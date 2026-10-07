Efemérides del 7 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 7 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 7 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 7 de octubre de 2026
- 1884 – en la provincia de Santa Fe (Argentina), Guillermo Lehmann funda la localidad de Humberto Primo.
- 1915 – Alicia Barrié, actriz argentina de origen chileno (f. 2002).
- 1930 – Carlos Mugica, sacerdote y profesor argentino vinculado al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (f. 1974).
- 1939 – Enrique Pinti, actor, humorista, director teatral, escritor y dramaturgo argentino; precursor del stand up teatral (f. 2022)
- 1958 – Gerardo Isaac, militar y héroe nacional argentino.
- 1963 – Claudio Poggi, político argentino, Gobernador de San Luis entre 2011-2015 y desde 2023.
- 1973 – Pablo Michelini, futbolista argentino.
- 1975 – Omar Narváez, boxeador argentino.
- 1976 – Santiago Solari, futbolista argentino.
- 2002 – Joaquín Panichelli, futbolista argentino.
El 7 de octubre de 2001, Estados Unidos lanzó su primera ofensiva militar en Afganistán en respuesta a los ataques del 11 de septiembre, marcando el inicio de la Guerra contra el Terror. Esta operación, denominada "Operación Libertad Duradera", buscaba derrocar al régimen talibán y capturar a los responsables de los atentados. La intervención militar tuvo un impacto duradero en la región y en la política global.
En el mundo: 7 de octubre de 2026
- -3761 – comienza la cuenta del calendario hebreo moderno.
- -759 – en el Reino de Judá, un terremoto de aproximadamente 7.3 grados de la escala sismológica de Richter deja un saldo de unos 5000 muertos en las regiones de Galilea, Samaria, Judea y parte de Transjordania. Se registra como el «terremoto del rey leproso Ozías».
- 788 – en Córdoba (península ibérica), accede al poder de Hisham I, segundo emir independiente de Al-Ándalus.
- 1072 – en Zamora (península ibérica), Bellido Dolfos asesina al rey Sancho el Fuerte junto a las murallas de la ciudad.
- 1462 – en Roma (península italiana), el papa Pío II censura oficialmente el uso de africanos como esclavos.
- 1492 – Cristóbal Colón se aleja de la península de Florida al cambiar de rumbo. El 12 arribará por primera vez a tierra americana en la isla Guanahaní.
- 1506 – en el norte de la península italiana, los ejércitos del papa Julio II y de Francia ocupan Bolonia.
- 1513 – en Italia ―en el curso de la Guerra de la Liga de Cambrai― las tropas españolas (bajo el mando Ramón de Cardona) vencen a los venecianos en la Batalla de La Motta.
- 1520 – en Lovaina (Países Bajos) se realiza la primera quema pública de libros.
- 1530 – en Venezuela (en ese entonces conocido como territorio alemán con el nombre de Klein-Venedig o Welserland), el explorador alemán, Nicolás Federmann en busca de abundante oro, descubre el tan buscado micro-reino Ayamán de la Región de Carohana (Carora), para luego seguir sus expediciones en busca de El Dorado, una legendaria ciudad de oro.
- 1542 – en California, el explorador español Juan Rodríguez Cabrillo descubre la isla de Santa Catalina.
- 1571 – tiene lugar la batalla de Lepanto entre la Liga Santa y el Imperio otomano.
- 1637 – el príncipe Federico Enrique de Orange-Nassau ocupa Breda.
- 1649 – se casan el rey Felipe IV de España y Mariana de Austria.
- 1690 – Quebec (Canadá) es atacada por los ingleses al mando de Louis de Buade.
- 1702 – tropas anglo-neerlandesas al mando de John Churchill ocupan Roermond.
- 1763 – el rey Jorge III decreta la expropiación de las tierras de los aborígenes en los montes Alleghenies en los Estados Unidos.
- 1769 – James Cook llega a Nueva Zelanda
- 1776 – el príncipe Pablo de Rusia se casa con Sofía Dorotea de Wurtemberg.
- 1777 – en la guerra de Independencia de los Estados Unidos, los estadounidenses vencen a los británicos en la batalla de Bemis Heights.
- 1780 – en el transcurso de la guerra de Independencia de los Estados Unidos tiene lugar la Batalla de Kings Mountain donde la milicia estadounidense vence a la británica dejando al coronel Patrick Ferguson en Carolina del Sur.
- 1806 – en Londres, el inventor Ralph Wedgewood patenta el papel carbón.
- 1828 – la ciudad griega de Patras es liberada por fuerzas expedicionarias en el Peloponeso bajo el mando del general francés Nicolas Joseph Maison.
- 1838 – en Tampico, Longinos Montenegro lanza un pronunciamiento en contra del régimen centralista que se había instaurado en México en 1835.
- 1840 – en Países Bajos, Guillermo II es proclamado rey.
- 1864 – en Richmond (Virginia) ―en el marco de la guerra civil estadounidense― los unionistas soldados de la Unión vencen a los sureños confederados en la batalla de Darbytown Road.
- 1864 – en el puerto de Bahía (Brasil) ―en el marco de la guerra civil estadounidense― los unionistas capturan el barco CSS Florida (confederado).
- 1865 – en Jamaica comienza la rebelión de Morant Bay.
- 1870 – en París, Léon Gambetta sobrevuela la ciudad con un globo aerostático.
- 1870 – la provincia de Matanzas (Cuba) es arrasada por el Huracán del Día de San Marcos. En la ciudad de Matanzas, las inundaciones producen 800 muertos.
- 1879 – Alemania y el Imperio austrohúngaro firman el "Twofold Covenant" creando la Alianza Dual.
- 1882 – la provincia de Pinar del Río (Cuba) es arrasada por un huracán durante tres días.
- 1884 – en la provincia de Santa Fe (Argentina), Guillermo Lehmann funda la localidad de Humberto Primo.
- 1886 – España prohíbe la esclavitud en su colonia, Cuba.
- 1907 – el francés Henri Farman vuela 30 metros en un biplano.
- 1908 – Creta se rebela contra el Imperio otomano y se alía con Grecia.
- 1908 – Serbia y Montenegro firman un pacto contra el Imperio austrohúngaro.
- 1913 – en la Ciudad de México, muere asesinado Belisario Domínguez Palencia, senador por el estado de Chiapas, catorce días después de haber pronunciado un discurso en contra de Victoriano Huerta (véase 23 de septiembre).
- 1919 – en Países Bajos se funda la compañía KLM, la más antigua compañía aérea todavía en funcionamiento.
- 1919 – primer servicio aéreo entre Britain Aerial Transport y KLM.
- 1928 – en la actual Etiopía, la emperatriz Zauditu corona a Haile Selassie I de Etiopía como monarca de Abisinia.
- 1931 – en Rochester (Nueva York) se hace la primera muestra de fotografía de infrarrojos.
- 1934 – Con el fin de sofocar la Revolución de Asturias, desembarcan en Gijón legionarios y regulares del Ejército de África al mando del teniente coronel Juan Yagüe.
- 1936 – en Guernica se constituye el primer Gobierno Provisional del País Vasco y se nombra a su primer lendakari, José Antonio Aguirre.
- 1936 – en la frontera ruso-finlandesa en el istmo de Carelia (a unos 60 km al norte de Leningrado, actual San Petersburgo), un disparo desde el lado finlandés mata al guardia fronterizo soviético Iván Spirin, que patrullaba el área. Este y varios incidentes graves en la frontera finesa, llevará a la Unión Soviética a invadir Finlandia en la Guerra de Invierno (1939‑1940) para acabar con su Gobierno pronazi.
- 1937 – en República Dominicana, el dictador Rafael Leónidas Trujillo (45) perpetra el décimo día de la masacre del «perejil» (entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre de 1937) para solucionar el «problema haitiano». El ejército dominicano ejecuta (con armas provistas por el Gobierno de Estados Unidos) a todos los hombres, mujeres y niños haitianos residentes en la frontera con Haití. Como método para diferenciar a los haitianos de los dominicanos, los asesinos mostraban un manojo de perejil a sus víctimas y las obligaban a nombrarlo. Si lo llamaban «pesíl» (en francés) eran haitianos e inmediatamente fusilados. El presidente estadounidense Franklin Roosevelt le prestó 750 000 dólares estadounidenses a Trujillo para pagar indemnizaciones. Sin embargo, Trujillo solo repartió 1340 dólares a 67 000 familias haitianas (apenas 2 centavos de dólar a cada familia sobreviviente).
- 1938 – en Alemania, el Gobierno nazi ordena que todos los pasaportes de los judíos lleven la letra J.
- 1940 – en la Segunda Guerra Mundial, Alemania invade Rumania.
- 1941 – en la Segunda Guerra Mundial, Alemania ocupa Viarma (Unión Soviética).
- 1941 – John Curtin se convierte en el 14.º primer ministro de Australia.
- 1942 – Estados Unidos y Gran Bretaña anuncian la creación de las Naciones Unidas.
- 1942 – en la Segunda Guerra Mundial, cohetes rusos Katyusha destruyen un batallón alemán en Stalingrado.
- 1943 – en la Segunda Guerra Mundial, Japón ejecuta a 100 prisioneros estadounidenses en la isla Wake.
- 1944 – en la Segunda Guerra Mundial, Erwin Rommel ordena la retirada a Berlín.
- 1944 – en la Segunda Guerra Mundial, los Aliados bombardean la población civil en Vlissingen.
- 1944 – en el campo de concentración de Auschwitz (en la Polonia ocupada por los nazis), 250 prisioneras judías organizan un levantamiento. Son capturadas y ejecutadas.
- 1945 – la provincia de Pinar del Río (Cuba) es arrasada por un huracán.
- 1949 – se forma la República Democrática Alemana.
- 1950 – China invade el Tíbet (Anexión del Tíbet por China)
- 1950 – en la guerra de Corea, las fuerzas estadounidenses cruzan el paralelo 38 e invaden Corea del Norte.
- 1951 – el Ejército de Liberación Malayo (MRLA) contraataca y mata al comisionado británico Henry Gurney.
- 1951 – en Israel, David Ben-Gurión forma gobierno.
- 1952 – en Estados Unidos sale a la luz la primera patente del código de barras.
- 1957 – a 150 metros bajo tierra, en el área B9a del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 5:00 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Morgan, de 8 kilotones. Es la bomba n.º 117 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1958 – el presidente de Pakistán Iskander Mirza, con el apoyo del general Ayub Khan y su ejército suspende la constitución de 1956 e impone la ley marcial, cancelando las elecciones de enero de 1959.
- 1958 – en los Estados Unidos, la NASA crea el proyecto Mercurio.
- 1960 – en los Estados Unidos, John F. Kennedy y Richard Nixon realizan un segundo debate por la presidencia.
- 1961 – en la finca San Pedro, situada en Quemado de Güines (en la provincia cubana de Villa Clara), la banda de Thondike (Margarito Lanza Flores) asesinan al miliciano José Taurino Galindo Perdigón.
- 1962 – en Novaya Zemlya, la Unión Soviética realiza un ensayo nuclear.
- 1963 – el huracán Flora llega a Haití y a la República Dominicana, matando a 7190 personas.
- 1963 – en Perú, el canal RPP inicia sus transmisiones.
- 1970 – en los Estados Unidos, el presidente Richard Nixon anuncia cinco puntos de propuesta de paz en la guerra de Vietnam.
- 1975 – en los Estados Unidos, el presidente Gerald Ford firma la ley por la cual las mujeres podrán entrar en el ejército.
- 1978 – en España se legaliza la venta de la píldora anticonceptiva.
- 1985 – tragedia en Mameyes (sector de Ponce, Puerto Rico).
- 1986 – La banda de thrash metal Slayer lanza el álbum Reign In Blood, considerado uno de los mejores álbumes del género
- 1991 – Erwin Neher y Bert Sakmann reciben el premio Nobel en Fisiología o Medicina.
- 1996 – en los Estados Unidos se estrena la serie Oye Arnold!, con el capítulo «Las frutas en el centro».
- 1999 – cerca de Quito (Ecuador) el volcán Pichincha entra en erupción expulsando gran cantidad de cenizas en una forma de hongo.
- 2000 – último partido en el estadio de Wembley entre Inglaterra y Alemania con gol de Dietmar Hamann.
- 2001 – Comienza la intervención militar británico-estadounidenses en Afganistán (guerra en Afganistán).
- 2003 – en los Estados Unidos, el gobernador de California Gray Davis es sustituido por Arnold Schwarzenegger.
- 2003 – la banda de Rock británica Led Zeppelin saca su tercer álbum en vivo How The West Was Won
- 2004 – en Camboya abdica el rey Norodom Sihanouk.
- 2005 – Nils Wilhelm Gustafsson es liberado de los cargos por los asesinatos del Lago Bodom
- 2006 – en Moscú (Rusia) es asesinada a tiros la periodista rusa Anna Politkóvskaia (48), que había denunciado las violaciones a los Derechos Humanos por parte del estado ruso en Chechenia.
- 2007 – Costa Rica aprueba por medio de un referéndum la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe con un ajustado 3,22 % de diferencia entre el voto SÍ y el NO.
- 2008 – la Confederación Sindical Internacional empieza a conmemorar el 7 de octubre la Jornada Mundial por el trabajo decente
- 2010 – el novelista, periodista y político hispano-peruano Mario Vargas Llosa es galardonado con el Premio Nobel de Literatura.
- 2012 – en Venezuela, Hugo Chávez, es reelegido presidente por tercera vez, sin embargo al año siguiente no llega a juramentar el cargo presidencial, debido al cáncer que padecía.
- 2016 – el presidente de Colombia Juan Manuel Santos es galardonado con el Premio Nobel de la Paz.
- 2016 – inicia el histórico festival Desert Trip en California, reuniendo a seis de las máximas leyendas del rock.
- 2019 – en Chile, estudiantes de liceos emblemáticos llaman por primera vez a realizar una evasión masiva en la estación Universidad de Chile, a raíz del alza en la tarifa del sistema de transporte. La convocatoria, la cual se repetiría por varios días, desembocará en un estallido social en el país.
- 2023 – El grupo militante islamista Hamás lanza un ataque contra Israel, matando a alrededor de 1200 personas, en su mayoría civiles, y tomando a más de 240 rehenes. En respuesta Israel inicia el genocidio palestino, denominado la Guerra de Gaza.