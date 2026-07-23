Nicolás Venegas trae risas y reflexiones al escenario de Teatro Infausto en La Rioja

La prestigiosa compañía chilena Teatro Infausto presenta "Manual de Autoayuda" en La Rioja, abordando la salud mental en contextos neoliberales. Las entradas ya están a la venta.

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La llegada de la compañía chilena Teatro Infausto a La Rioja marca un hito en la oferta cultural local. La obra “Manual de Autoayuda”, dirigida y actuada por Nicolás Venegas, se presenta como un montaje que combina teatro, performance y autoficción, explorando la salud mental en contextos neoliberales. La producción cuenta con la participación de Paula Baigorrí, reconocida gestora cultural.

El espectáculo busca generar un espacio de reflexión sobre la relación entre la felicidad y el neoliberalismo, utilizando el humor negro para criticar la construcción mercantil del bienestar. A través de un formato de conferencia performática, se aborda el malestar social y cómo este se interrelaciona con las herramientas que ofrece el neoliberalismo para manejar la insatisfacción personal.

Las entradas anticipadas están disponibles en la boletería del lugar o mediante reserva al 3804-844513. Esta propuesta no solo enriquece la escena artística de La Rioja, sino que también fortalece la colaboración cultural entre Argentina y Chile, contribuyendo a la discusión sobre la salud mental en la actualidad.