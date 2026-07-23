Viernes, 24 de Julio 2026
Espectáculos

Nicolás Venegas trae risas y reflexiones al escenario de Teatro Infausto en La Rioja

La prestigiosa compañía chilena Teatro Infausto presenta "Manual de Autoayuda" en La Rioja, abordando la salud mental en contextos neoliberales. Las entradas ya están a la venta.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 18 h 1 min de lectura
Nicolás Venegas trae risas y reflexiones al escenario de Teatro Infausto en La Rioja
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La llegada de la compañía chilena Teatro Infausto a La Rioja marca un hito en la oferta cultural local. La obra “Manual de Autoayuda”, dirigida y actuada por Nicolás Venegas, se presenta como un montaje que combina teatro, performance y autoficción, explorando la salud mental en contextos neoliberales. La producción cuenta con la participación de Paula Baigorrí, reconocida gestora cultural.

El espectáculo busca generar un espacio de reflexión sobre la relación entre la felicidad y el neoliberalismo, utilizando el humor negro para criticar la construcción mercantil del bienestar. A través de un formato de conferencia performática, se aborda el malestar social y cómo este se interrelaciona con las herramientas que ofrece el neoliberalismo para manejar la insatisfacción personal.

Las entradas anticipadas están disponibles en la boletería del lugar o mediante reserva al 3804-844513. Esta propuesta no solo enriquece la escena artística de La Rioja, sino que también fortalece la colaboración cultural entre Argentina y Chile, contribuyendo a la discusión sobre la salud mental en la actualidad.

Etiquetas: la rioja teatro infausto manual de autoayuda cultura salud mental argentina
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5012 articles →

Artículos relacionados

Vinícius Jr. muestra su nuevo look tras el Mundial 2026 junto a Virginia Fonseca

Jennie de BLACKPINK anticipa su nuevo sencillo con un intrigante avance visual

La eliminación de Emanuel Di Gioia provoca reacciones en redes y análisis de su desempeño

El mágico espectáculo de Piñón Fijo llega a La Rioja para alegrar a las familias

La gran final de Gran Hermano Generación Dorada se acerca: fecha tentativa confirmada

El Trece prepara una programación especial para el domingo 19 de julio por la ausencia de Juana Viale.

María Emilia Marín presenta su Manual del placer y redefine la sexualidad en Argentina

Agenda cultural del sábado: imperdibles espectáculos para disfrutar en La Plata

La banda La Worms rinde homenaje a Pink Floyd con su espectáculo “Pulse”
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar