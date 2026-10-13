Efemérides del 13 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 13 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 13 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 13 de octubre de 2026

1938 – Mario Grasso, documentalista y cineasta argentino (f. 1999).

– Mario Grasso, documentalista y cineasta argentino (f. 1999). 1939 – Eduardo Jozami, activista de los derechos humanos, periodista y escritor argentino (f. 2024).

– Eduardo Jozami, activista de los derechos humanos, periodista y escritor argentino (f. 2024). 1944 – Enrique Arancibia Clavel, espía chileno (f. 2011).

– Enrique Arancibia Clavel, espía chileno (f. 2011). 1949 – Susana Lesgart, guerrillera montonera argentina (f. 1972).

– Susana Lesgart, guerrillera montonera argentina (f. 1972). 1959 – Atilio Veronelli, comediante, actor y director teatral argentino (f. 2025).

– Atilio Veronelli, comediante, actor y director teatral argentino (f. 2025). 1969 – Federico Beligoy, árbitro argentino.

– Federico Beligoy, árbitro argentino. 1969 – Horacio Cabak, conductor de televisión argentino.

– Horacio Cabak, conductor de televisión argentino. 1972 – Se estrella en los Andes el avión que trasporta a un equipo de rugby uruguayo.

– Se estrella en los Andes el avión que trasporta a un equipo de rugby uruguayo. 1972 – en los Andes se estrella el avión que trasporta a un equipo de rugby uruguayo.

– en los Andes se estrella el avión que trasporta a un equipo de rugby uruguayo. 2022 – Marcelo Gallardo anuncia su retiro del Club Atlético River Plate luego de ocho años como entrenador.

💡 ¿Sabías que...? El 13 de octubre de 1843, la ciudad de San Francisco fue oficialmente incorporada. En ese momento, la población era de solo unos pocos cientos de habitantes, pero con el tiempo se convertiría en una de las ciudades más icónicas y pobladas de Estados Unidos. Este evento marcó el inicio de un crecimiento significativo que transformaría la región.

En el mundo: 13 de octubre de 2026