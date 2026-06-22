Efemérides del 22 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 22 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 22 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 22 de junio de 2026
- 1918 – Cae una insólita nevada en la región pampeana de Argentina (en la imagen, Buenos Aires).
- 1928 – en Chile se inaugura la primera línea telefónica internacional. Comunicaba Santiago con Mendoza (Argentina), y por lo tanto con Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay).
- 1938 – Raúl Barboza, acordeonista argentino.
- 1959 – Tristán Bauer, cineasta y político argentino.
- 1966 – María Fernanda Callejón, actriz argentina.
- 1978 – José Meolans, nadador argentino.
- 1986 – en el Mundial de Fútbol de México, el jugador Diego Armando Maradona hace un gol con la mano (acto que se llamará humorísticamente «la Mano de Dios») contra la selección británica. Posteriormente, y durante el mismo partido, realiza el Gol del siglo, considerado uno de los goles más destacados de la historia de los mundiales.
- 1992 – Ricardo Javier Acosta, futbolista argentino.
- 1997 – Brian Andrada, futbolista argentino.
- 2011 – En Argentina, se disputa la llave de ida de la Promoción de Ascenso a la Primera División del Fútbol Argentino, en la cual el Club Atlético Belgrano se impuso por 2-0 ante el Club Atlético River Plate, siendo esta la antesala del histórico descenso del club de la Ciudad de Buenos Aires.
El 22 de junio de 1941, la Alemania nazi lanzó la operación Barbarroja, invadiendo la Unión Soviética en lo que se convertiría en el conflicto más grande y sangriento de la Segunda Guerra Mundial. Este ataque marcó un punto de inflexión en la guerra, ya que acabó con la alianza entre Alemania y la URSS y llevó a la entrada de los soviéticos en el conflicto de manera decisiva.
En el mundo: 22 de junio de 2026
- -235 – en Egipto, Eratóstenes midió por primera vez la circunferencia de la Tierra.
- 871 – en Wasit (Irak) se registra un terremoto que deja un saldo de 20 000 víctimas. (Posiblemente se trate del mismo terremoto que se registró como sucedido el 18 de noviembre del 871).
- 1372 – en la batalla de La Rochelle, la escuadra castellana de Bocanegra destruye a la inglesa de Pembroke.
- 1484 – en España, el ejército cristiano emprende un nuevo ataque a la vega granadina, haciendo talas y arrasando considerables terrenos en Alhendín, Villa de Otura, y sucesivamente en Gójar, Dílar, La Zubia y Armilla.
- 1815 – Napoleón Bonaparte abdica por segunda vez.
- 1826 – en Centroamérica inicia sesiones el Congreso de Panamá.
- 1827 – el gobierno de Chile disuelve el Congreso y consulta a las provincias sobre una nueva constitución, que se promulgará en 1828.
- 1911 – en México, fuerzas federales recuperan la ciudad de Tijuana, tomada por los filibusteros.
- 1928 – en Chile se inaugura la primera línea telefónica internacional. Comunicaba Santiago con Mendoza (Argentina), y por lo tanto con Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay).
- 1933 – en Alemania, es ilegalizado el Partido Socialdemócrata (SPD), al que seguiría en las siguientes semanas la disolución del resto de partidos políticos excepto el NSDAP.
- 1934 – en Alemania se firma el contrato entre la Asociación de la Industria Alemana del Automóvil del Reich y Ferdinand Porsche, con el cual inicia el desarrollo del automóvil Volkswagen «Escarabajo».
- 1938 – en Puerto Rico, Luis Muñoz Marín funda el Partido Popular Democrático.
- 1939 – en Diúpivogur (Islandia) se registra la temperatura más alta en la Historia de ese país: 30,5 °C (86,9 °F).
- 1940 – Francia se rinde ante la Alemania Nazi en la Segunda Guerra Mundial.
- 1941 – en Samarcanda, Unión Soviética, un equipo arqueológico soviético dirigido por Mijaíl Gerásimov exhuma el cuerpo del conquistador Tamerlán.
- 1941 – a las 3:15 a. m. (hora alemana), más de 3 millones de tropas de la Wehrmacht dan inicio a la Operación Barbarroja; la invasión de la Unión Soviética.
- 1941 – en Chile realiza su primera presentación el Teatro Experimental de la Universidad de Chile.
- 1944 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética inicia la Operación Bagration.
- 1957 – Filipinas, en la provincia de Dávao del Sur se crea el municipio de Matanao.
- 1960 – Se celebran elecciones legislativas en la provincia canadiense de Quebec en las que el Partido Liberal derrota a la Unión Nacional por primera vez desde 1939.
- 1962 – el último de los 744 bombarderos estratégicos Boeing B-52 Stratofortress, B-52H-175-BW, número de serie 61-0040, se desplegó en la planta de Boeing Military Airplane Company en Wichita, Kansas.
- 1962 – en Istres, Francia, la piloto de prueba de la Société des Avions Marcel Dassault, Jacqueline Marie-Thérèse Suzanne Douet Auriol, voló un interceptor Dassault Mirage III C con alas delta para establecer un nuevo récord mundial de Fédération Aéronautique Internationale (FAI) para velocidad sobre un cerrado Circuito de 100 Kilómetros. Su velocidad promedio sobre el recorrido fue de 1,850.2 kilómetros por hora (1,149.7 millas por hora). Mme. Auriol rompió el récord establecido el 6 de octubre de 1961 por Jacqueline Cochran con un Northrop T-38A Talón.
- 1966 – se firma el Acta de Iguazú, entre Paraguay y Brasil.
- 1979 – La banda británica Queen lanza su primer disco en vivo el álbum doble Live Killers grabado durante el Jazz Tour.
- 1981 – se publica el primer gran éxito de la banda española Mecano, Hoy no me puedo levantar.
- 1983 – desaparece en el Vaticano la niña Emanuela Orlandi
- 1986 – en el Mundial de Fútbol de México, el jugador Diego Armando Maradona hace un gol con la mano (acto que se llamará humorísticamente «la Mano de Dios») contra la selección británica. Posteriormente, y durante el mismo partido, realiza el Gol del siglo, considerado uno de los goles más destacados de la historia de los mundiales.
- 1992 – el cantautor británico Elton John, publica su vigesimotercer álbum de estudio, The One.
- 1993 – El cantante mexicano Luis Miguel, lanza al mercado su noveno álbum de estudio titulado Aries.
- 1993 – en Estados Unidos, La cantautora cubana-estadounidense Gloria Estefan, lanza al mercado su tercer álbum de estudio como solista y primer álbum realizado en español titulado Mi tierra.
- 1995 – en Colombia se inaugura Canal TRO el quinto canal regional de televsión en el oriente colombiano.
- 2002 – Corea del Sur se convierte en la primera selección asiática en llegar a semifinales en un Mundial.
- 2004 – en Perú, 700 alumnos toman la Universidad Nacional de Trujillo, exigiendo la renuncia del rector y de los vicerrectores por casos de corrupción. La crisis durará 103 días.
- 2007 – en España finaliza el programa de radio No somos nadie, de M80 Radio.
- 2007 – Inicia el doble homicidio-suicidio de Chris Benoit con el asesinato de Nancy Benoit mediante estrangulamiento.
- 2010 – comienza el Partido Mahut-Isner de Wimbledon 2010, que será conocido como el partido de tenis más largo del mundo, tanto en duración (11 horas y 5 minutos) como en número de juegos (183).
- 2011 – En Argentina, se disputa la llave de ida de la Promoción de Ascenso a la Primera División del Fútbol Argentino, en la cual el Club Atlético Belgrano se impuso por 2-0 ante el Club Atlético River Plate, siendo esta la antesala del histórico descenso del club de la Ciudad de Buenos Aires.
- 2012 – en Paraguay, el Senado realiza un juicio político al presidente Fernando Lugo, al cual terminan destituyendo de su cargo.
- 2012 – En Paraguay, Federico Franco asume la presidencia de la República en reemplazo de Fernando Lugo.
- 2021 – en Perú, se registra un sismo de 6.0 grados de magnitud con epicentro en Mala, ciudad del Departamento de Lima. Lamentablemente, dejó muchas casas del Departamento de Lima a punto de caer, y hasta la fecha de este archivo, solo se detectaron 20 heridos y 1 muerto
- 2022 – En Chile, Rosa Devés asume como rectora de la Universidad de Chile. Se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo.
- 2022 – Cerca de la frontera entre Afganistán y Pakistán ocurre un sismo de magnitud 6.1 en el que murieron más de 1000 personas y otras 1500 resultaron lesionadas.
- 2023 – Se declara fallecidos a los 5 pasajeros del sumergible Titan, a causa de una implosión en el incidente del sumergible Titan, en el Atlántico Norte, en el Pecio del RMS Titanic.