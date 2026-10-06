Efemérides del 6 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 6 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 6 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 6 de octubre de 2026

1940 – se inaugura el Estadio Florencio Sola, del Club Atlético Banfield.

– se inaugura el Estadio Florencio Sola, del Club Atlético Banfield. 1958 – en Cuba ―en el marco de la Revolución cubana― los comandantes Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara cruzan la Trocha de Júcaro.

– en Cuba ―en el marco de la Revolución cubana― los comandantes Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara cruzan la Trocha de Júcaro. 1959 – en el estadio del Cerro (La Habana) finaliza la pequeña serie mundial de béisbol entre Cuba y Estados Unidos con la victoria del equipo cubano Cuban Sugar Kings ante el estadounidense Minneapolis. Asisten al encuentro los comandantes Fidel Castro, Raúl Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida, el periodista estadounidense Waldo Frank y otros compañeros. Fidel expresa que «Más que la victoria presente, esto es un símbolo para el futuro de lo que serán los deportes en Cuba».

– en el estadio del Cerro (La Habana) finaliza la pequeña serie mundial de béisbol entre Cuba y Estados Unidos con la victoria del equipo cubano Cuban Sugar Kings ante el estadounidense Minneapolis. Asisten al encuentro los comandantes Fidel Castro, Raúl Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida, el periodista estadounidense Waldo Frank y otros compañeros. Fidel expresa que «Más que la victoria presente, esto es un símbolo para el futuro de lo que serán los deportes en Cuba». 1963 – Paola Papini, actriz argentina.

– Paola Papini, actriz argentina. 1972 – Julieta Ortega, actriz argentina.

– Julieta Ortega, actriz argentina. 1972 – Martín Llaryora, abogado y político argentino, Gobernador de Córdoba desde 2023.

– Martín Llaryora, abogado y político argentino, Gobernador de Córdoba desde 2023. 1978 – Pamela David, actriz y modelo argentina.

– Pamela David, actriz y modelo argentina. 1989 – Valeria Baroni, actriz, cantante, bailarina y conductora argentina.

– Valeria Baroni, actriz, cantante, bailarina y conductora argentina. 2000 – en Buenos Aires (Argentina), Carlos Chacho Álvarez (1948-) renuncia a su cargo debido a las políticas del presidente Fernando de la Rúa.

– en Buenos Aires (Argentina), Carlos Chacho Álvarez (1948-) renuncia a su cargo debido a las políticas del presidente Fernando de la Rúa. 2000 – Francisco Comesaña, tenista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 6 de octubre de 1889, Thomas Edison presentó la primera proyección pública de una película en Nueva York, utilizando su dispositivo llamado Kinetoscope. Este evento marcó un hito en la historia del cine, ya que abrió las puertas a la industria cinematográfica tal como la conocemos hoy. La proyección atrajo la atención del público y sentó las bases para el desarrollo del cine como entretenimiento masivo.

En el mundo: 6 de octubre de 2026