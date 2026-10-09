Efemérides del 9 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 9 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 9 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 9 de octubre de 2026
- 1946 – Carlos López Puccio, músico y humorista argentino, de Les Luthiers.
- 1949 – Teresa Costantini, actriz argentina.
- 1962 – Jorge Burruchaga, futbolista argentino.
- 1964 – Martín Jaite, tenista argentino.
- 1966 – Marcelo Morales, futbolista argentino.
- 1967 – en La Higuera (Bolivia) un grupo de militares financiados por la CIA asesina de manera ilegal y extrajudicial al Che Guevara y trata de encubrirlo diciendo que "murio en combate".
- 1967 – Es asesinado Ernesto Che Guevara (en la imagen), médico, político y guerrillero revolucionario argentino-cubano.
- 1972 – Fundación de la localidad de Tolhuin, tercera más importante de Tierra del Fuego en Argentina.
- 2006 – el programa argentino Estudio País 24 (presentado por Juan Alberto Badía) comienza sus emisiones a través de Canal 7, la Televisión Pública.
- 2007 – en Buenos Aires (Argentina), el sacerdote argentino Christian Von Wernich, es condenado a reclusión perpetua por 34 casos de privación ilegal de la libertad, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados.
El 9 de octubre de 1967, el guerrillero argentino Ernesto "Che" Guevara fue capturado en Bolivia por el ejército boliviano con el apoyo de la CIA. Su captura marcó el final de su intento de fomentar una revolución en América del Sur, y su posterior ejecución tuvo un impacto significativo en los movimientos de izquierda en todo el mundo. Este evento se convirtió en un símbolo de la lucha revolucionaria y la resistencia contra el imperialismo.
En el mundo: 9 de octubre de 2026
- -28 – consagración del templo de Apolo Palatino en Roma, inspirado en el modelo alejandrino. Institución de la biblioteca del Templo de Apolo Palatino.
- 768 – Carlomán I y Carlomagno son coronados reyes de los francos.
- 1238 – en la ciudad de Valencia, se celebra la primera misa cristiana en esa región, un día después de que el monarca Jaime I de Aragón entrase en ésta, y también San Dionisio el santo de los enamorados en la Comunidad Valenciana.
- 1264 – el Reino de Castilla ―en el periodo conocido como la Reconquista― reconquista la entonces ciudad musulmana de Sherish y la rebautiza Xerez (posteriormente conocida como Jerez de la Frontera).
- 1446 – en Corea, se publica y presenta por primera vez ante la corte real, el alfabeto coreano que sustituye a los ideogramas chinos.
- 1547 – Miguel de Cervantes, nacido probablemente el 29 de septiembre, es bautizado 1557.
- 1558 – se funda en los Andes venezolanos la ciudad de Mérida por el capitán Juan Rodríguez Suárez.
- 1582 – en España, Italia, Polonia y Portugal, se saltea este día ―entre el jueves 4 de octubre de 1582 y el viernes 15 de octubre― debido a la implementación del calendario gregoriano.
- 1604 – se observa la SN 1604, la supernova más reciente que se observa en la Vía Láctea.
- 1701 – en Old Saybrook (Connecticut) se funda la Collegiate School of Connecticut (posteriormente llamada Universidad de Yale).
- 1708 – Pedro el Grande derrota a los suecos en la batalla de Lesnaya.
- 1740 – los colonos neerlandeses y varios grupos de esclavos comienzan la masacre de Batavia, matando finalmente a 10 000 personas de origen chino.
- 1743 – en Chile se funda la villa de Curicó.
- 1762 – a unos 20 km al sur de la actual Ciudad de Guatemala, una inundación destruye la localidad de Petapa (que contaba con más de cinco mil habitantes).
- 1820 – Guayaquil (Ecuador) declara su independencia del Imperio español.
- 1824 – la esclavitud es abolida en Costa Rica.
- 1847 – en medio de la intervención estadounidense en México se da inicio a la batalla de Huamantla en el actual estado mexicano de Tlaxcala.
- 1861 – durante la guerra civil estadounidense, se libra la batalla de la isla de Santa Rosa, en el que las tropas de la Unión rechazan un intento confederado de capturar Fort Pickens.
- 1874 – en Berna (Suiza) se celebra el Convenio Internacional de Berna, conocido como Unión Postal Universal.
- 1882 – en la provincia de Pinar del Río (Cuba) un huracán arrasa la región por tercer y último día.
- 1883 – en El Salvador se funda el primer Museo Nacional en la historia de ese país centroamericano.
- 1890 – Clément Ader hace volar el primer avión de la historia, el Éole.
- 1907 – El Imperio del Japón en su política de control colonial sobre Joseon -hoy Corea- le quita el control de la fuerza policial al gobierno local
- 1919 – en España se implanta la jornada laboral de ocho horas.
- 1931 – en Sevilla (España) se producen los Sucesos de Gilena.
- 1932 – en la Unión Soviética, Stalin expulsa del Partido Comunista a Kamenev y Zinoviev.
- 1934 – en Marsella (Francia) es asesinado el rey Alejandro I de Yugoslavia por el terrorista búlgaro Vlado Chernozemski. En el atentado muere también el ministro francés Louis Barthou.
- 1934 – en Turón (España), en el marco de la Revolución de Asturias, a la 1:00 de la madrugada un piquete revolucionario fusila a ocho religiosos católicos, por enseñar la fe católica.
- 1941 – en Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt autoriza el desarrollo de la bomba atómica.
- 1943 – En el marco de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad alemana de Anklam es bombardeada por una formación aérea que ocupaba diez kilómetros de largo, causando 400 colaboradores civiles del nazismo dados de baja y la destrucción del 80% de las industrias aeronáuticas Arado Flugzeugwerke, junto con parte del casco antiguo.
- 1944 – En Venezuela, se funda el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
- 1945 – se decreta el indulto para los condenados a muerte por supuesta "rebelión militar" es decir, los condenados por apoyar a la República durante la guerra civil española
- 1958 – en la Ciudad del Vaticano, el papa Pío XII fallece a causa de un infarto de miocardio.
- 1961 – en la carretera de San Antonio de los Baños a El Rincón, cerca de La Habana (Cuba), asesinan al miliciano Héctor Carratalá Coello.
- 1962 – Uganda se independiza del colonialismo británico, de acuerdo con los decretos de la Conferencia de Londres de 1961.
- 1964 – a 404 metros bajo tierra, en el área U2p del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 6:00 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Par, de 38 kt. Es la bomba n.º 388 de las 1129 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1965 – en el Sitio de pruebas atómicas de Nevada, Estados Unidos detona su bomba atómica n.º 389: Charcoal, de menos de 200 kt.
- 1966 – en la guerra de Vietnam, se produce la Masacre de Bihn Tai perpetrada por el ejército de corea del sur a las órdenes de Washington.
- 1967 – en La Higuera (Bolivia) un grupo de militares financiados por la CIA asesina de manera ilegal y extrajudicial al Che Guevara y trata de encubrirlo diciendo que "murio en combate".
- 1970 – se proclama la República Jemer.
- 1972 – Emerson Fittipaldi consigue el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1.
- 1972 – Fundación de la localidad de Tolhuin, tercera más importante de Tierra del Fuego en Argentina.
- 1980 – el papa Juan Pablo II estrecha la mano del Dalái lama durante una audiencia privada en la Ciudad del Vaticano.
- 1981 – en Francia queda abolida la pena de muerte.
- 1983 – en Rangún (Birmania), en un intento de asesinato hacia el presidente de Corea del Sur, Chun Doo-hwan, durante una visita oficial a Birmania, se produce el atentado de Rangún, en el que mueren 21 personas.
- 1985 – a 371 metros bajo tierra, en el área U12n.20 del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 12:40 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Mill Yard, de 0,075 kt. A las 15:20 detona la bomba Diamond Beech, de 2,5 kt, a 405 metro bajo tierra. Son las bombas n.º 1035 y 1036 de las 1129 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1988 – en Valencia se inauguran las primeras líneas subterráneas del metro.
- 1989 – Canal Nou empieza sus emisiones en la televisión valenciana.
- 1993 – en Panamá (Panamá) se funda la logia masónica Harmony Lodge n.º 18, bajo la jurisdicción de la Gran Logia de Panamá.
- 1997 – por los estados de Guerrero y Oaxaca (México) pasa el huracán Paulina, y causa la muerte de entre 230 y 400 personas.
- 1997 – en Valencia comienza sus emisiones el canal de televisión Nou Dos.
- 2000 – U2 agrupación irlandesa, publica el sencillo promocional "Beautiful day" del álbum " All that you can´t leave behind", La canción fue un éxito comercial, lo que ayudó a lanzar el álbum al estatus de multiplatino, es uno de los mayores éxitos de U2 hasta la fecha.
- 2001 – en Estados Unidos terminan los Ataques con carbunco.
- 2006 – el programa argentino Estudio País 24 (presentado por Juan Alberto Badía) comienza sus emisiones a través de Canal 7, la Televisión Pública.
- 2006 – la empresa estadounidense Google Inc adquiere el sitio web de videos YouTube.
- 2007 – en Buenos Aires (Argentina), el sacerdote argentino Christian Von Wernich, es condenado a reclusión perpetua por 34 casos de privación ilegal de la libertad, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados.
- 2008 – la empresa francesa Mandriva publica la versión 2009.0 del software Mandrake Linux o Mandriva Linux.
- 2012 – es coronado el Príncipe de Sealand Michael I.
- 2023 – en Gaza, en el curso de la guerra entre Hamás e Israel de 2023, las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo un ataque aéreo contra el campo de refugiados de Al-Shati situado al norte de la Franja de Gaza, el ataque destruyó cuatro mezquitas y según los medios palestinos, mató a numerosas personas que se encontraban dentro.
- 2024 – Internet Archive sufre una importante filtración de datos, con el robo de 31 millones de contraseñas. Poco después, Wayback Machine se ve afectada por ataques DDOS, lo que hace que el sitio sea inaccesible durante cuatro días mientras los administradores de Internet Archive realizan reparaciones para mejorar la seguridad.