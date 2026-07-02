Controversia en MasterChef: la participante que genera opiniones divididas entre los fans

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Argentina genera gran expectativa con la posible participación de Ekaterina Ojeda, quien ha sido vinculada a Mauro Icardi. Además, el jurado enfrenta dificultades para completar su formación. ¿Quiénes se sumarán al programa?

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La nueva temporada de MasterChef Celebrity Argentina genera grandes expectativas entre los fanáticos del programa que conduce Wanda Nara en Telefe. La emisión comenzará una vez finalice Gran Hermano Generación Dorada, y ya se están definiendo los participantes. En el programa Intrusos de América TV, la panelista Paula Varela sorprendió al anunciar que Ekaterina Ojeda sería una de las concursantes confirmadas, generando asombro entre sus compañeros.

Varela también mencionó la polémica que rodea a Ojeda, quien afirma que Mauro Icardi intentó conquistarla en un boliche donde estaba la China Suárez. Además, el programa abordó la búsqueda del jurado para esta nueva edición, destacando la preocupación por la disponibilidad de los candidatos, ya que muchos consideran que las horas de grabación son excesivas. Dolli Yrigoyen y Maru Botana fueron mencionados como posibles jurados, mientras que Betular y Martitegui continuarían en el programa, solo faltando el reemplazo del tano.