Análisis de 'Los creyentes': un thriller que desafía la fe y la moralidad

El thriller "Los creyentes", dirigido por Roger Gual y protagonizado por José Coronado, explora el impacto de teorías conspiranoicas en una trama que combina misterio y drama familiar. Estrena el 24 de julio en Netflix. ¿Logrará cautivar a la audiencia?

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La película Los creyentes, dirigida por Roger Gual y protagonizada por José Coronado y Stéphanie Magnin, se estrenó en Netflix el 24 de julio. Este thriller psicológico, que aborda el tema de las teorías conspiranoicas, ha generado expectativas debido a su guion desarrollado por los creadores de la exitosa serie Élite, Darío Madrona y Carlos Montero.

La trama sigue a Ruth, una DJ de música electrónica en Berlín, que regresa a su pueblo natal en Asturias tras la muerte de su padre, Martín. A su llegada, se entera de la desaparición de un niño de 9 años y comienza a descubrir que su padre, un ex guardia civil, está obsesionado con diversas teorías conspiranoicas. La película explora la tensión entre la realidad y las creencias distorsionadas de los personajes, aunque ha sido recibida con críticas mixtas, señalando que no aporta revelaciones significativas sobre su temática.

Con una duración de 106 minutos, Los creyentes presenta un contexto de misterio y desasosiego, en un entorno donde las fake news proliferan, reflejando una problemática actual. Sin embargo, muchos críticos la consideran una oportunidad perdida en su desarrollo narrativo.