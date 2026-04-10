Abrazo simbólico en el Templo de Las Padercitas: vecinos se unen por sus reclamos

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El grupo de Vecinos Autoconvocados del barrio Puerta de la Quebrada llevará a cabo un «Abrazo Simbólico» al Templo de Las Padercitas este sábado 11 de abril a las 16:30 hs. Se espera la participación de familias del barrio y fieles de toda la ciudad en este encuentro que busca consolidar la comunidad.

La jornada incluirá momentos de espiritualidad, comenzando con el rezo del Santo Rosario y seguido de una procesión. Este evento tendrá una significación especial, ya que contarán con la presencia de imágenes religiosas, como la Virgen India y San Francisco Solano, que fortalecerán el sentido de unión religiosa entre los asistentes.

Los organizadores resaltan la importancia de este encuentro como una oportunidad para estrechar lazos entre los vecinos. Invitan a todos a unirse bajo la consigna: «Sumate, participá y hacé oír tu voz», destacando que caminar juntos es un reflejo de una fe viva que une a la comunidad.