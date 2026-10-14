Efemérides del 14 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 14 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 14 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 14 de octubre de 2026
- 1957 – Alejandro Seoane, músico y productor argentino.
- 1958 – Luis Basterra, político e ingeniero agrónomo argentino.
- 1980 – el argentino Adolfo Pérez Esquivel ―por sus denuncias contra la dictadura de Videla (1976-1983)― recibe el premio Nobel de la Paz.
- 1985 – Gustavo Cabral, futbolista argentino.
- 1989 – Ramón Ábila, futbolista argentino.
- 1994 – Luciana Angiolillo, taekwondista argentina.
- 2001 – en Argentina se celebran las elecciones legislativas de 2001. El voto en blanco o «voto bronca» logra porcentajes destacados.
- 2005 – a petición del fiscal Luis Moreno Ocampo, la Corte Penal Internacional emite las primeras órdenes internacionales de búsqueda y captura contra cinco miembros del Ejército de Resistencia del Señor.
- 2013 – Faustino Oro, ajedrecista argentino.
- 2021 – la Selección Paraguaya despide al director técnico argentino Eduardo Berizzo, debido a malos resultados.
El 14 de octubre de 1964, Martin Luther King Jr. fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su liderazgo en la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos. Fue el segundo estadounidense en recibir este prestigioso premio, y su trabajo influyó profundamente en los movimientos por los derechos civiles en todo el mundo. Su discurso y filosofía de la no violencia siguen siendo inspiración para muchas luchas por la justicia social.
En el mundo: 14 de octubre de 2026
- 1066 – en Inglaterra se libra la batalla de Hastings. Guillermo el Conquistador, último guerrero que invadió con éxito Inglaterra, se convertirá en rey dos meses después, el 25 de diciembre de ese mismo año.
- 1292 – en la península ibérica tiene lugar la conquista de Tarifa, en manos del Sultanato benimerín, por Sancho IV de Castilla, con ayuda de la Corona de Aragón, la República de Génova y el Emirato de Granada.
- 1322 – en Yorkshire (Escocia) ―en el marco de las guerras de independencia de Escocia―, Roberto I Bruce derrota al rey Eduardo II de Inglaterra en la batalla de Old Byland, forzándolo a aceptar la independencia de Escocia.
- 1486 – en España, Boabdil regresa a Granada y, en el Albaicín, es coronado rey por segunda vez.
- 1550 – en Colombia, Andrés López de Galarza funda Ibagué, actualmente la capital del departamento del Tolima.
- 1570 – en el castillo de Simancas (Valladolid), el barón de Montigny ―político flamenco enviado por Margarita de Parma― es ejecutado por orden de Felipe II de España.
- 1582 – en España, Italia, Polonia y Portugal, se salta este día ―entre el jueves 4 de octubre de 1582 y el viernes 15 de octubre― debido a la instauración del calendario gregoriano.
- 1586 – en Londres (Inglaterra), María I de Escocia es encarcelada por conspirar contra Isabel I.
- 1651 – en España el río Segura sufre la riada de San Calixto; en Murcia alcanza 1700 m³/s y causa la muerte a más de mil personas.
- 1656 – el estado de Massachusetts (colonia inglesa en manos de los puritanos), presenta la primera legislación punitiva contra la Sociedad Religiosa de los Amigos (cuáqueros) considerándolos apóstatas y políticamente subversivos debido a que carecían de rituales.
- 1687 – en Perú, un gran maremoto destruye parte de Lima y Callao.
- 1707 – en la guerra de sucesión española, las tropas borbónicas llegan a Lérida.
- 1758 – en el marco de la guerra de los Siete Años, Austria derrota a Prusia en la batalla de Hochkirch.
- 1761 – en la región de Worcestershire (Inglaterra), un tornado arrasa la localidad de Malvern.
- 1773 – en Polonia se crea el primer Ministerio de Educación, el Komisja Edukacji Narodowej (Comisión de Educación Nacional, en polaco).
- 1773 – en Anápolis (Maryland) ―en el marco de la guerra de Independencia de los Estados Unidos―, los estadounidenses queman un barco británico de carga de la East India Company.
- 1780 – en las islas Antillas (mar Caribe) es el quinto día del Gran Huracán de 1780, el primer huracán con mayor número de víctimas mortales de los que se tienen datos (22 000 muertes directas, 27 000 muertes totales). Durará hasta el 16 de octubre.
- 1789 – en los Estados Unidos, George Washington proclama el primer Día de Acción de Gracias.
- 1806 – el mismo día se producen las Batalla de Jena y la batalla de Auerstädt; en ambas, los ejércitos de Napoleón Bonaparte derrotan a los prusianos.
- 1813 – en Caracas, Simón Bolívar es proclamado capitán general de los ejércitos de Venezuela y Libertador, al terminar exitosamente la Campaña Admirable.
- 1830 – en México, se funda el estado de Sinaloa, tras separarse el Estado de Occidente.
- 1888 – se filma la primera película del mundo, la cual dura 1,66 segundos, titulada La escena del jardín de Roundhay.
- 1889 – en Colombia se funda Armenia, actual capital del departamento del Quindío.
- 1892 – Se publican por primera vez Las Aventuras de Sherlock Holmes, escrito por Arthur Conan Doyle
- 1893 – Se funda la comuna chilena de Olmué.
- 1905 – en España se funda el Sevilla Fútbol Club.
- 1910 – en Cuba se registra el segundo día del Ciclón de los Cinco Días. Mata a unas 700 personas. En La Habana rompe el malecón. Se considera una de las peores catástrofes naturales en la Historia cubana. Fue muy polémico, porque el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos afirmaba que eran dos ciclones separados, mientras que el meteorólogo cubano José Carlos Millás Hernández (1889-1965) decía que era solo uno, lo cual pudo demostrar tomando las observaciones realizadas por varios buques. A este tipo de lazo se le llamó «recurva de Millás».
- 1912 – en Milwaukee (Estados Unidos), el expresidente Theodore Roosevelt es víctima de un atentado, pero antes de que lo trasladaran al hospital da su discurso de una hora.
- 1915 – Bulgaria le declara la guerra a Serbia en el marco de la Primera Guerra Mundial (1914-1918).
- 1918 – los Aliados vencen a los alemanes en la batalla de Montfaucon ―en el marco de la ofensiva de Meuse-Argonne, en la Primera Guerra Mundial―.
- 1939 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el submarino alemán U-47 hunde al acorazado británico HMS Royal Oak, matando a 833 tripulantes.
- 1942 – el submarino alemán U-69 hunde al ferry canadiense SS Caribou, matando a 137 personas.
- 1944 – en Grecia, tropas británicas entran en Atenas.
- 1944 – el mariscal de campo Erwin Rommel, tras ser acusado de participar en un complot contra Hitler, se suicida para evitar represalias contra su familia.
- 1947 – en los Estados Unidos, Charles Elwood Yeager atraviesa la barrera del sonido por primera vez.
- 1957 – en España sucede la Gran riada de Valencia, debida al desbordamiento del río Turia, que alcanza 3700 m³/s, el caudal registrado más alto desde que se tienen datos. Las inundaciones también afectan al río Palancia.
- 1960 – la Unión Soviética lanza la sonda Mars 1960B, cuyo cohete lanzador falló a los pocos minutos, estrellándose contra la Tierra.
- 1962 – inicia la Crisis de los misiles de Cuba entre Estados Unidos y la Unión Soviética tras mostrársele al presidente John F. Kennedy fotografías que un avión espía estadounidense (U-2) tomó mientras sobrevolaba espacio aéreo cubano, que revelaron la instalación de sitios de lanzamiento de misiles en la isla. ,
- 1964 – el estadounidense Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz.
- 1964 – Nikita Jrushchov es destituido en sus funciones como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética.
- 1977 – fallece el cantante y actor estadounidense Bing Crosby, uno de los artistas míticos del siglo XX en todo el mundo.
- 1977 – fallece el cantante y actor estadounidense Bing Crosby, uno de los artistas míticos del siglo XX en todo el mundo.
- 1980 – el argentino Adolfo Pérez Esquivel ―por sus denuncias contra la dictadura de Videla (1976-1983)― recibe el premio Nobel de la Paz.
- 1981 – en Egipto, el vicepresidente Hosni Mubarak accede a la presidencia tras el asesinato del presidente Anwar el-Sadat.
- 1984 – el padre Jose Kaimlett funda, en la India, la sociedad apostólica Heraldos de la Buena Nueva.
- 2001 – en Argentina se celebran las elecciones legislativas de 2001. El voto en blanco o «voto bronca» logra porcentajes destacados.
- 2004 – en Camboya, después de la abdicación del rey, el Consejo del Trono escoge a Norodom Sihamoní como nuevo rey.
- 2005 – a petición del fiscal Luis Moreno Ocampo, la Corte Penal Internacional emite las primeras órdenes internacionales de búsqueda y captura contra cinco miembros del Ejército de Resistencia del Señor.
- 2006 – en los Estados Unidos, la empresa de internet Google compra el sitio web de videos YouTube.
- 2008 – en Canadá, Stephen Harper es reelecto primer ministro de Canadá en unas elecciones generales adelantadas, pero no consigue la mayoría absoluta: su Partido Conservador obtiene solo un 38 % de los sufragios populares.
- 2008 – en Estados Unidos, la empresa japonesa Sony pone a la venta la videoconsola portátil PSP 3000.
- 2010 – en los Países Bajos, Mark Rutte se convierte en primer ministro.
- 2011 – en Guadalajara, Jalisco se inauguran los XVI Juegos Panamericanos.
- 2012 – en Roswell, Félix Baumgartner se lanza desde la estratosfera, a más de 39 000 metros de altura y se convierte en la primera persona en la Historia en romper la barrera del sonido sin apoyo mecánico.
- 2014 – el Libro de los récords Guinness coloca a la República Dominicana como el país más peligroso para circular por carretera.
- 2017 – Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Salud, titular de la Pontificia y Real Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús en su Soberano Poder ante Caifás, Nuestra Señora de la Salud Coronada y San Juan Evangelista (Hermandad de San Gonzalo), en la Catedral de Sevilla.
- 2019 – en el marco del Juicio al denominado “procés”, el Tribunal Supremo Español condena por Sedición y Malversación con penas entre los 9 y 13 años de prisión a los promotores e ideadores de la consulta ilegal. Además, se estrena en Estados Unidos la serie animada de televisión Los Casagrande en Nickelodeon.
- 2021 – la Selección Paraguaya despide al director técnico argentino Eduardo Berizzo, debido a malos resultados.
- 2022 – The 1975 estrenó su quinto álbum de estudio, Being Funny in a Foreign Language.
- 2023 – Eclipse Solar Anular, que pudo ser visto en la mayor parte de América, siendo los mejores lugares para verlo fueron Estados Unidos, la Península de Yucatán en México y la mayor parte de América Central, Colombia y Brasil.
- 2025 – Windows 10 dejó de recibir soporte de Microsoft después de 10 años.