Efemérides del 13 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 13 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 13 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 13 de octubre de 2026
- 1938 – Mario Grasso, documentalista y cineasta argentino (f. 1999).
- 1939 – Eduardo Jozami, activista de los derechos humanos, periodista y escritor argentino (f. 2024).
- 1944 – Enrique Arancibia Clavel, espía chileno (f. 2011).
- 1949 – Susana Lesgart, guerrillera montonera argentina (f. 1972).
- 1959 – Atilio Veronelli, comediante, actor y director teatral argentino (f. 2025).
- 1969 – Federico Beligoy, árbitro argentino.
- 1969 – Horacio Cabak, conductor de televisión argentino.
- 1972 – Se estrella en los Andes el avión que trasporta a un equipo de rugby uruguayo.
- 1972 – en los Andes se estrella el avión que trasporta a un equipo de rugby uruguayo.
- 2022 – Marcelo Gallardo anuncia su retiro del Club Atlético River Plate luego de ocho años como entrenador.
El 13 de octubre de 1843, la ciudad de San Francisco fue oficialmente incorporada. En ese momento, la población era de solo unos pocos cientos de habitantes, pero con el tiempo se convertiría en una de las ciudades más icónicas y pobladas de Estados Unidos. Este evento marcó el inicio de un crecimiento significativo que transformaría la región.
En el mundo: 13 de octubre de 2026
- 54 – en Roma, Nerón (de 16 años de edad) es proclamado emperador, el mismo día que moría envenenado el emperador Claudio.
- 824 – en Brañosera (España) el conde Nunio Núñez entiende la necesidad de organizar la repoblación que, amparada en la presura, es inestable e ineficaz para garantizar el avance. Así, llama hombres libres a sus súbditos, dotándoles de derechos mediante la Carta puebla.
- 1397 – en Zaragoza (España), el rey Martín I de Aragón (Martín el Humano) jura los fueros establecidos por su padre Pedro el Ceremonioso, y dos años después (el 13 de abril de 1399) es coronado en esa ciudad.
- 1582 – en España, Italia, Polonia y Portugal, se saltea este día ―entre el jueves 4 de octubre de 1582 y el viernes 15 de octubre― debido a la implementación del calendario gregoriano.
- 1775 – se funda el Ejército de los Estados Unidos.
- 1780 – en las islas Antillas (mar Caribe) es el cuarto día del Gran Huracán de 1780, el primer huracán con mayor número de víctimas mortales de los que se tienen datos (22 000 muertes directas, 27 000 muertes totales). Durará hasta el 16 de octubre.
- 1792 – en Washington (Estados Unidos) comienzan las obras de la Casa Blanca, residencia de los presidentes.
- 1830 – en México, el Congreso General separa al estado Interno de Occidente en dos estados, el estado de Sonora y el estado de Sinaloa.
- 1843 – en España, la reina Isabel II establece por decreto la bandera nacional, con los colores amarillo y rojo de la enseña de guerra de la Armada.
- 1854 – en la ciudad de Valparaíso (Chile) se funda la 3.ª Compañía de Bomberos «Bomba Cousiño y Agustín Edwards».
- 1856 – en Masaya (Nicaragua), termina la Primera Batalla de Masaya con la retirada de las tropas del filibustero estadounidense William Walker de dicha ciudad ocupada por el Ejército Aliado Centroamericano, dirigido por el general salvadoreño Ramón Belloso, dos días después de empezar el ataque de Walker.
- 1877 – se funda el municipio de Ecatepec de Morelos.
- 1879 – Johann Palisa descubre el asteroide Martha (205).
- 1884 – En la Conferencia Internacional del Meridiano celebrada en Washington D.C., se adopta el Meridiano de Greenwich como meridiano 0.
- 1909 – en Barcelona, Francisco Ferrer Guardia es fusilado por ser el supuesto instigador de los tumultos de la Semana Trágica.
- 1910 – llega a Cuba el Ciclón de los Cinco Días. Mata a unas setecientas personas. En La Habana rompe el malecón. Se considera una de las peores catástrofes naturales en la Historia cubana. Fue muy polémico, porque el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos afirmaba que eran dos ciclones separados, mientras que el meteorólogo cubano José Carlos Millás Hernández (1889-1965) decía que era solo uno, lo cual pudo demostrar tomando las observaciones realizadas por varios buques. A este tipo de lazo se le llamó «recurva de Millás».
- 1917 – en Fátima (Portugal), ante 70.000 testigos, los pastorcitos Jacinta Marto, Francisco Marto y Lucía dos Santos afirman que pueden ver a la Virgen de Fátima y oír sus palabras. Los testigos oculares, aunque no pueden ver a la Virgen, son partícipes del «milagro del Sol».
- 1930 – en el aeródromo de Ciampino, el helicóptero D'AT3 ―diseñado por Corradino D'Ascanio― realiza su primer vuelo.
- 1934 – En el contexto de la Revolución de Asturias, Oviedo es totalmente ocupada por las tropas gubernamentales. Los obreros se retirarían a las cuencas mineras, donde formarían el tercer y último Comité Revolucionario Provincial.
- 1943 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo gobierno de Italia se une a los aliados y declara la guerra a Alemania.
- 1959 – Estados Unidos lanza el satélite Explorer VII.
- 1961 – en Sancti Spíritus (Cuba), la banda de El Artillero (Idael Rodríguez Lasval) ―en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense, bajo las órdenes del presidente John Fitzgerald Kennedy― asesinan al miliciano Pipe Ramírez.
- 1972 – en los Andes se estrella el avión que trasporta a un equipo de rugby uruguayo.
- 1982 – el diplomático mexicano Alfonso García Robles recibe el premio Nobel de la Paz por haber impulsado la proscripción de las armas nucleares en Latinoamérica.
- 1983 – entra en funcionamiento el primer sistema de telefonía celular, AMPS.
- 1987 – el costarricense Óscar Arias recibe el premio Nobel de la Paz por su habilidad política de negociación para la firma de los Acuerdos de Esquipulas con base a las iniciativas del Grupo Contadora (1983 a 1985) y el "Proceso de Esquipulas" promovido por Vinicio Cerezo.
- 1990 – Lyudmila Karachkina y Gregor Kastel descubren el asteroide Sikorsky (10090).
- 2005 – en Estados Unidos se lanza de la distribución Linux Ubuntu 5.10, The Breezy Badger.
- 2006 – Muhammad Yunus y el Banco Grameen reciben el Premio Nobel de la Paz por el desarrollo e implementación de los microcréditos.
- 2010 – en la mina San José, cerca de Copiapó (Chile) finaliza con éxito el rescate de los treinta y tres mineros atrapados desde sesenta y nueve días antes.
- 2018 – en San Pedro Sula (Honduras), inicia una caravana de migrantes hacia Estados Unidos, con más de cinco mil personas en su mayoría hondureños.
- 2022 – Marcelo Gallardo anuncia su retiro del Club Atlético River Plate luego de ocho años como entrenador.