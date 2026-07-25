Claudia Bahamón revela los desafíos y aprendizajes tras su paso por 'MasterChef Celebrity

Karol G deslumbró en su concierto con un escenario acuático y sorprendió al público con su interpretación de 'TQG' entre otros temas. La artista sigue ganando popularidad en la escena musical.

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En un evento reciente, Karol G ofreció un espectáculo destacado, cerrando su concierto con la canción 'Viajando por el mundo' ante un gran público. La artista, conocida por su energía en el escenario, también sorprendió al interpretar 'Ivonny Bonita' sentada en congas gigantes, lo que generó una gran ovación entre los asistentes.

Además, el escenario acuático utilizado en su presentación en Coachella fue un elemento central durante su actuación de 'Bandida Entrenada', añadiendo un toque visual impresionante al show. La interpretación de 'TQG' también fue bien recibida, consolidando a Karol G como una de las artistas más destacadas del momento.

Por otro lado, Pablo Heredia ha estado en el centro de la atención mediática, negando rumores de coqueteo con Lesly Reyna y lanzando comentarios en redes sociales que han generado intriga. En un giro inesperado, Flavia Laos expresó su sorpresa al enterarse de que Ale Fuller había salido con Heredia, lo que añade más drama a la situación.