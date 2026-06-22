Efemérides del 22 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Cada 22 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 22 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 22 de junio de 2026

1918 – Cae una insólita nevada en la región pampeana de Argentina (en la imagen, Buenos Aires).

– Cae una insólita nevada en la región pampeana de Argentina (en la imagen, Buenos Aires). 1928 – en Chile se inaugura la primera línea telefónica internacional. Comunicaba Santiago con Mendoza (Argentina), y por lo tanto con Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay).

– en Chile se inaugura la primera línea telefónica internacional. Comunicaba Santiago con Mendoza (Argentina), y por lo tanto con Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay). 1938 – Raúl Barboza, acordeonista argentino.

– Raúl Barboza, acordeonista argentino. 1959 – Tristán Bauer, cineasta y político argentino.

– Tristán Bauer, cineasta y político argentino. 1966 – María Fernanda Callejón, actriz argentina.

– María Fernanda Callejón, actriz argentina. 1978 – José Meolans, nadador argentino.

– José Meolans, nadador argentino. 1986 – en el Mundial de Fútbol de México, el jugador Diego Armando Maradona hace un gol con la mano (acto que se llamará humorísticamente «la Mano de Dios») contra la selección británica. Posteriormente, y durante el mismo partido, realiza el Gol del siglo, considerado uno de los goles más destacados de la historia de los mundiales.

– en el Mundial de Fútbol de México, el jugador Diego Armando Maradona hace un gol con la mano (acto que se llamará humorísticamente «la Mano de Dios») contra la selección británica. Posteriormente, y durante el mismo partido, realiza el Gol del siglo, considerado uno de los goles más destacados de la historia de los mundiales. 1992 – Ricardo Javier Acosta, futbolista argentino.

– Ricardo Javier Acosta, futbolista argentino. 1997 – Brian Andrada, futbolista argentino.

– Brian Andrada, futbolista argentino. 2011 – En Argentina, se disputa la llave de ida de la Promoción de Ascenso a la Primera División del Fútbol Argentino, en la cual el Club Atlético Belgrano se impuso por 2-0 ante el Club Atlético River Plate, siendo esta la antesala del histórico descenso del club de la Ciudad de Buenos Aires.

💡 ¿Sabías que...? El 22 de junio de 1941, la Alemania nazi lanzó la operación Barbarroja, invadiendo la Unión Soviética en lo que se convertiría en el conflicto más grande y sangriento de la Segunda Guerra Mundial. Este ataque marcó un punto de inflexión en la guerra, ya que acabó con la alianza entre Alemania y la URSS y llevó a la entrada de los soviéticos en el conflicto de manera decisiva.

En el mundo: 22 de junio de 2026