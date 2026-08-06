Viernes, 7 de Agosto 2026
Policiales

Accidente en Ruta 38: automovilista herido tras choque y fuga del conductor

Un violento siniestro en la Ruta Nacional 38 dejó a un automovilista al borde de un precipicio tras ser embestido por una camioneta que se dio a la fuga. Se busca testigos.

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Redacción Equipo Editorial
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Accidente en Ruta 38: automovilista herido tras choque y fuga del conductor
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Un siniestro vial de gran magnitud se registró este miércoles por la mañana en la Ruta Nacional 38, cerca de La Rioja. Una camioneta 4×4 de color blanco colisionó por detrás a un Ford Focus y se dio a la fuga, dejando al conductor del automóvil en una situación crítica.

Como consecuencia del impacto, el conductor del Ford Focus perdió el control del vehículo. Este chocó contra el guardarraíl, cruzó ambos carriles y derrapó más de 200 metros, deteniéndose milagrosamente a centímetros de un barranco, evitando un posible vuelco.

El automovilista, que viajaba solo y con el cinturón de seguridad colocado, sufrió lesiones en brazos, piernas y tórax. Fue atendido en el lugar por el servicio de emergencias 107 y luego trasladado consciente al Hospital Enrique Vera Barros.

Las autoridades policiales realizaron las pericias correspondientes en el lugar y han iniciado la búsqueda de la camioneta blanca. Se solicita la colaboración de testigos que puedan ofrecer información sobre el conductor que se dio a la fuga.

Etiquetas: la rioja ruta nacional 38 accidente de tránsito siniestro vial policía hospital enrique vera barros
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