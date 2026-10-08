Efemérides del 8 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 8 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 8 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 8 de octubre de 2026

1812 – en la ciudad de Buenos Aires, ocurre la Revolución del 8 de octubre de 1812, donde el teniente general José de San Martín, junto con Carlos María de Alvear, Manuel Guillermo Pinto, Francisco Ortiz de Ocampo y Bernardo de Monteagudo, derrocan al Primer Triunvirato, y se crea el Segundo Triunvirato.

– en la ciudad de Buenos Aires, ocurre la Revolución del 8 de octubre de 1812, donde el teniente general José de San Martín, junto con Carlos María de Alvear, Manuel Guillermo Pinto, Francisco Ortiz de Ocampo y Bernardo de Monteagudo, derrocan al Primer Triunvirato, y se crea el Segundo Triunvirato. 1814 – en la ciudad de Buenos Aires, por decreto del supremo gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, se crea la provincia de Tucumán.

– en la ciudad de Buenos Aires, por decreto del supremo gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, se crea la provincia de Tucumán. 1851 – En la Banda Oriental (región del Río de la Plata que hoy se conoce como Uruguay) se da por terminada la Guerra Grande, un conflicto que duró casi 12 años e involucró a las facciones políticas uruguayas denominadas «blancos» (liderados por Manuel Oribe) y los «colorados» (liderados por Fructuoso Rivera). También contó con la intervención de facciones políticas de Argentina, los federales (liderados por Juan Manuel de Rosas) en apoyo a los blancos uruguayos, y los unitarios en apoyo a los colorados, además de la participación del Imperio del Brasil, Gran Bretaña y Francia, así como fuerzas mercenarias españolas e italianas. El tratado estableció: «No habrá vencedores ni vencidos».

– En la Banda Oriental (región del Río de la Plata que hoy se conoce como Uruguay) se da por terminada la Guerra Grande, un conflicto que duró casi 12 años e involucró a las facciones políticas uruguayas denominadas «blancos» (liderados por Manuel Oribe) y los «colorados» (liderados por Fructuoso Rivera). También contó con la intervención de facciones políticas de Argentina, los federales (liderados por Juan Manuel de Rosas) en apoyo a los blancos uruguayos, y los unitarios en apoyo a los colorados, además de la participación del Imperio del Brasil, Gran Bretaña y Francia, así como fuerzas mercenarias españolas e italianas. El tratado estableció: «No habrá vencedores ni vencidos». 1860 – en Buenos Aires (Argentina), el presidente Santiago Derqui decreta que por razones de uniformidad se usaría en todos los actos administrativos la denominación República Argentina, y si bien la denominación consagrada por el uso ha sido esa, a partir de la reincorporación del Estado de Buenos Aires al resto de la Confederación, en 1859, el texto refundido y vigente de la Constitución, según la edición ordenada por el Congreso Nacional por la Ley 12.632 y publicada en 1942, conserva la de “Confederación Argentina”, por cuanto esta nunca fue expresamente eliminada del texto legal.

– en Buenos Aires (Argentina), el presidente Santiago Derqui decreta que por razones de uniformidad se usaría en todos los actos administrativos la denominación República Argentina, y si bien la denominación consagrada por el uso ha sido esa, a partir de la reincorporación del Estado de Buenos Aires al resto de la Confederación, en 1859, el texto refundido y vigente de la Constitución, según la edición ordenada por el Congreso Nacional por la Ley 12.632 y publicada en 1942, conserva la de “Confederación Argentina”, por cuanto esta nunca fue expresamente eliminada del texto legal. 1895 – Nace Juan Domingo Perón, político, militar y presidente argentino.

– Nace Juan Domingo Perón, político, militar y presidente argentino. 1927 – Nace César Milstein, bioquímico argentino, Premio Nobel de Medicina en 1984.

– Nace César Milstein, bioquímico argentino, Premio Nobel de Medicina en 1984. 1932 – en Rosario (Argentina) reaparece el comerciante Favelukes, quien había sido secuestrado. Esa noche es asesinado en su pensión el periodista Silvio Alzogaray, el único que había denunciado que se trataba de un secuestro mafioso realizado por la organización polaca de trata de personas Zwi Migdal.

– en Rosario (Argentina) reaparece el comerciante Favelukes, quien había sido secuestrado. Esa noche es asesinado en su pensión el periodista Silvio Alzogaray, el único que había denunciado que se trataba de un secuestro mafioso realizado por la organización polaca de trata de personas Zwi Migdal. 1967 – en Bolivia el ejército boliviano ―junto con asesores de la CIA― capturan al revolucionario argentino y cubano comandante Ernesto Che Guevara. Al día siguiente será asesinado de manera ilegal y sin juicio previo.

– en Bolivia el ejército boliviano ―junto con asesores de la CIA― capturan al revolucionario argentino y cubano comandante Ernesto Che Guevara. Al día siguiente será asesinado de manera ilegal y sin juicio previo. 1992 – Lucas Alario, futbolista argentino.

– Lucas Alario, futbolista argentino. 1998 – Matías Barrientos, futbolista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 8 de octubre de 1871, un gran incendio conocido como el Gran Incendio de Chicago devastó la ciudad, destruyendo alrededor de 3.3 millas cuadradas y dejando a más de 100,000 personas sin hogar. Se cree que el fuego comenzó en un establo, aunque las circunstancias exactas siguen siendo un misterio. Este desastre llevó a importantes reformas en la construcción y los códigos de seguridad en edificios.

En el mundo: 8 de octubre de 2026