Efemérides del 11 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 11 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 11 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 11 de octubre de 2026

1811 – Se proclama el Estado de Quito, la primera nación hispanoamericana en desconocer la soberanía del Imperio español en Sudamérica.

– Se proclama el Estado de Quito, la primera nación hispanoamericana en desconocer la soberanía del Imperio español en Sudamérica. 1833 – en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) estalla la Revuelta de los Restauradores, dirigida por los federales contra el Gobierno de Juan Ramón Balcarce.

– en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) estalla la Revuelta de los Restauradores, dirigida por los federales contra el Gobierno de Juan Ramón Balcarce. 1838 – en el Río de la Plata (Argentina), una escuadra francesa invade la isla Martín García.

– en el Río de la Plata (Argentina), una escuadra francesa invade la isla Martín García. 1878 – en Argentina, Julio Argentino Roca emprende la llamada Campaña del «Desierto» contra las tribus del sur del país.

– en Argentina, Julio Argentino Roca emprende la llamada Campaña del «Desierto» contra las tribus del sur del país. 1904 – Nace Tita Merello (en la imagen), actriz y cantante argentina.

– Nace Tita Merello (en la imagen), actriz y cantante argentina. 1961 – Gilda (Miriam Alejandra Bianchi), cantante argentina (f. 1996).

– Gilda (Miriam Alejandra Bianchi), cantante argentina (f. 1996). 1962 – Alberto Weretilneck, político argentino, Gobernador de Río Negro desde 2023.

– Alberto Weretilneck, político argentino, Gobernador de Río Negro desde 2023. 1962 – Gustavo Luza, tenista argentino.

– Gustavo Luza, tenista argentino. 1970 – Gerardo Chendo, actor argentino.

– Gerardo Chendo, actor argentino. 1976 – Diego Topa, actor y conductor de televisión argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 11 de octubre de 1975, el cineasta estadounidense Francis Ford Coppola estrenó "La conversación", una película que se convirtió en un referente del cine de suspenso y análisis psicológico, abordando temas de vigilancia y privacidad. Esta obra fue muy influyente y recibió varios premios, destacando por su profundidad narrativa y técnica cinematográfica. La producción se considera un precursor del cine moderno, explorando la ética de la tecnología en la vida personal.

En el mundo: 11 de octubre de 2026