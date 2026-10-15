Efemérides del 15 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Cada 15 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 15 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 15 de octubre de 2026

1809 – en Buenos Aires (Virreinato del Río de la Plata) el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros abre el puerto al comercio libre de las demás naciones.

– en Buenos Aires (Virreinato del Río de la Plata) el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros abre el puerto al comercio libre de las demás naciones. 1910 – en Bahía Blanca (Argentina) se funda el Club Olimpo, equipo de la Primera B Nacional de fútbol.

– en Bahía Blanca (Argentina) se funda el Club Olimpo, equipo de la Primera B Nacional de fútbol. 1930 – Primer vuelo en Argentina del monoplano monoplaza de caza Dewoitine D.21, impulsado por un motor Lorraine Dietrich de 450 hp. Construido bajo licencia francesa, la Fábrica Militar de Aviones produjo un total de treinta y dos unidades. Piloto: sargento José Honorio Rodríguez.

– Primer vuelo en Argentina del monoplano monoplaza de caza Dewoitine D.21, impulsado por un motor Lorraine Dietrich de 450 hp. Construido bajo licencia francesa, la Fábrica Militar de Aviones produjo un total de treinta y dos unidades. Piloto: sargento José Honorio Rodríguez. 1974 – Cayetana Álvarez de Toledo, periodista, historiadora y política española.

– Cayetana Álvarez de Toledo, periodista, historiadora y política española. 1977 – David Trezeguet, futbolista francés.

– David Trezeguet, futbolista francés. 1978 – Romina Ricci, actriz argentina.

– Romina Ricci, actriz argentina. 1980 – Bárbara Lombardo, actriz argentina.

– Bárbara Lombardo, actriz argentina. 1982 – Matías Oyola, futbolista argentino-ecuatoriano.

– Matías Oyola, futbolista argentino-ecuatoriano. 1987 – Thomas Sankara, líder revolucionario burkinés conocido como el Che Guevara africano, es asesinado durante un golpe de Estado en su contra.

– Thomas Sankara, líder revolucionario burkinés conocido como el Che Guevara africano, es asesinado durante un golpe de Estado en su contra. 2006 – Estudiantes de La Plata derrota en el clásico platense por 7:0 a Gimnasia y Esgrima, en un partido de fútbol correspondiente a la Primera División de Argentina, y establece la mayor goleada de la historia de este enfrentamiento, que se celebra desde 1916.

💡 ¿Sabías que...? El 15 de octubre de 1917, la espía holandesa Mata Hari fue ejecutada en Francia durante la Primera Guerra Mundial, acusada de espionaje a favor de Alemania. Su vida y muerte la convirtieron en un ícono de la seducción y el misterio, simbolizando la figura de la femme fatale en la cultura popular. Su historia ha sido objeto de numerosas obras literarias, películas y análisis históricos.

En el mundo: 15 de octubre de 2026