Efemérides del 6 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 6 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 6 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 6 de octubre de 2026
- 1940 – se inaugura el Estadio Florencio Sola, del Club Atlético Banfield.
- 1958 – en Cuba ―en el marco de la Revolución cubana― los comandantes Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara cruzan la Trocha de Júcaro.
- 1959 – en el estadio del Cerro (La Habana) finaliza la pequeña serie mundial de béisbol entre Cuba y Estados Unidos con la victoria del equipo cubano Cuban Sugar Kings ante el estadounidense Minneapolis. Asisten al encuentro los comandantes Fidel Castro, Raúl Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida, el periodista estadounidense Waldo Frank y otros compañeros. Fidel expresa que «Más que la victoria presente, esto es un símbolo para el futuro de lo que serán los deportes en Cuba».
- 1963 – Paola Papini, actriz argentina.
- 1972 – Julieta Ortega, actriz argentina.
- 1972 – Martín Llaryora, abogado y político argentino, Gobernador de Córdoba desde 2023.
- 1978 – Pamela David, actriz y modelo argentina.
- 1989 – Valeria Baroni, actriz, cantante, bailarina y conductora argentina.
- 2000 – en Buenos Aires (Argentina), Carlos Chacho Álvarez (1948-) renuncia a su cargo debido a las políticas del presidente Fernando de la Rúa.
- 2000 – Francisco Comesaña, tenista argentino.
El 6 de octubre de 1889, Thomas Edison presentó la primera proyección pública de una película en Nueva York, utilizando su dispositivo llamado Kinetoscope. Este evento marcó un hito en la historia del cine, ya que abrió las puertas a la industria cinematográfica tal como la conocemos hoy. La proyección atrajo la atención del público y sentó las bases para el desarrollo del cine como entretenimiento masivo.
En el mundo: 6 de octubre de 2026
- -69 – tercera guerra mitridática; nuevamente el excelente estratega y táctico romano Lúculo derrota a Tigranes el Grande del reino de Armenia en la batalla de Artaxata.
- 23 – en el Imperio Chino, un grupo de rebeldes decapitan al usurpador Wang Mang tras dos días de saqueo en la capital Chang'an. La Dinastía Han es restablecida, pero el Imperio continúa en caos durante dos años más.
- 404 – en Constantinopla (Imperio Romano Oriental), la emperatriz Elia Eudoxia ―esposa del emperador Arcadio― fallece por una infección debida a su séptimo embarazo, que termina en aborto.
- 1406 – en la península italiana, la República de Pisa es absorbida por Florencia.
- 1536 – en Vilvoorde (en la región belga de Flandes, bajo el poder de los españoles) la Inquisición católica ahorca al traductor protestante inglés William Tyndale, quien había traducido por primera vez la Biblia al inglés, publicó miles de copias en Alemania y las introdujo clandestinamente en Inglaterra.
- 1539 – en la actual Tallahassee (estado de Florida), el conquistador español Hernando de Soto y su ejército entran a la fuerza en la ciudad de Anhaica, capital de la tribu de los apalaches, de 30 000 habitantes.
- 1582 – en España, Italia, Polonia y Portugal, se saltea este día ―entre el jueves 4 de octubre de 1582 y el viernes 15 de octubre― debido a la implantación del calendario gregoriano.
- 1600 – en Florencia (Italia) se estrena la obra Eurídice, de Jacopo Peri, la ópera más antigua que se conoce. Esta obra indica el inicio del período barroco en la música.
- 1683 – en la colonia de Pensilvania (Estados Unidos), familias inmigrantes alemanas fundan Germantown (‘aldea alemana’, actualmente un distrito de la ciudad de Filadelfia); esta fue la mayor inmigración alemana en ese país.
- 1723 – en Pensilvania, Benjamin Franklin llega a Filadelfia a la edad de 17 años.
- 1750 – en Francia, Denis Diderot redacta el Prospectum, proyecto en que se basaría la posterior Enciclopedia.
- 1760 – en la villa de Sancti Spíritus se abre el cabildo, que funcionará como primera escuela de la aldea.
- 1762 – en Filipinas ―en el marco de la guerra de los Siete Años― termina la batalla de Manila entre Gran Bretaña y España, cuyo resultado significa la ocupación británica de Manila durante el resto de la guerra.
- 1789 – en el marco de la Revolución francesa, el rey Luis XVI vuelve a París desde Versalles después de enfrentarse a las mujeres parisinas el día anterior.
- 1810 – en la villa de Oruro (Bolivia) se redacta el levantamiento del 6 de octubre encabezado por el Dr. Tomás Barrón contra el dominio español.
- 1833 – en España, el infante Carlos María Isidro de Borbón es coronado como Carlos V de España, fecha que se considera el comienzo de la primera guerra carlista.
- 1849 – ejecución de los 13 Mártires de Arad después de la guerra de independencia húngara.
- 1852 – en España se crea por Real Orden el Cuerpo de Telégrafos.
- 1854 – en el noreste de Inglaterra, a medianoche comienza un incendio en Newcastle. A las 3:10, una inmensa explosión transmite el fuego a la vecina población de Gateshead.
- 1856 – en Masaya (Nicaragua) entra el batallón San Jacinto, al mando del coronel José Dolores Estrada Vado, a menos de un mes de haber derrotado a los filibusteros estadounidenses en la batalla de San Jacinto el 14 de septiembre.
- 1866 – en Estados Unidos echa a andar el primer automóvil.
- 1889 – el inventor estadounidense Thomas Edison muestra su primera película.
- 1891 – en Nueva York (Estados Unidos) se publican por vez primera los Versos sencillos del escritor y revolucionario cubano José Martí.
- 1903 – en Canberra inicia sus funciones la Corte Suprema de Australia.
- 1908 – el Imperio austrohúngaro se anexiona Bosnia y Herzegovina.
- 1910 – en Grecia, Eleftherios Venizelos es elegido primer ministro por primera vez.
- 1920 – en Riga, los representantes de Rusia y Polonia firman la paz, que desplaza la frontera polaca con Rusia al este.
- 1923 – las fuerzas vencedoras de la Primera Guerra Mundial se retiran de Estambul.
- 1927 – en Nueva York se proyecta El cantante de jazz, la primera película del cine sonoro.
- 1928 – en la República de China, Chiang Kai-Shek es el nuevo presidente.
- 1934 – en Barcelona (España), Lluís Companys proclama el Estado Catalán, dentro de una República Federal Española inexistente, a raíz de la revolución de 1934.
- 1936 – El Decreto 9 dictado por Francisco Franco crea la Secretaría de Guerra en la zona rebelde de España.
- 1937 – en República Dominicana, el dictador Rafael Leónidas Trujillo (45) perpetra el noveno día de la masacre del «perejil» (entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre de 1937) para solucionar el «problema haitiano». El ejército dominicano ejecuta (con armas provistas por el Gobierno de Estados Unidos) a todos los hombres, mujeres y niños haitianos residentes en la frontera con Haití. Como método para diferenciar a los haitianos de los dominicanos, los asesinos mostraban un manojo de perejil a sus víctimas y las obligaban a nombrarlo. Si lo llamaban «pesíl» (en francés) eran haitianos e inmediatamente fusilados. El presidente estadounidense Franklin Roosevelt le prestó 750 000 dólares estadounidenses a Trujillo para pagar indemnizaciones. Sin embargo, Trujillo solo repartió 1340 dólares a 67 000 familias haitianas (apenas 2 centavos de dólar a cada familia sobreviviente).
- 1939 – Fin de la invasión alemana de Polonia con la rendición del Ejército de Polesia tras la batalla de Kock.
- 1940 – se inaugura el Estadio Florencio Sola, del Club Atlético Banfield.
- 1943 – batalla naval de Vela Labella entre las marinas estadounidense y japonesa.
- 1944 – inicio de la batalla de Debrecen entre fuerzas del Eje y de la Unión Soviética.
- 1944 – En el marco de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad alemana de Stralsund es bombardeada por 447 bombarderos B-17, generándose mil muertos.
- 1948 – en Asjabad (Turkmenistán, en la antigua Unión Soviética) sucede un terremoto de magnitud 7,3 en la escala de Richter que deja un saldo de entre 110 000 (según el informe de 1988) y 178 000 víctimas (según el informe de 2007).
- 1956 – en España, Francisco Franco inaugura Pueblonuevo del Guadiana, cuya construcción había comenzado en 1948 como consecuencia del Plan Badajoz.
- 1958 – en Cuba ―en el marco de la Revolución cubana― los comandantes Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara cruzan la Trocha de Júcaro.
- 1959 – en el estadio del Cerro (La Habana) finaliza la pequeña serie mundial de béisbol entre Cuba y Estados Unidos con la victoria del equipo cubano Cuban Sugar Kings ante el estadounidense Minneapolis. Asisten al encuentro los comandantes Fidel Castro, Raúl Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida, el periodista estadounidense Waldo Frank y otros compañeros. Fidel expresa que «Más que la victoria presente, esto es un símbolo para el futuro de lo que serán los deportes en Cuba».
- 1961 – en Nueva York (Estados Unidos), Cuba denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el plan estadounidense para provocar la ruptura de relaciones diplomáticas de los Gobiernos de América Latina con la isla.
- 1962 – sobre el atolón Johnston (en medio del océano Pacífico), a las 5:03 hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica Bumping, de 11,3 kilotones, a 3050 metros de altura (dejada caer desde un avión). Es la bomba n.º 263 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1973 – Siria y Egipto atacan Israel. Comienza la guerra del Yom Kippur.
- 1975 – en Roma (Italia), a las 20:20, un grupo de mercenarios fascistas italianos pagados por la dictadura de Augusto Pinochet acribilla al exiliado exvicepresidente democrático de Chile, Bernardo Leighton (1909-1995), dejándolo con graves heridas; su esposa Anita Fresno (1915-2011) quedará parapléjica.
- 1976 – en Barbados, terroristas cubanos anticastristas radicados en Miami, con apoyo de la CIA estadounidense, atentan con bombas contra un vuelo de Cubana de Aviación, que cae en la playa (apenas despegado), provocando la muerte de todos los ocupantes (73 personas), entre ellos los miembros del Equipo Nacional de Esgrima, que habían logrado todas las medallas de oro en el Campeonato Centroamericano y del Caribe celebrado en Caracas (Venezuela).
- 1976 – en China, el nuevo primer ministro Hua Guofeng ordena el arresto de la Banda de los Cuatro ―Jiang Qing (la viuda de Mao Zedong), Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan y Wang Hongwen―. Se termina así la Revolución Cultural.
- 1976 – en Bangkok (Tailandia), los estudiantes de la Universidad de Thammasat realizan una jornada de protesta contra el retorno del dictador Thanom. Una coalición de paramilitares de derechas y fuerzas gubernamentales asesinan a más de 100 estudiantes (Masacre de la Universidad de Thammasat).
- 1976 – a 201 metros bajo tierra, en el área U2ef del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 6:30 (hora local), Estados Unidos detona su bomba atómica Gouda, de 0,6 kilotones. Es la bomba n.º 872 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1977 – en Alicante (España), un grupo de fascistas atacan a militantes y simpatizantes de Partido Comunista, matando a uno de ellos.
- 1977 – primer vuelo del avión Mikoyan MiG-29.
- 1978 – en Irán, el sah Mohammad Reza Pahlevi entrega el poder a los militares.
- 1979 – el papa Juan Pablo II se convierte en el primer pontífice que visita la Casa Blanca.
- 1981 – en El Cairo, el presidente egipcio Anwar el-Sadat es asesinado en un desfile militar.
- 1983 – en España, el Congreso de los Diputados aprueba el proyecto de ley de despenalización parcial del aborto.
- 1987 – Fiyi se convierte en república.
- 1990 – Estados Unidos lanza la sonda Ulysses con el fin de estudiar el Sol.
- 1992 – Suecia lanza el satélite de observación de auroras boreales, Freja.
- 1994 – en Zaragoza (España) se inaugura el Auditorio de Zaragoza, considerado el mejor de ese país por sus características acústicas.
- 1995 – se descubre que 51 Pegasi es la segunda estrella ―después del Sol― que tiene un planeta extrasolar orbitando alrededor.
- 1996 – en Valladolid (España) se produce el incendio de la discoteca Siete Siete, con cuatro muertos.
- 1999 – en Nicosia (Chipre) se inaugura el Estadio GSP (Asociación Gimnástica de Todos los Chipriotas).
- 1999 – el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es adoptado.
- 2000 – en Buenos Aires (Argentina), Carlos Chacho Álvarez (1948-) renuncia a su cargo debido a las políticas del presidente Fernando de la Rúa.
- 2000 – en Yugoslavia dimite el presidente Slobodan Milošević.
- 2002 – en la plaza de San Pedro (Ciudad del Vaticano) el papa Juan Pablo II canoniza a Josemaría Escrivá de Balaguer (fundador del Opus Dei).
- 2007 – en Londres (Reino Unido), el británico Jason Lewis completa la primera circunnavegación del globo realizada exclusivamente con fuerza humana (sin motores ni velas: utilizó bicicletas en tierra y un bote a pedales en el mar). Había partido el 12 de julio de 1994, y recorrió 74 842 km.
- 2010 – se lanza Instagram.
- 2012 – en Estados Unidos se inaugura House of Hardcore, empresa de wrestling de Tommy Dreamer.
- 2018 – en Estados unidos se disputo la pelea de Artes Marciales Mixtas por el Campeonato de peso ligero de UFC entre Khabib Nurmagomedov y Connor McGregor aportando una pelea a una rivalidad que ya era grande antes de ese día.