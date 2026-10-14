Efemérides del 14 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Cada 14 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 14 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 14 de octubre de 2026

1957 – Alejandro Seoane, músico y productor argentino.

– Alejandro Seoane, músico y productor argentino. 1958 – Luis Basterra, político e ingeniero agrónomo argentino.

– Luis Basterra, político e ingeniero agrónomo argentino. 1980 – el argentino Adolfo Pérez Esquivel ―por sus denuncias contra la dictadura de Videla (1976-1983)― recibe el premio Nobel de la Paz.

– el argentino Adolfo Pérez Esquivel ―por sus denuncias contra la dictadura de Videla (1976-1983)― recibe el premio Nobel de la Paz. 1985 – Gustavo Cabral, futbolista argentino.

– Gustavo Cabral, futbolista argentino. 1989 – Ramón Ábila, futbolista argentino.

– Ramón Ábila, futbolista argentino. 1994 – Luciana Angiolillo, taekwondista argentina.

– Luciana Angiolillo, taekwondista argentina. 2001 – en Argentina se celebran las elecciones legislativas de 2001. El voto en blanco o «voto bronca» logra porcentajes destacados.

– en Argentina se celebran las elecciones legislativas de 2001. El voto en blanco o «voto bronca» logra porcentajes destacados. 2005 – a petición del fiscal Luis Moreno Ocampo, la Corte Penal Internacional emite las primeras órdenes internacionales de búsqueda y captura contra cinco miembros del Ejército de Resistencia del Señor.

– a petición del fiscal Luis Moreno Ocampo, la Corte Penal Internacional emite las primeras órdenes internacionales de búsqueda y captura contra cinco miembros del Ejército de Resistencia del Señor. 2013 – Faustino Oro, ajedrecista argentino.

– Faustino Oro, ajedrecista argentino. 2021 – la Selección Paraguaya despide al director técnico argentino Eduardo Berizzo, debido a malos resultados.

💡 ¿Sabías que...? El 14 de octubre de 1964, Martin Luther King Jr. fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su liderazgo en la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos. Fue el segundo estadounidense en recibir este prestigioso premio, y su trabajo influyó profundamente en los movimientos por los derechos civiles en todo el mundo. Su discurso y filosofía de la no violencia siguen siendo inspiración para muchas luchas por la justicia social.

En el mundo: 14 de octubre de 2026