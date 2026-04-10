Viernes, 10 de Abril 2026
Abrazo simbólico en el Templo de Las Padercitas: vecinos se unen por sus reclamos
La Rioja

Abrazo simbólico en el Templo de Las Padercitas: vecinos se unen por sus reclamos

Este sábado 11 de abril, el barrio Puerta de la Quebrada realizará un «Abrazo Simbólico» al Templo de Las Padercitas, promoviendo la unidad comunitaria y la espiritualidad. Se espera la participación de familias y fieles en una jornada con rezos y procesiones, destacando imágenes religiosas locales.

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El grupo de Vecinos Autoconvocados del barrio Puerta de la Quebrada llevará a cabo un «Abrazo Simbólico» al Templo de Las Padercitas este sábado 11 de abril a las 16:30 hs. Se espera la participación de familias del barrio y fieles de toda la ciudad en este encuentro que busca consolidar la comunidad.

La jornada incluirá momentos de espiritualidad, comenzando con el rezo del Santo Rosario y seguido de una procesión. Este evento tendrá una significación especial, ya que contarán con la presencia de imágenes religiosas, como la Virgen India y San Francisco Solano, que fortalecerán el sentido de unión religiosa entre los asistentes.

Los organizadores resaltan la importancia de este encuentro como una oportunidad para estrechar lazos entre los vecinos. Invitan a todos a unirse bajo la consigna: «Sumate, participá y hacé oír tu voz», destacando que caminar juntos es un reflejo de una fe viva que une a la comunidad.

Etiquetas: puerta de la quebrada la rioja abrazo simbólico evento comunitario espiritualidad fe
TL;DR

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