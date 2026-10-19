Lunes, 19 de Octubre 2026
La Rioja

Avenida Madre Teresa de Calcuta en La Rioja estrena moderna iluminación pública

Se inauguraron nuevas luminarias en la avenida Madre Teresa de Calcuta, beneficiando a nueve barrios de la ciudad Capital. La obra, de casi cuatro kilómetros, mejora la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

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Redacción Equipo Editorial
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La inauguración de nuevas luminarias en la avenida Madre Teresa de Calcuta y áreas cercanas al barrio Joaquín V. González fue encabezada por el gobernador Ricardo Quintela. Esta obra, en colaboración con el Municipio y EDELaR, beneficiará a vecinos de nueve barrios, mejorando la iluminación de una vía que conecta la avenida Malvinas Argentinas con la Ruta 5.

Durante el evento, Quintela destacó la importancia de estas obras para generar mejores condiciones de vida, especialmente para los niños, quienes podrán desarrollar sus actividades con mayor seguridad. Además, resaltó que estas intervenciones se financian con recursos de la ciudadanía, subrayando la responsabilidad del Estado de atender las necesidades de la población.

El mandatario también hizo un llamado a la participación de los vecinos en la construcción de un futuro mejor, enfatizando la necesidad de trabajar en conjunto por las próximas generaciones. En su discurso, cuestionó las prioridades del Gobierno nacional y abogó por un modelo de país que apoye a las familias argentinas, especialmente en tiempos de crisis.

El intendente Armando Molina mencionó que los trabajos de iluminación abarcan casi cuatro kilómetros, mejorando significativamente la transitabilidad y la seguridad en la zona.

Etiquetas: la rioja obras públicas inauguración iluminación gobierno provincial barrio joaquín v. gonzález
TL;DR

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