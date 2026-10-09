Efemérides del 9 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 9 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 9 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 9 de octubre de 2026

1946 – Carlos López Puccio, músico y humorista argentino, de Les Luthiers.

– Carlos López Puccio, músico y humorista argentino, de Les Luthiers. 1949 – Teresa Costantini, actriz argentina.

– Teresa Costantini, actriz argentina. 1962 – Jorge Burruchaga, futbolista argentino.

– Jorge Burruchaga, futbolista argentino. 1964 – Martín Jaite, tenista argentino.

– Martín Jaite, tenista argentino. 1966 – Marcelo Morales, futbolista argentino.

– Marcelo Morales, futbolista argentino. 1967 – en La Higuera (Bolivia) un grupo de militares financiados por la CIA asesina de manera ilegal y extrajudicial al Che Guevara y trata de encubrirlo diciendo que "murio en combate".

– en La Higuera (Bolivia) un grupo de militares financiados por la CIA asesina de manera ilegal y extrajudicial al Che Guevara y trata de encubrirlo diciendo que "murio en combate". 1967 – Es asesinado Ernesto Che Guevara (en la imagen), médico, político y guerrillero revolucionario argentino-cubano.

– Es asesinado Ernesto Che Guevara (en la imagen), médico, político y guerrillero revolucionario argentino-cubano. 1972 – Fundación de la localidad de Tolhuin, tercera más importante de Tierra del Fuego en Argentina.

– Fundación de la localidad de Tolhuin, tercera más importante de Tierra del Fuego en Argentina. 2006 – el programa argentino Estudio País 24 (presentado por Juan Alberto Badía) comienza sus emisiones a través de Canal 7, la Televisión Pública.

– el programa argentino Estudio País 24 (presentado por Juan Alberto Badía) comienza sus emisiones a través de Canal 7, la Televisión Pública. 2007 – en Buenos Aires (Argentina), el sacerdote argentino Christian Von Wernich, es condenado a reclusión perpetua por 34 casos de privación ilegal de la libertad, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados.

💡 ¿Sabías que...? El 9 de octubre de 1967, el guerrillero argentino Ernesto "Che" Guevara fue capturado en Bolivia por el ejército boliviano con el apoyo de la CIA. Su captura marcó el final de su intento de fomentar una revolución en América del Sur, y su posterior ejecución tuvo un impacto significativo en los movimientos de izquierda en todo el mundo. Este evento se convirtió en un símbolo de la lucha revolucionaria y la resistencia contra el imperialismo.

En el mundo: 9 de octubre de 2026