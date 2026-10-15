Efemérides del 15 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 15 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 15 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 15 de octubre de 2026
- 1809 – en Buenos Aires (Virreinato del Río de la Plata) el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros abre el puerto al comercio libre de las demás naciones.
- 1910 – en Bahía Blanca (Argentina) se funda el Club Olimpo, equipo de la Primera B Nacional de fútbol.
- 1930 – Primer vuelo en Argentina del monoplano monoplaza de caza Dewoitine D.21, impulsado por un motor Lorraine Dietrich de 450 hp. Construido bajo licencia francesa, la Fábrica Militar de Aviones produjo un total de treinta y dos unidades. Piloto: sargento José Honorio Rodríguez.
- 1974 – Cayetana Álvarez de Toledo, periodista, historiadora y política española.
- 1977 – David Trezeguet, futbolista francés.
- 1978 – Romina Ricci, actriz argentina.
- 1980 – Bárbara Lombardo, actriz argentina.
- 1982 – Matías Oyola, futbolista argentino-ecuatoriano.
- 1987 – Thomas Sankara, líder revolucionario burkinés conocido como el Che Guevara africano, es asesinado durante un golpe de Estado en su contra.
- 2006 – Estudiantes de La Plata derrota en el clásico platense por 7:0 a Gimnasia y Esgrima, en un partido de fútbol correspondiente a la Primera División de Argentina, y establece la mayor goleada de la historia de este enfrentamiento, que se celebra desde 1916.
El 15 de octubre de 1917, la espía holandesa Mata Hari fue ejecutada en Francia durante la Primera Guerra Mundial, acusada de espionaje a favor de Alemania. Su vida y muerte la convirtieron en un ícono de la seducción y el misterio, simbolizando la figura de la femme fatale en la cultura popular. Su historia ha sido objeto de numerosas obras literarias, películas y análisis históricos.
En el mundo: 15 de octubre de 2026
- 1385 – Batalla de Valverde con el triunfo de Nuno Álvares Pereira sobre los castellanos en Valverde de Mérida, dentro de las agresiones portuguesas en territorio castellano, tras su éxito en Aljubarrota, que no concluirían hasta la firma del Tratado de Ayllón (Segovia) en 1411.
- 1522 – en Valladolid, el rey Carlos I expide una real cédula por la que se confiere a Hernán Cortés el título de gobernador y capitán general de la Nueva España (actual México).
- 1524 – cuarta carta de relación de Hernán Cortés.
- 1582 – en Roma, el papa Gregorio XIII decreta el calendario gregoriano en sustitución del calendario juliano; este día (viernes 15 de octubre de 1582) vino después del jueves 4 de octubre (no existieron las 10 fechas intermedias).
- 1768 – en Cuba se desata la Tormenta de Santa Teresa. En La Habana el huracán derriba 70 varas (unos 59 metros) de la muralla sur de la ciudad, y arrastra varios buques hasta la falda del castillo de Atarés (terminado de construir el año anterior), a 200 metros de la costa de la ensenada de Atarés.
- 1780 – en las islas Antillas (mar Caribe) es el sexto día del Gran Huracán de 1780, el primer huracán con mayor número de víctimas mortales de los que se tienen datos (22 000 muertes directas, 27 000 muertes totales). Durará hasta mañana.
- 1783 – por primera vez seres humanos suben en los globos de los hermanos Montgolfier.
- 1809 – en Buenos Aires (Virreinato del Río de la Plata) el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros abre el puerto al comercio libre de las demás naciones.
- 1815 – Napoleón Bonaparte llega a la isla de Santa Elena, lugar de su destierro hasta su muerte.
- 1821 – las Cortes españolas deciden crear la provincia de Logroño.
- 1841 – En el Camino de los Pontones de Madrid, España, es fusilado el general Diego de León, protagonista del asalto al Palacio Real durante el alzamiento contra Espartero.
- 1846 – en el estado de Veracruz (México), el ejército patriota defiende el Puerto de Alvarado contra de la invasión estadounidense.
- 1853 – En Perú, se desarrolla el Baile de la Victoria, una de las fiestas más lujosas y escandalosos organizada por la entonces primera dama, Victoria Tristán de Echenique, esposa del presidente, José Rufino Echenique el día 15 de diciembre de 1853.
- 1874 – En Quito (Ecuador) se establece la Academia Ecuatoriana de la Lengua.
- 1879 – Riada de Santa Teresa, en el río Segura que alcanza un caudal de 1890 m³/s en Murcia y ocasiona graves destrozos en el valle del Guadalentín, Huerta de Murcia y Vega Baja. En la cabecera del Guadalentín se estima que cayeron 600 mm/h. Fallecieron en total 1077 personas, principalmente en Murcia y Orihuela.
- 1880 – en Alemania, luego de más de 600 años de construcción, se inaugura la Catedral de Colonia.
- 1894 – en Francia, la policía detiene al capitán judío francés Alfred Dreyfus acusado injustamente de alta traición a favor de Alemania.
- 1910 – en Cuba se registra la tercera jornada del Ciclón de los Cinco Días. Mata a unas 700 personas. En La Habana rompe el malecón. Se considera una de las peores catástrofes naturales en la Historia cubana. Fue muy polémico, porque el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos afirmaba que eran dos ciclones separados, mientras que el meteorólogo cubano José Carlos Millás Hernández (1889-1965) decía que era solo uno, lo cual pudo demostrar tomando las observaciones realizadas por varios buques. A este tipo de lazo se le llamó «recurva de Millás».
- 1910 – en Bahía Blanca (Argentina) se funda el Club Olimpo, equipo de la Primera B Nacional de fútbol.
- 1914 – en Bogotá (Colombia), el político liberal Rafael Uribe Uribe fue herido de muerte, cuando caminaba hacia el Capitolio Nacional (sede del Congreso colombiano), fallece al día siguiente.
- 1930 – Primer vuelo en Argentina del monoplano monoplaza de caza Dewoitine D.21, impulsado por un motor Lorraine Dietrich de 450 hp. Construido bajo licencia francesa, la Fábrica Militar de Aviones produjo un total de treinta y dos unidades. Piloto: sargento José Honorio Rodríguez.
- 1939 – en Nueva York (Estados Unidos) se inaugura el Aeropuerto Municipal (actual aeropuerto LaGuardia).
- 1939 – en el sector del destacamento fronterizo de Sestroretsk, cerca de Beloostrov, se abrió fuego de ametralladora desde el lado finlandés contra los guardias fronterizos soviéticos cuando un vehículo que transportaba a una delegación finlandesa, que regresaba de Moscú tras negociaciones, cruzó la frontera. Este y varios incidentes graves en la frontera finesa, llevará a la Unión Soviética a invadir Finlandia en la Guerra de Invierno (1939‑1940) para acabar con su Gobierno pronazi.
- 1940 – en el Castillo de Montjuic, es fusilado Lluís Companys, presidente de la Generalidad de Cataluña durante la Segunda República española. El 13 de agosto había sido detenido en Bretaña por agentes alemanes de la Gestapo nazi (que habían invadido Francia), que lo entregaron a las autoridades franquistas el 29 de agosto de 1940.
- 1944 – En el marco de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad alemana de Duisburg es bombardeada, produciéndose un millar de víctimas mortales. Esta ciudad sería bombardeada en un total de 299 ocasiones a lo largo de la guerra.
- 1946 – La Resolución 9 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue adoptada.
- 1949 – en Bucaramanga (Colombia) se funda el club de fútbol Atlético Bucaramanga.
- 1955 – Con solo 26 años, el médico mexicano Luis Ernesto Miramontes logra sintetizar la noretisterona, sustancia fundamental para crear la primera píldora anticonceptiva con lo que debió haber sido postulado para el Premio Nobel pero errores de interpretación lo impidieron.
- 1962 – el Gobierno de J. F. Kennedy inicia un bloqueo militar a la isla de Cuba (Crisis de los misiles).
- 1964 – La troika formada por Leonid Brézhnev, Alekséi Kosygin y Nikolái Podgorni sustituye a Nikita Jrushchov al frente de la Unión Soviética.
- 1964 – en Saigón (Vietnam), militares estadounidenses fusilan al joven obrero vietnamita y guerrillero comunista Nguyen Van Troi.
- 1967 – en la ciudad soviética de Stalingrado (actual Volgogrado) se inaugura la estatua ¡La Madre Patria llama!, de Yevgueni Vuchétich. Con 87 metros, fue la estatua más grande del mundo hasta la inauguración en 1989 de la estatua de Ashibetsu (Japón), de 88 m.
- 1970 – en México, a través del Canal 8 de Televisión Independiente de México, se emite por primera vez el programa humorístico Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, marcando formalmente el inicio de la trayectoria de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" en la televisión mexicana.
- 1979 – en El Salvador el presidente Carlos Humberto Romero es derrocado por un golpe de Estado y sustituido en el poder por la Junta Revolucionaria de Gobierno.
- 1987 – Thomas Sankara, jefe de Estado y gobierno de Burkina Faso, es asesinado en un golpe militar. Blaise Compaoré, el líder de los golpistas, se convierte en el nuevo jefe de Estado.
- 1989 – en Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano, liderado por Nelson Mandela es legalizado tras casi 30 años de prohibición.
- 1994 – regresa a Haití, con el apoyo de Estados Unidos, el exiliado presidente Jean Bertrand Aristide.
- 1995 – en Irak, Sadam Huseín es reelegido presidente mediante un referéndum.
- 1997 – Estados Unidos lanza la sonda Cassini-Huygens hacia el planeta Saturno.
- 2003 – China lanza el Shenzou 5, fue la primera misión tripulada al espacio enviada por la República Popular China, llevando a bordo al primer astronauta chino (taikonauta), Yang Liwei.
- 2005 – en un referéndum, el pueblo de Irak ratifica la nueva Constitución democrática redactada por una Asamblea Constituyente.
- 2006 – en Hawái sucede un terremoto de 6.7 grados de la escala de Richter.
- 2006 – Estudiantes de La Plata derrota en el clásico platense por 7:0 a Gimnasia y Esgrima, en un partido de fútbol correspondiente a la Primera División de Argentina, y establece la mayor goleada de la historia de este enfrentamiento, que se celebra desde 1916.
- 2011 – tienen lugar manifestaciones pacíficas, en más de seiscientas cincuenta ciudades de ochenta países, para reclamar un cambio a nivel mundial por la mala gestión de la clase política.
- 2013 – Bosnia y Herzegovina clasifica a su primer mundial de fútbol.
- 2013 – Con una serie de combinaciones que dejaría fuera de último momento a Panamá del mundial de futbol, México se clasifica al repechaje del Mundial 2014, en uno de los capítulos más cardiacos del hexagonal y sombríos del combinado mexicano.
- 2017 – Un gran incendio forestal devasta la región española de Galicia y el norte de Portugal, dejando decenas de muertes.