinchas del Atlético Bucaramanga mueren en un partido de fútbol por disparos de la policía y el ejército.
- 1984 – en Panamá asume la presidencia Nicolás Ardito Barletta.
- 1990 – España se adhiere a la Carta Mundial de los Derechos del Niño.
- 1990 – el mexicano Octavio Paz gana el Premio Nobel de Literatura.
- 1991 – en Cuba, Fidel Castro anuncia un Estado laico, de economía mixta y culpa a la Unión Soviética de la crisis económica cubana. Todo esto en el IV Congreso del PCC, en el que es reelegido líder del partido.
- 1995 – el mexicano Mario Molina gana el Premio Nobel de Química.
- 1997 – en Madrid (España) se inaugura la reforma del Teatro Real, convertido de nuevo en teatro de ópera.
- 2000 – James J. Heckman y Daniel L. McFadden ganan el Premio Nobel de Economía
- 2004 – en Chile se celebran las Elecciones municipales.
- 2006 – en Manhattan (Nueva York), un avión piper se estrella contra un edificio, dejando un saldo de 21 heridos y dos fallecidos.
- 2009 – en la Ciudad del Vaticano, el papa Benedicto XVI canoniza cinco nuevos santos: Juana Jugan, Damián de Veuster, Rafael Arnáiz Barón, Zygmunt Szczęsny Felinski y Francisco Coll Guitart.
- 2012 – el papa Benedicto XVI da apertura al Año de la Fe, con motivo al quincuagésimo aniversario del Concilio Vaticano II y al vigésimo aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica.
- 2013 – se da por finalizado el Año de la Fe.
- 2020 – en Francia, Rafael Nadal ganó el torneo de Roland Garros en medio de la pandemia de CoVid-19. Con esta victoria alcanzó a Roger Federer en títulos de Grand Slam.
- 2025 – en México se llevó el 29º. Teletón se recaudó los 426 millones de pesos y construyó el CRIT de Los Cabos.