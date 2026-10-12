Efemérides del 12 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 12 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 12 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 12 de octubre de 2026

1916 – Hipólito Yrigoyen asume como presidente de la Nación Argentina, el primero en ser electo bajo el sistema de la denominada Ley Sáenz Peña.

– Hipólito Yrigoyen asume como presidente de la Nación Argentina, el primero en ser electo bajo el sistema de la denominada Ley Sáenz Peña. 1928 – en Buenos Aires (Argentina) Hipólito Yrigoyen jura por segunda vez como presidente de la Nación Argentina.

– en Buenos Aires (Argentina) Hipólito Yrigoyen jura por segunda vez como presidente de la Nación Argentina. 1929 – en el extremo sur de la Patagonia chilena se funda la villa de Coyhaique, capital de la región de Aysén.

– en el extremo sur de la Patagonia chilena se funda la villa de Coyhaique, capital de la región de Aysén. 1939 – En Campana, República Argentina, se funda el Club Atlético Puerto Nuevo.

– En Campana, República Argentina, se funda el Club Atlético Puerto Nuevo. 1945 – en Paso de los Libres (Argentina) y Uruguayana (Brasil) se habilita al público el nuevo Puente Internacional Agustín P. Justo - Getulio Vargas. Dos años después lo inaugurarán oficialmente los presidentes Juan Domingo Perón (de Argentina) y Eurico Gaspar Dutra (de Brasil).

– en Paso de los Libres (Argentina) y Uruguayana (Brasil) se habilita al público el nuevo Puente Internacional Agustín P. Justo - Getulio Vargas. Dos años después lo inaugurarán oficialmente los presidentes Juan Domingo Perón (de Argentina) y Eurico Gaspar Dutra (de Brasil). 1963 – en Argentina, Arturo Umberto Illia se convierte en el 35.º presidente.

– en Argentina, Arturo Umberto Illia se convierte en el 35.º presidente. 1963 – en Buenos Aires (Argentina), jóvenes peronistas roban el sable de José de San Martín.

– en Buenos Aires (Argentina), jóvenes peronistas roban el sable de José de San Martín. 1972 – en el portaaviones USS Kitty Hawk, en un viaje hacia el golfo de Tonkín, más de 100 marines se trenzan en una pelea racista. Ese mismo día, despega el Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya con 45 personas a bordo, desde la ciudad de Montevideo, con destino a la ciudad de Santiago de Chile; al día siguiente (el día 13) iniciaría para los pasajeros una odisea de 72 días de supervivencia.

– en el portaaviones USS Kitty Hawk, en un viaje hacia el golfo de Tonkín, más de 100 marines se trenzan en una pelea racista. Ese mismo día, despega el Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya con 45 personas a bordo, desde la ciudad de Montevideo, con destino a la ciudad de Santiago de Chile; al día siguiente (el día 13) iniciaría para los pasajeros una odisea de 72 días de supervivencia. 1973 – Juan Domingo Perón, tras retornar del exilio tras su último derrocamiento (en el golpe de Estado en Argentina de 1955) y ganar las elecciones con el 63% de los votos, asume por tercera vez el cargo de presidente.

– Juan Domingo Perón, tras retornar del exilio tras su último derrocamiento (en el golpe de Estado en Argentina de 1955) y ganar las elecciones con el 63% de los votos, asume por tercera vez el cargo de presidente. 2003 – en la Ruta Provincial 6 (Buenos Aires), conocida como la ruta de la muerte hoy día, sufren un grave accidente cuatro jóvenes por negligencia de la empresa José Cartellone Construcciones Civiles, que reconstruyó la autovía.

💡 ¿Sabías que...? El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a lo que hoy conocemos como las Bahamas, marcando el inicio del contacto prolongado entre Europa y las Américas. Este evento es considerado un hito en la historia mundial, ya que transformó drásticamente tanto el Viejo como el Nuevo Mundo, con profundas implicaciones culturales, sociales y económicas.

En el mundo: 12 de octubre de 2026