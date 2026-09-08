Miércoles, 9 de Septiembre 2026
Espectáculos

La nueva estrella internacional de Masterchef Celebrity sorprende con su humildad culinaria

Alejandro Lerner se incorpora a Masterchef Celebrity, enfrentando su inexperiencia culinaria. "Por primera vez corté una cebolla", admitió el músico. ¿Qué desafíos le esperan en este nuevo rol?

Redacción
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La nueva temporada de Masterchef Celebrity está generando gran expectativa con la confirmación de su participante estrella, el reconocido músico Alejandro Lerner. En un enigmático segmento del programa A la Barbarossa, se reveló que Lerner se sumará a la competencia culinaria, sorprendiendo a todos con su debut en la cocina.

María Pía Shaw fue la encargada de anunciar la inclusión de Lerner, quien compartió sus primeras impresiones sobre el desafío que representa participar en el certamen. Con humor, el cantautor confesó su inexperiencia, señalando que "por primera vez corté una cebolla", y destacó la importancia de animarse a enfrentar lo desconocido en esta nueva aventura.

El artista, que se caracteriza por su perfil romántico, se muestra entusiasmado ante la oportunidad de aprender y compartir con otros participantes. Esta edición promete un alto nivel de competencia y momentos imperdibles en las estaciones de cocina.

Etiquetas: masterchef alejandro lerner figura internacional gastronomía entretenimiento televisión
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