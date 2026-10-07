Efemérides del 7 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 7 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 7 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 7 de octubre de 2026

1884 – en la provincia de Santa Fe (Argentina), Guillermo Lehmann funda la localidad de Humberto Primo.

– en la provincia de Santa Fe (Argentina), Guillermo Lehmann funda la localidad de Humberto Primo. 1915 – Alicia Barrié, actriz argentina de origen chileno (f. 2002).

– Alicia Barrié, actriz argentina de origen chileno (f. 2002). 1930 – Carlos Mugica, sacerdote y profesor argentino vinculado al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (f. 1974).

– Carlos Mugica, sacerdote y profesor argentino vinculado al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (f. 1974). 1939 – Enrique Pinti, actor, humorista, director teatral, escritor y dramaturgo argentino; precursor del stand up teatral (f. 2022)

– Enrique Pinti, actor, humorista, director teatral, escritor y dramaturgo argentino; precursor del stand up teatral (f. 2022) 1958 – Gerardo Isaac, militar y héroe nacional argentino.

– Gerardo Isaac, militar y héroe nacional argentino. 1963 – Claudio Poggi, político argentino, Gobernador de San Luis entre 2011-2015 y desde 2023.

– Claudio Poggi, político argentino, Gobernador de San Luis entre 2011-2015 y desde 2023. 1973 – Pablo Michelini, futbolista argentino.

– Pablo Michelini, futbolista argentino. 1975 – Omar Narváez, boxeador argentino.

– Omar Narváez, boxeador argentino. 1976 – Santiago Solari, futbolista argentino.

– Santiago Solari, futbolista argentino. 2002 – Joaquín Panichelli, futbolista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 7 de octubre de 2001, Estados Unidos lanzó su primera ofensiva militar en Afganistán en respuesta a los ataques del 11 de septiembre, marcando el inicio de la Guerra contra el Terror. Esta operación, denominada "Operación Libertad Duradera", buscaba derrocar al régimen talibán y capturar a los responsables de los atentados. La intervención militar tuvo un impacto duradero en la región y en la política global.

En el mundo: 7 de octubre de 2026