Domingo, 26 de Julio 2026
Espectáculos

Netflix estrena 'Entre tierras': la serie que une a Coronado y Zahera en un intrigante relato

Entre tierras", la nueva serie de Netflix, se ambienta en la España rural de los años 60, explorando sacrificios y complejidades sociales. Una producción que promete cautivar a los espectadores con su impactante trama.

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Redacción Equipo Editorial
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La nueva serie de Netflix, “Entre tierras”, se ambienta en la España rural de los años 60 y aborda temas de **ambición**, **secretos familiares** y **clases sociales**. La historia sigue a María Rodríguez, una mujer andaluza que enfrenta una difícil decisión para salvar a su familia de la ruina financiera. Su matrimonio con un terrateniente de La Mancha busca estabilidad, pero pronto descubre que la realidad es más oscura de lo que esperaba.

Producida por **Atresmedia** en colaboración con **Boomerang TV**, “Entre tierras” ha tenido un éxito notable en España, posicionándose entre los títulos más vistos en Netflix a nivel internacional. La serie cuenta con un elenco destacado, incluyendo a **José Coronado**, **Luis Zahera** y **Megan Montaner** en el papel principal.

La directora de ficción de Atresmedia, **Monste García**, afirmó que la serie refleja una realidad que transformó el paisaje humano del país y se enfoca en la evolución de sus personajes en un contexto de **tradiciones patriarcales** y **presiones económicas**. “Entre tierras” se perfila como uno de los estrenos más esperados en **julio de 2026**.

Etiquetas: internacional netflix entre tierras serie española producción audiovisual atresmedia
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